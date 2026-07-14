Туркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер берди

·0·Дунё
Туркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер берди

Яқин Шарқдаги сиёсий ва ҳарбий кескинлик кучайиб бораётган бир пайтда, Туркия суд тизими Исроил раҳбариятига қарши мисли кўрилмаган қатъий қарор қабул қилди. Истанбулнинг 11-Олий жиноят суди Ғазо секторига гуманитар ёрдам олиб кетаётган халқаро флотилияни куч билан тўхтатгани сабабли Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун халқаро ордер беришга қарор қилди.

Zamin.uz мазкур йирик суд қарори ва унинг ортидаги шов-шувли тафсилотларни тақдим этади.

Можаро маркази: «Global Sumud Flotilla» гуманитар карвони

Ушбу халқаро суд қарорига Ғазо секторидаги қамал остида қолган тинч аҳолига тиббий ва инсонпарварлик ёрдамлари етказишга уринган Global Sumud Flotilla (GSF) гуманитар флотилияси билан боғлиқ воқеалар сабаб бўлган.

Истанбул прокуратураси томонидан тайёрланган айблов хулосасида Исроил ҳарбий кучларининг ҳаракатлари кескин қораланган:

  • Айблов баёноти: Исроилнинг очиқ денгиздаги ҳаракатлари халқаро ҳуқуқнинг асосий меъёрларини очиқ-ойдин ва қўпол равишда бузиш деб баҳоланган.

  • Зўравонлик ҳолатлари: Кемаларни мажбуран тўхтатиш, тинч фаоллар ва шифокорларни зўравонлик билан ҳибсга олиш, жисмоний тазйиқ ўтказиш ва инсон қадр-қимматини топтовчи муомалада бўлиш ҳолатлари қайд этилган.

Жорий йилнинг апрель ойида Истанбул прокуратураси флотилия кемаларини қуролли равишда эгаллашда айблаб, жами 35 кишига нисбатан айблов хулосасини эълон қилганди.

Умрбод қамоқ ва минг йиллик жазо талаби

Туркиялик прокурорлар айбланувчиларнинг ҳар бири учун жуда оғир жазо чораларини сўрамоқда. Хусусан, уларнинг ҳар бирини умрбод озодликдан маҳрум этиш ҳамда қўшимча равишда 1102 йил-у 9 ойдан 4596 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилиш талаб этилган.

Истанбул суди томонидан эълон қилинган халқаро ордерда айбланувчилар зиммасига қуйидаги оғир жиноятлар юкланган:

  1. Инсониятга қарши жиноятлар ва геноцид;

  2. Инсонларни ноқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш;

  3. Қасддан баданга оғир шикаст етказиш ва қийноққа солиш;

  4. Босқинчилик ва ўзганинг мол-мулкига зарар етказиш;

  5. Транспорт воситасини ноқонуний эгаллаб олиш.

Рўйхатда фақат Нетаняҳу эмас: Бошқа кимлар бор?

Мазкур жиноий иш доирасида Исроилнинг нафақат бош вазири, балки давлатнинг деярли бутун ҳарбий-сиёсий элитаси айбланмоқда. Ордер берилган шахслар қаторида қуйидагилар бор:

  • Бинямин Нетаняҳу — Исроил бош вазири;

  • Исраэль Кац — Мудофаа вазири;

  • Йоав Галант — Собиқ мудофаа вазири;

  • Итамар Бен-Гвир — Миллий хавфсизлик вазири;

  • Эял Замир — Исроил армияси Бош штаби бошлиғи ва бошқа юқори мартабали ҳарбийлар.

Исроил расмийлари эса ушбу айбловларни мутлақо асоссиз деб ҳисоблаб, уларни бутунлай рад этмоқда. Шунга қарамай, Истанбул судининг ушбу қарори Исроил раҳбариятининг халқаро миқёсда ҳаракатланиши ва дипломатик алоқаларига жиддий тўсиқ бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Бугун, 23:06Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?Бугун, 21:43Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?Бугун, 18:07Илк бор: суд олтин балиқларни ҳуқуқли жонзот деб тан олдиИлк бор: суд олтин балиқларни ҳуқуқли жонзот деб тан олдиБугун, 18:02Эрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортдиЭрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортдиБугун, 17:33Ҳиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиҲиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди