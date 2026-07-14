Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтди

·36·Спорт
Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтди

Англия аёллар терма жамоаси дарвозабони Хиара Кеатинг фаолиятида кескин бурилиш ясади. Истеъдодли посбон Манчестер Сити клуби таклиф қилган янги шартномани рад этиб, эркин агент сифатида Ливерпул сафига қўшилди. Ушбу трансфер Мерсисайд клуби учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, жамоанинг дарвоза чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport нашрининг хабар беришича, 22 ёшли Кеатинг Ливерпул билан уч йиллик шартнома имзолаган ва янги жамоасида 12-рақамли либосда ҳаракат қилади. Манчестер Сити академиясида 11 ёшидан буён тарбияланган футболчи учун бу қарор осон бўлмаган, бироқ сўнгги мавсумларда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйгани уни клубни тарк этишга мажбур қилди.

Асосий таркиб учун кураш ва Жаҳон чемпионати орзуси

Кеатинг 2023-24-йилги мавсумда Англия аёллар олий лигасида (ВСЛ) "Олтин қўлқоп" соҳибасига айланган ва бу натижага эришган энг ёш дарвозабон сифатида тарихга кирган эди. Бироқ, Манчестер Сити бошқарувига Андреэ Жеглертз келганидан сўнг, унинг ўйин амалиёти кескин камайиб кетди. Ўтган мавсумда у бор-йўғи тўртта ўйинда майдонга тушди, бу эса унинг терма жамоадаги мавқеига ҳам салбий таъсир кўрсатди.

Келаси йили бўлиб ўтадиган аёллар ўртасидаги Жаҳон чемпионати олдидан Хиара Кеатинг мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишни истамоқда. ГОАЛ нашрига берган интервюсида у захирада қолиб кетиш қанчалик қийинлигини тан олган эди. Ливерпул бош мураббийи Гарет Тейлор билан қайта топишиш (у айнан Тейлор қўл остида Манчестер Сити таркибида дебют қилган) футболчининг қарорида муҳим рол ўйнади.

Ливерпул учун ушбу трансфер айни муддао бўлди. Жамоа январ ойида швециялик Женнифер Фалкни ижарага олган эди, бироқ мавсум якунида у билан доимий шартнома борасида келишувга эришилмади. Кеатингнинг текинга қўлга киритилиши Мерсисайд клубининг трансфер бозоридаги энг муваффақиятли юришларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

Янги жамоасига қўшилгач, Кеатинг Ливерпулнинг жаҳон миқёсидаги нуфузи ва клубнинг келажакдаги лойиҳалари уни ўзига жалб қилганини таъкидлади. "Ливерпул — улкан клуб, унинг аёллар жамоаси буюкликка интилмоқда. Уларнинг ўйин услуби менга ва менинг позициямга мос келади", — дея қўшимча қилди дарвозабон.

ЛиверпулМанчестер СитиХиара КеатингАёллар ФутболиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Бугун, 15:12Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаЛионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 14:54ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 14:51Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Бугун, 14:46Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиЭрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиБугун, 14:34Клод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиКлод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди