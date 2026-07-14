Электромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқда

·0·Авто
Электромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқда

Буюк Британия ҳукумати томонидан 2028-йилдан бошлаб жорий этилиши режалаштирилаётган электромобиллар учун янги йўл солиғи (эВEД) тизими автопарк бошқарувчилари ва йирик компанияларни жиддий ташвишга солмоқда. Янги тартибга кўра, электромобил эгалари босиб ўтилган ҳар бир мил учун ҳақ тўлашлари керак бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу тизимнинг мураккаблиги сабабли компаниялар нафақат солиқ, балки уни ҳисоб-китоб қилиш учун ҳам катта маблағ сарфлашларига тўғри келади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ғазначилик томонидан тасдиқланган маълумотларга кўра, 2028-йилнинг апрелидан бошлаб электромобиллар учун ҳар бир мил учун 3 пенс, плагин-гибрид (плуг-ин ҳйбрид) автомобиллар учун эса 1,5 пенс миқдорида солиқ ундирилади. Ушбу чора 2030-йилларга бориб бензин ва дизел ёқилғисидан олинадиган даромадларнинг камайиши натижасида юзага келадиган 12 миллиард фунт стерлинглик бюджет камомадини тўлдиришга қаратилган.

Маъмурий юк ва молиявий йўқотишлар

Дастлабки таклифларга кўра, ҳайдовчилар бир йил олдин босиб ўтиладиган масофани тахмин қилишлари ва кейин уни техник кўрик марказларида тасдиқлашлари керак эди. Бироқ, Британия автомобилларни ижарага бериш ва лизинг ассоциацияси (БВРЛА) бундай тизим автопарклар учун йиллик 75 миллион фунт стерлинглик маъмурий юк ва 185 миллион фунт стерлинглик унумдорлик йўқотишига олиб келишини ҳисоблаб чиқди.

Саноат вакилларининг эътирозларидан сўнг, ҳукумат айрим енгилликларни эълон қилди. Эндиликда масофани тасдиқлаш жараёни автомобилнинг биринчи техник кўриги (МОТ) билан бирлаштирилади, бу одатда автомобил уч ёшга тўлганда амалга оширилади. Бу лизинг асосида ишлайдиган компания автомобиллари учун жараённи бироз соддалаштиради, чунки кўплаб шартномалар айнан шу муддатда якунланади.

Автопарк мутахассислари ассоциацияси (AFP) вакили Дале Эйноннинг таъкидлашича, гарчи ҳукумат баъзи ўзгаришларни киритган бўлса-да, компаниялар қўшимча иш ҳажмига тайёр туришлари керак. Унинг сўзларига кўра, тизимни тўлиқ йўлга қўйиш учун ҳали кўплаб техник масалалар, жумладан, автомобилларнинг ўзидан олинадиган рақамли маълумотлардан фойдаланиш масаласи ҳал қилиниши лозим.

Янги тизимнинг асосий жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • Масофани тасдиқлаш автомобилнинг биринчи техник кўригида амалга оширилади;
  • Ҳайдовчилар ўз кўрсаткичларини мустақил тақдим этишлари мумкин, аммо нотўғри маълумот учун катта жарималар кўзда тутилган;
  • Йирик автопарклар барча автомобиллари учун солиқни марказлашган ҳолда тўлаш имкониятига эга бўлади;
  • Ҳукумат автомобилларнинг ўзаро боғланган тизимлари (коннектед карс) орқали маълумот олишни режалаштирмоқда.
Ўзбекистон шароитида ҳам электромобиллар сони кескин ортиб бораётганини ҳисобга олсак, халқаро тажрибадаги бундай ўзгаришлар келажакда маҳаллий солиқ тизими учун ҳам намуна бўлиши мумкин. Ҳозирча AFP ва бошқа саноат ташкилотлари ушбу солиқни жорий этишни камида 2030-йилгача, яни электромобиллар бозори тўлиқ шаклланиб бўлгунга қадар кечиктиришни талаб қилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, эВEД тизими автопарк эгалари учун янги даврни бошлаб беради. Бу нафақат молиявий харажатлар, балки рақамли мониторинг ва ҳисобот беришнинг янги даражасини талаб қилади. Компаниялар ҳозирдан ўзларининг ички тизимларини ушбу ўзгаришларга мослаштиришни бошлашлари тавсия этилмоқда.

ЭлектромобилСолиқАвтопаркэВEДТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиРоссия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиБугун, 21:26Сааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариСааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариБугун, 20:30AvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиAvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиБугун, 20:27Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?Бугун, 20:00Nissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқдаNissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқдаБугун, 16:52Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиAlfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиБугун, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси