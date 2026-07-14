Клод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилди

·33·Спорт
Клод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби собиқ ярим ҳимоячиси Клод Макелеле клуб президенти Флорентино Перез билан суҳбатда Майкл Олисе номзодига эътибор қаратишни маслаҳат бергани маълум бўлди. Айни дамда Бавария сафида порлаётган француз вингери ўзининг ўйин услуби ва майдондаги таъсири билан кўплаб мутахассислар эътирофига сазовор бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашрига берган интервюсида Макелеле Флорентино Перез билан айнан шу мавзуда гаплашганини очиқлади. Унинг фикрича, агар Мадрид клуби келажакда катта маблағ сарфлаб, фақат биргина футболчини сотиб олиш имкониятига эга бўлса, бу танлов айнан Майкл Олисе бўлиши керак. Собиқ футболчи ёш иқтидор эгасининг ўйинини юксак баҳолади.

Лионель Месси даражасидаги таъсир

Макелеле Майкл Олисе майдонда кўрсатаётган креативликни афсонавий Лионель Месси билан қиёслади. Унинг таъкидлашича, Олисе тўп билан бўлганида ҳар қандай сонияда кутилмаган қарор қабул қила олиш қобилиятига эга. Бу эса замонавий футболда жуда кам учрайдиган ва мухлисларни ҳаяжонга соладиган хусусиятдир.

"Олисе футбол томоша қилиш завқини қайтаради. У биз болалигимизда кўрган эркинлик, истеъдод ва самарадорликни намойиш этмоқда. У майдонда бўлмаганида, унинг йўқлиги дарҳол сезилади. Килиан Мбаппе ёки Усман Дембеле каби юлдузлар ҳам Майкл Олисе бошқалар кўрмайдиган бўшлиқларни кўра олишини яхши билишади", — дейди Макелеле.

Жуд Беллингем билан таққослашлар ҳақида

Гарчи Майкл Олисе ва Жуд Беллингем ҳозирда Европа футболининг энг ёрқин ёш юлдузлари ҳисобланса-да, Макелеле уларни бир-бири билан солиштиришни истамади. Унинг фикрича, ҳар бир футболчи ўз йўлига эга ва уларни таққослаш нотўғри ёндашувдир.

"Жуд Беллингем ёки Майкл Олисе? Келинг, уларнинг ҳар бири ўз натижалари билан гапирсин. Мен буюкларни ҳеч қачон солиштирмайман. Пелени ўзидан кейинги авлодлар билан, Марадонани эса бошқалар билан қиёслаш ҳеч қачон тугамайди. Ҳар бирининг ўз даври ва ўз ўрни бор", — дея қўшимча қилди собиқ ярим ҳимоячи.

Эслатиб ўтамиз, Майкл Олисе ўтган ёзда Кристал Пелас клубидан Бавария сафига кўчиб ўтган эди. У Мюнхен клубида ҳам, Франция терма жамоасида ҳам қисқа вақт ичида етакчилар қаторига қўшилди. Реал Мадрид учун бундай трансфер амалга ошиши ҳозирча расмий тасдиқланмаган бўлса-да, Макелеле каби нуфузли шахсларнинг тавсияси клуб трансфер сиёсатига таъсир қилиши мумкин.

Реал МадридМайкл ОлисеКлод МакелелеБаварияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Бугун, 15:12Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаЛионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 14:54ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 14:51Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Бугун, 14:46Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиЭрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиБугун, 14:34Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди