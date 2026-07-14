Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...

·0·Дунё
Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...

Украинада сиёсий саҳнада йирик ўзгариш юз берди: Верховная рада бош вазир Юлия Свириденконинг истеъфосини қўллаб-қувватлади. Бу қарор билан бирга мамлакат ҳукумати ҳам истеъфога чиқади, аммо янги бош вазир тайинлангунига қадар давлат бошқаруви вақтинча давом эттирилади.

258 депутат истеъфони қўллади

Украина парламентида Юлия Свириденконинг бош вазир лавозимидан кетиши бўйича овоз бериш ўтказилди. “Суспильне” маълумотига кўра, унинг истеъфосини 258 депутат ёқлаб овоз берган.

Украина қонунчилигига мувофиқ, бош вазир истеъфога чиқса, бутун ҳукумат ҳам истеъфога чиқади. Шу сабабли Свириденко билан бирга Вазирлар маҳкамаси таркиби ҳам ўз ваколатларини топширади.

Бу Зеленский президентлиги даврида ҳукумат раҳбари алмашишининг навбатдаги ҳолати бўлди.

Янги бош вазир 16 июлда сайланиши мумкин

Украина депутатлари янги бош вазирни 16 июль куни сайлашни режалаштирмоқда. Янги раҳбар тайинлангунига қадар ҳукуматни бош вазир ўринбосари Денис Шмигал вақтинча бошқариши айтилмоқда.

Масала

Ҳозирги ҳолат

Истеъфога чиққан раҳбар

Юлия Свириденко

Қарорни қўллаган депутатлар

258 нафар

Ҳукумат ҳолати

тўлиқ истеъфога чиқади

Вақтинча бошқарув

Денис Шмигал

Янги бош вазир овози

16 июль куни кутилмоқда

Бу жараён Украина учун оддий кадрлар алмашинуви эмас. Мамлакат уруш шароитида, энергетика хавфлари ва қишга тайёргарлик босими остида турибди.

Свириденко нима деди?

Юлия Свириденко истеъфо арафасида ҳукуматнинг асосий вазифаларидан бири Россиянинг доимий ҳужумлари шароитида қишдан омон ўтиш бўлганини таъкидлади.

“Бир йил аввал бўлгани каби, ҳукуматнинг асосий вазифаси Россиянинг доимий ҳужумлари шароитида қишдан омон қолиш бўлади. Ўтган йили ҳам руслар бизни музлатишни хоҳлаганди. Улар буни уддалай олмади”, — деди у.

Унинг сўзларига кўра, Украина келгуси қишга тайёргарлик кўриш учун барча ҳудудлар барқарорлигини таъминлаш режаларини тасдиқлаган ва улар ҳар куни амалга оширилмоқда.

Бир йилга етмаган ҳукумат

Свириденко Украина ҳукуматини бир йилдан камроқ вақт бошқарди. У 2025 йил июль ойи ўрталарида бош вазир лавозимига киришган эди.

Шу қисқа даврда унинг ҳукумати бир вақтнинг ўзида бир нечта йўналишда ишлашга мажбур бўлди: фронт ортидаги иқтисодиёт, энергетика, халқаро ёрдам, инфратузилма ва қишга тайёргарлик.

Уруш шароитида бош вазир лавозими фақат иқтисодий бошқарув эмас, балки мамлакатнинг ички барқарорлигини сақлаш вазифасини ҳам англатади.

Ким янги бош вазир бўлиши мумкин?

Украина матбуотида янги бош вазир лавозимига бир нечта номзодлар тилга олинмоқда. Улар орасида “Нафтогаз” раҳбари Сергей Корецкий номи кўпроқ муҳокама қилинмоқда.

Reuters маълумотига кўра, эҳтимолий номзодлар қаторида Денис Шмигал, Михаил Фёдоров ва Сергей Корецкий ҳам бор.

Эҳтимолий номзод

Ҳозирги мақоми

Сергей Корецкий

“Нафтогаз” раҳбари

Денис Шмигал

бош вазир ўринбосари

Михаил Фёдоров

ҳукуматдаги юқори лавозимдаги амалдор

Ҳозирча янги бош вазир номи расман тасдиқланмаган. Шунинг учун асосий қарор 16 июль куни парламентда маълум бўлиши мумкин.

АҚШ элчиси лавозими атрофидаги савол

Украина матбуоти Свириденкога Украинанинг АҚШдаги элчиси лавозими таклиф қилинганини ёзмоқда. Бироқ у ҳозирча бу таклиф бўйича якуний қарорини эълон қилмаган.

Бу лавозим Украина учун жуда муҳим ҳисобланади. Чунки АҚШ Киевнинг асосий сиёсий, ҳарбий ва молиявий ҳамкорларидан бири бўлиб қолмоқда.

Агар Свириденко Вашингтонга юборилса, бу унинг сиёсий карьераси тугаганини эмас, аксинча стратегик йўналишга ўтаётганини англатиши мумкин.

Нега бу истеъфо муҳим?

Украина ҳозир фронт, иқтисодиёт, энергетика ва ташқи ёрдам каби бир неча оғир йўналишда бир вақтнинг ўзида ҳаракат қилмоқда.

Шундай вазиятда ҳукумат алмашиши икки хил сигнал беради.

Бир томондан, бу Зеленский жамоаси бошқарувни янгилаш ва янги стратегияга ўтишни исташини кўрсатиши мумкин. Иккинчи томондан, уруш шароитида ҳар қандай сиёсий ўзгариш барқарорлик бўйича саволларни ҳам кучайтиради.

Айниқса, қишга тайёргарлик мавзуси ҳозирданоқ Украина учун ҳаётий масалага айланган.

Қиш — янги ҳукумат учун биринчи имтиҳон

Янги бош вазир ким бўлишидан қатъи назар, унинг олдидаги энг катта синовлардан бири энергетика тизимини сақлаб қолиш ва қиш мавсумини бошқариш бўлади.

Россиянинг энергетика инфратузилмасига зарбалари давом этаётган шароитда ҳар бир ҳудудда иссиқлик, электр ва сув таъминотини барқарор ушлаб туриш давлат учун устувор вазифа бўлиб қолади.

Оддий қилиб айтганда, янги ҳукумат учун “100 кунлик дастур” эмас, “қишдан қандай ўтамиз?” деган савол биринчи ўринда турибди.

Украинада янги сиёсий босқич бошланмоқда

Юлия Свириденконинг истеъфоси Украина сиёсий тизимида янги босқич бошланганини кўрсатмоқда. Ҳукумат алмашади, янги бош вазир танланади ва Киев олдидаги асосий вазифалар қайта тақсимланади.

Бироқ вазиятнинг моҳияти ўзгармайди: уруш давом этмоқда, қиш яқинлашмоқда, халқаро ёрдам ва ички барқарорлик эса Украина учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда.

Энди асосий савол шу: янги бош вазир Украинага қиш олдидан керак бўлган тезкор ва қаттиқ бошқарувни бера оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?Бугун, 21:43Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?Бугун, 18:07Илк бор: суд олтин балиқларни ҳуқуқли жонзот деб тан олдиИлк бор: суд олтин балиқларни ҳуқуқли жонзот деб тан олдиБугун, 18:02Эрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортдиЭрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортдиБугун, 17:33Ҳиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиҲиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиБугун, 16:21Қўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеаҚўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеаБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди