Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтди
Англия аёллар терма жамоаси дарвозабони Хиара Кеатинг фаолиятида кескин бурилиш ясади. Истеъдодли посбон Манчестер Сити клуби таклиф қилган янги шартномани рад этиб, эркин агент сифатида Ливерпул сафига қўшилди. Ушбу трансфер Мерсисайд клуби учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, жамоанинг дарвоза чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport нашрининг хабар беришича, 22 ёшли Кеатинг Ливерпул билан уч йиллик шартнома имзолаган ва янги жамоасида 12-рақамли либосда ҳаракат қилади. Манчестер Сити академиясида 11 ёшидан буён тарбияланган футболчи учун бу қарор осон бўлмаган, бироқ сўнгги мавсумларда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйгани уни клубни тарк этишга мажбур қилди.
Асосий таркиб учун кураш ва Жаҳон чемпионати орзусиКеатинг 2023-24-йилги мавсумда Англия аёллар олий лигасида (ВСЛ) "Олтин қўлқоп" соҳибасига айланган ва бу натижага эришган энг ёш дарвозабон сифатида тарихга кирган эди. Бироқ, Манчестер Сити бошқарувига Андреэ Жеглертз келганидан сўнг, унинг ўйин амалиёти кескин камайиб кетди. Ўтган мавсумда у бор-йўғи тўртта ўйинда майдонга тушди, бу эса унинг терма жамоадаги мавқеига ҳам салбий таъсир кўрсатди.
Келаси йили бўлиб ўтадиган аёллар ўртасидаги Жаҳон чемпионати олдидан Хиара Кеатинг мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишни истамоқда. ГОАЛ нашрига берган интервюсида у захирада қолиб кетиш қанчалик қийинлигини тан олган эди. Ливерпул бош мураббийи Гарет Тейлор билан қайта топишиш (у айнан Тейлор қўл остида Манчестер Сити таркибида дебют қилган) футболчининг қарорида муҳим рол ўйнади.
Ливерпул учун ушбу трансфер айни муддао бўлди. Жамоа январ ойида швециялик Женнифер Фалкни ижарага олган эди, бироқ мавсум якунида у билан доимий шартнома борасида келишувга эришилмади. Кеатингнинг текинга қўлга киритилиши Мерсисайд клубининг трансфер бозоридаги энг муваффақиятли юришларидан бири сифатида баҳоланмоқда.
Янги жамоасига қўшилгач, Кеатинг Ливерпулнинг жаҳон миқёсидаги нуфузи ва клубнинг келажакдаги лойиҳалари уни ўзига жалб қилганини таъкидлади. "Ливерпул — улкан клуб, унинг аёллар жамоаси буюкликка интилмоқда. Уларнинг ўйин услуби менга ва менинг позициямга мос келади", — дея қўшимча қилди дарвозабон.
…