Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”

·33·Спорт
Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”

Испания терма жамоаси дарвозабони Унаи Симон ЖЧ-2026 яримфинали олдидан Францияга қарши баҳс ҳақида очиқ гапирди. У ўз кучига ишонишини айтди, аммо бундай муҳим ўйин тақдири пенальтилар сериясида ҳал бўлишини истамаслигини таъкидлади.

“4:0 ҳисобида ютишни афзал кўраман”

Унаи Симон RMC Sport билан суҳбатда Францияга қарши яримфинал асосий вақтда ҳал бўлишини исташини билдирди.

Унинг айтишича, у пенальтилар сериясида ўзини ишончли ҳис қилади, аммо барибир бундай сценарий Испания учун энг яхши йўл эмас.

“Ўзимга ишончим баланд. Агар зарба йўналишини тўғри топсам, тўпни қайтаришимга ишонаман. Лекин шунчаки шундай муҳим ўйин тақдири пенальтилар сериясида ҳал бўлишини истамайман”, — деди Симон.

Дарвозабон ҳатто асосий вақтда 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабани афзал кўришини ҳам яширмади.

Нега пенальти — хавфли сценарий?

Пенальтилар серияси дарвозабонлар учун ўзини кўрсатиш имконияти бўлиши мумкин. Аммо бу босқичда у кўпроқ лотереяга ўхшайди.

Яримфиналда бир зарба финал йўлланмасини ҳал қилади. Бир футболчининг хато зарбаси ёки дарвозабоннинг тўғри сакраши бутун турнир тақдирини ўзгартириб юборади.

Сценарий

Испания учун маъноси

Асосий вақтда ғалаба

назорат ва устунликни кўрсатади

Қўшимча бўлимлар

чарчоқ ва хатолар хавфи ортади

Пенальтилар серияси

психологик босим максимал даражага чиқади

Шунинг учун Симоннинг “пенальтигача бормасин” деган фикри оддий эҳтиёткорлик эмас. Бу катта ўйинда назоратни қўлдан чиқармаслик истаги.

Франция — оддий рақиб эмас

Испания яримфиналда Францияга қарши майдонга тушади. Бу жамоада Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва бошқа тезкор футболчилар бор.

Франциянинг асосий хавфи — бир неча сония ичида ҳужумга ўтиб, ўйин сценарийини ўзгартириб юборишида. Испания эса тўпни назорат қилиш, рақибни босим остида ушлаш ва ўйин ритмини ўз қўлига олишга ҳаракат қилади.

Бу икки услуб тўқнашганда, дарвозабон роли янада муҳимлашади. Чунки Франция кўп вазият яратмаслиги мумкин, лекин яратган вазияти жуда хавфли бўлади.

Симон учун катта масъулият

Унаи Симон Испания ҳимоя чизиғининг ортидаги энг муҳим фигуралардан бири. Бундай ўйинларда дарвозабон фақат сейв қилиши эмас, ҳимояни бошқариши, пас орқали ҳужумни бошлаши ва босим остида тўғри қарор қабул қилиши керак.

Францияга қарши ўйинда унинг вазифалари янада кўпаяди:

• Мбаппенинг тезкор чиқишларини кузатиш;
• жарима майдони ичида ҳимоячиларни бошқариш;
• стандарт вазиятларда хатога йўл қўймаслик;
• тўп билан ўйинда совуққонлик сақлаш;
• пенальти сценарийига руҳан тайёр туриш.

Оддий қилиб айтганда, Испания финалга чиқмоқчи бўлса, Симоннинг кечаси тинч ўтмаслиги аниқ.

“4:0” гапи — ишончми ёки психологик юриш?

Симоннинг 4:0 ҳисобида ютишни афзал кўриши ҳақидаги гапи яримфинал олдидан қизиқ сигнал бўлди.

Бу бир томондан ҳазил аралаш ишончдек кўринади. Иккинчи томондан, Испания лагеридан келаётган умумий кайфиятни ҳам кўрсатади: улар Франциядан қўрқмаяпти, аксинча ўйинни ўзлари хоҳлаган сценарийда ўтказишни истаяпти.

Бундай гаплар рақибга ҳам таъсир қилади. Франция буни ортиқча ишонч сифатида қабул қилиши мумкин. Испания эса бу орқали ўзини руҳан юқори тутишга ҳаракат қилади.

Яримфинал деталларда ҳал бўлади

Франция — Испания ўйини ЖЧ-2026нинг биринчи финалчисини аниқлаб беради. Бундай баҳсларда катта гаплар эмас, майда деталлар ҳал қилади.

Бир нотўғри пас, бир кечиккан чиқиш, бир сейв ёки бир стандарт вазият бутун сценарийни ўзгартириши мумкин.

Симон пенальтини хоҳламайди. Испания асосий вақтда ғалаба қозонишни истайди. Франция эса ўзининг тезкор ҳужумлари билан ҳар қандай режани бузиб юбориши мумкин.

Энди асосий савол шу: Испания ўйинни асосий вақтда ҳал қила оладими ёки Унаи Симон барибир пенальтилар сериясида қаҳрамон бўлишга мажбур бўладими?

Унай СимонИспанияФранцияКилиан МбаппеУсман Дембеле
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Бугун, 15:12Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаЛионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 14:54ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 14:51Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиЭрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиБугун, 14:34Клод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиКлод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиБугун, 14:10Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди