Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатинг
Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи ярим финалида Франция ва Испания терма жамоалари ўзаро тўқнаш келади. Учрашув 15 июль куни Тошкент вақти билан 00:00 да бошланади. Мазкур ўйинни сайтимизда жонли матнли трансляция орқали кузатиб бориш мумкин.
Франция ва Испания баҳси мусобақанинг финал йўлидаги муҳим ўйинларидан бири ҳисобланади. Ҳар икки жамоа 4-2-3-1 схемасида ҳаракат қилиши кутилмоқда. Франция таркибида Майк Меньян, Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Уильям Салиба, Люка Динь, Орельен Чуамени, Адриен Рабьо, Усмон Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе ва Брэдли Баркола майдонга тушиши режалаштирилган.
Испания эса баҳсни Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Алекс Баэна, Родри, Педри, Ламин Ямаль, Дани Олмо ва Микель Оярсабаль билан бошлаши кутилмоқда.
Сайтимиздаги жонли матнли трансляцияда ўйиннинг асосий воқеалари бериб борилади. Голлар, хавфли ҳужумлар, сариқ карточкалар, алмаштиришлар ва ҳакам қарорлари ҳақида маълумотлар учрашув давомида янгиланади.
…