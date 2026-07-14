Туркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер берди
Яқин Шарқдаги сиёсий ва ҳарбий кескинлик кучайиб бораётган бир пайтда, Туркия суд тизими Исроил раҳбариятига қарши мисли кўрилмаган қатъий қарор қабул қилди. Истанбулнинг 11-Олий жиноят суди Ғазо секторига гуманитар ёрдам олиб кетаётган халқаро флотилияни куч билан тўхтатгани сабабли Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун халқаро ордер беришга қарор қилди.
Zamin.uz мазкур йирик суд қарори ва унинг ортидаги шов-шувли тафсилотларни тақдим этади.
Можаро маркази: «Global Sumud Flotilla» гуманитар карвони
Ушбу халқаро суд қарорига Ғазо секторидаги қамал остида қолган тинч аҳолига тиббий ва инсонпарварлик ёрдамлари етказишга уринган Global Sumud Flotilla (GSF) гуманитар флотилияси билан боғлиқ воқеалар сабаб бўлган.
Истанбул прокуратураси томонидан тайёрланган айблов хулосасида Исроил ҳарбий кучларининг ҳаракатлари кескин қораланган:
Айблов баёноти: Исроилнинг очиқ денгиздаги ҳаракатлари халқаро ҳуқуқнинг асосий меъёрларини очиқ-ойдин ва қўпол равишда бузиш деб баҳоланган.
Зўравонлик ҳолатлари: Кемаларни мажбуран тўхтатиш, тинч фаоллар ва шифокорларни зўравонлик билан ҳибсга олиш, жисмоний тазйиқ ўтказиш ва инсон қадр-қимматини топтовчи муомалада бўлиш ҳолатлари қайд этилган.
Жорий йилнинг апрель ойида Истанбул прокуратураси флотилия кемаларини қуролли равишда эгаллашда айблаб, жами 35 кишига нисбатан айблов хулосасини эълон қилганди.
Умрбод қамоқ ва минг йиллик жазо талаби
Туркиялик прокурорлар айбланувчиларнинг ҳар бири учун жуда оғир жазо чораларини сўрамоқда. Хусусан, уларнинг ҳар бирини умрбод озодликдан маҳрум этиш ҳамда қўшимча равишда 1102 йил-у 9 ойдан 4596 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилиш талаб этилган.
Истанбул суди томонидан эълон қилинган халқаро ордерда айбланувчилар зиммасига қуйидаги оғир жиноятлар юкланган:
Инсониятга қарши жиноятлар ва геноцид;
Инсонларни ноқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш;
Қасддан баданга оғир шикаст етказиш ва қийноққа солиш;
Босқинчилик ва ўзганинг мол-мулкига зарар етказиш;
Транспорт воситасини ноқонуний эгаллаб олиш.
Рўйхатда фақат Нетаняҳу эмас: Бошқа кимлар бор?
Мазкур жиноий иш доирасида Исроилнинг нафақат бош вазири, балки давлатнинг деярли бутун ҳарбий-сиёсий элитаси айбланмоқда. Ордер берилган шахслар қаторида қуйидагилар бор:
Бинямин Нетаняҳу — Исроил бош вазири;
Исраэль Кац — Мудофаа вазири;
Йоав Галант — Собиқ мудофаа вазири;
Итамар Бен-Гвир — Миллий хавфсизлик вазири;
Эял Замир — Исроил армияси Бош штаби бошлиғи ва бошқа юқори мартабали ҳарбийлар.
Исроил расмийлари эса ушбу айбловларни мутлақо асоссиз деб ҳисоблаб, уларни бутунлай рад этмоқда. Шунга қарамай, Истанбул судининг ушбу қарори Исроил раҳбариятининг халқаро миқёсда ҳаракатланиши ва дипломатик алоқаларига жиддий тўсиқ бўлиши кутилмоқда.
…