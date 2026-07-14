Клод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби собиқ ярим ҳимоячиси Клод Макелеле клуб президенти Флорентино Перез билан суҳбатда Майкл Олисе номзодига эътибор қаратишни маслаҳат бергани маълум бўлди. Айни дамда Бавария сафида порлаётган француз вингери ўзининг ўйин услуби ва майдондаги таъсири билан кўплаб мутахассислар эътирофига сазовор бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашрига берган интервюсида Макелеле Флорентино Перез билан айнан шу мавзуда гаплашганини очиқлади. Унинг фикрича, агар Мадрид клуби келажакда катта маблағ сарфлаб, фақат биргина футболчини сотиб олиш имкониятига эга бўлса, бу танлов айнан Майкл Олисе бўлиши керак. Собиқ футболчи ёш иқтидор эгасининг ўйинини юксак баҳолади.
Лионель Месси даражасидаги таъсирМакелеле Майкл Олисе майдонда кўрсатаётган креативликни афсонавий Лионель Месси билан қиёслади. Унинг таъкидлашича, Олисе тўп билан бўлганида ҳар қандай сонияда кутилмаган қарор қабул қила олиш қобилиятига эга. Бу эса замонавий футболда жуда кам учрайдиган ва мухлисларни ҳаяжонга соладиган хусусиятдир.
"Олисе футбол томоша қилиш завқини қайтаради. У биз болалигимизда кўрган эркинлик, истеъдод ва самарадорликни намойиш этмоқда. У майдонда бўлмаганида, унинг йўқлиги дарҳол сезилади. Килиан Мбаппе ёки Усман Дембеле каби юлдузлар ҳам Майкл Олисе бошқалар кўрмайдиган бўшлиқларни кўра олишини яхши билишади", — дейди Макелеле.
Жуд Беллингем билан таққослашлар ҳақидаГарчи Майкл Олисе ва Жуд Беллингем ҳозирда Европа футболининг энг ёрқин ёш юлдузлари ҳисобланса-да, Макелеле уларни бир-бири билан солиштиришни истамади. Унинг фикрича, ҳар бир футболчи ўз йўлига эга ва уларни таққослаш нотўғри ёндашувдир.
"Жуд Беллингем ёки Майкл Олисе? Келинг, уларнинг ҳар бири ўз натижалари билан гапирсин. Мен буюкларни ҳеч қачон солиштирмайман. Пелени ўзидан кейинги авлодлар билан, Марадонани эса бошқалар билан қиёслаш ҳеч қачон тугамайди. Ҳар бирининг ўз даври ва ўз ўрни бор", — дея қўшимча қилди собиқ ярим ҳимоячи.
Эслатиб ўтамиз, Майкл Олисе ўтган ёзда Кристал Пелас клубидан Бавария сафига кўчиб ўтган эди. У Мюнхен клубида ҳам, Франция терма жамоасида ҳам қисқа вақт ичида етакчилар қаторига қўшилди. Реал Мадрид учун бундай трансфер амалга ошиши ҳозирча расмий тасдиқланмаган бўлса-да, Макелеле каби нуфузли шахсларнинг тавсияси клуб трансфер сиёсатига таъсир қилиши мумкин.
…