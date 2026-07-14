Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”
Испания терма жамоаси дарвозабони Унаи Симон ЖЧ-2026 яримфинали олдидан Францияга қарши баҳс ҳақида очиқ гапирди. У ўз кучига ишонишини айтди, аммо бундай муҳим ўйин тақдири пенальтилар сериясида ҳал бўлишини истамаслигини таъкидлади.
“4:0 ҳисобида ютишни афзал кўраман”
Унаи Симон RMC Sport билан суҳбатда Францияга қарши яримфинал асосий вақтда ҳал бўлишини исташини билдирди.
Унинг айтишича, у пенальтилар сериясида ўзини ишончли ҳис қилади, аммо барибир бундай сценарий Испания учун энг яхши йўл эмас.
“Ўзимга ишончим баланд. Агар зарба йўналишини тўғри топсам, тўпни қайтаришимга ишонаман. Лекин шунчаки шундай муҳим ўйин тақдири пенальтилар сериясида ҳал бўлишини истамайман”, — деди Симон.
Дарвозабон ҳатто асосий вақтда 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабани афзал кўришини ҳам яширмади.
Нега пенальти — хавфли сценарий?
Пенальтилар серияси дарвозабонлар учун ўзини кўрсатиш имконияти бўлиши мумкин. Аммо бу босқичда у кўпроқ лотереяга ўхшайди.
Яримфиналда бир зарба финал йўлланмасини ҳал қилади. Бир футболчининг хато зарбаси ёки дарвозабоннинг тўғри сакраши бутун турнир тақдирини ўзгартириб юборади.
Сценарий
Испания учун маъноси
Асосий вақтда ғалаба
назорат ва устунликни кўрсатади
Қўшимча бўлимлар
чарчоқ ва хатолар хавфи ортади
Пенальтилар серияси
психологик босим максимал даражага чиқади
Шунинг учун Симоннинг “пенальтигача бормасин” деган фикри оддий эҳтиёткорлик эмас. Бу катта ўйинда назоратни қўлдан чиқармаслик истаги.
Франция — оддий рақиб эмас
Испания яримфиналда Францияга қарши майдонга тушади. Бу жамоада Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва бошқа тезкор футболчилар бор.
Франциянинг асосий хавфи — бир неча сония ичида ҳужумга ўтиб, ўйин сценарийини ўзгартириб юборишида. Испания эса тўпни назорат қилиш, рақибни босим остида ушлаш ва ўйин ритмини ўз қўлига олишга ҳаракат қилади.
Бу икки услуб тўқнашганда, дарвозабон роли янада муҳимлашади. Чунки Франция кўп вазият яратмаслиги мумкин, лекин яратган вазияти жуда хавфли бўлади.
Симон учун катта масъулият
Унаи Симон Испания ҳимоя чизиғининг ортидаги энг муҳим фигуралардан бири. Бундай ўйинларда дарвозабон фақат сейв қилиши эмас, ҳимояни бошқариши, пас орқали ҳужумни бошлаши ва босим остида тўғри қарор қабул қилиши керак.
Францияга қарши ўйинда унинг вазифалари янада кўпаяди:
• Мбаппенинг тезкор чиқишларини кузатиш;
• жарима майдони ичида ҳимоячиларни бошқариш;
• стандарт вазиятларда хатога йўл қўймаслик;
• тўп билан ўйинда совуққонлик сақлаш;
• пенальти сценарийига руҳан тайёр туриш.
Оддий қилиб айтганда, Испания финалга чиқмоқчи бўлса, Симоннинг кечаси тинч ўтмаслиги аниқ.
“4:0” гапи — ишончми ёки психологик юриш?
Симоннинг 4:0 ҳисобида ютишни афзал кўриши ҳақидаги гапи яримфинал олдидан қизиқ сигнал бўлди.
Бу бир томондан ҳазил аралаш ишончдек кўринади. Иккинчи томондан, Испания лагеридан келаётган умумий кайфиятни ҳам кўрсатади: улар Франциядан қўрқмаяпти, аксинча ўйинни ўзлари хоҳлаган сценарийда ўтказишни истаяпти.
Бундай гаплар рақибга ҳам таъсир қилади. Франция буни ортиқча ишонч сифатида қабул қилиши мумкин. Испания эса бу орқали ўзини руҳан юқори тутишга ҳаракат қилади.
Яримфинал деталларда ҳал бўлади
Франция — Испания ўйини ЖЧ-2026нинг биринчи финалчисини аниқлаб беради. Бундай баҳсларда катта гаплар эмас, майда деталлар ҳал қилади.
Бир нотўғри пас, бир кечиккан чиқиш, бир сейв ёки бир стандарт вазият бутун сценарийни ўзгартириши мумкин.
Симон пенальтини хоҳламайди. Испания асосий вақтда ғалаба қозонишни истайди. Франция эса ўзининг тезкор ҳужумлари билан ҳар қандай режани бузиб юбориши мумкин.
Энди асосий савол шу: Испания ўйинни асосий вақтда ҳал қила оладими ёки Унаи Симон барибир пенальтилар сериясида қаҳрамон бўлишга мажбур бўладими?
…