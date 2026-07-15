OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқда
Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси Apple томонидан илгари сурилган тижорат сирларини ўғирлаш ҳақидаги даъволарга нисбатан расмий муносабат билдирди. Компания раҳбарияти ушбу айбловларни асоссиз деб ҳисоблаб, рақобат муҳитида кадрлар алмашинуви табиий жараён эканини таъкидламоқда. Ушбу низо технология оламидаги икки йирик ўйинчи ўртасидаги муносабатлар кескинлашганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg нашри мухбири Эд Лудлов томонидан тарқатилган баёнотда OpenAI вакиллари шундай дейди: “Биз ушбу айбловларни жиддий қабул қилсак-да, ҳозирча ушбу шикоятда келтирилган даъволарни тасдиқловчи бирор бир далил мавжудлигидан бехабармиз. Биз ҳалол рақобат тарафдоримиз ва инсонларнинг қаерда ишлашни танлаш ҳуқуқини қўллаб-қувватлаймиз”. Компания ўз эътиборини бошқаларнинг сирларига эмас, балки бутун дунё учун инновацион технологиялар яратишга қаратганини қўшимча қилган.
Танг Тан ва Apple сирлариЭслатиб ўтамиз, ўтган ҳафтанинг жума куни Apple Калифорния шимолий округи судига 41 саҳифадан иборат даъво аризасини киритган эди. Унда OpenAI раҳбарияти, хусусан, компаниянинг техник аппарат таъминоти бўйича директори Танг Тан ва бир гуруҳ собиқ Apple ходимлари конфиденциал маълумотларни ўғирлашда айбланмоқда. Танг Тан OpenAI сафига қўшилишидан олдин Apple компаниясида 24 йил давомида фаолият юритган ва iPhone ҳамда Apple Watch дизайни бўйича вице-президент лавозимини эгаллаган.
Apple ўзининг ички суриштирувларига таяниб, OpenAI ва унинг ҳамкорлари компаниянинг интеллектуал мулкидан янги турдаги қурилмалар яратишда фойдаланганини иддао қилмоқда. Даъвога кўра, бу ҳаракатлар тизимли равишда амалга оширилган ва iPhone ишлаб чиқарувчисининг бозордаги устунлигига зарар етказишни кўзлаган. Бу OpenAI учун ўз тарихидаги энг жиддий ҳуқуқий тўсиқлардан бирига айланиши мумкин.
Янги қурилма ва рақобатМутахассисларнинг фикрича, ушбу низонинг туб илдизи OpenAI компаниясининг аппарат таъминоти бўйича режаларига бориб тақалади. Яқинда OpenAI афсонавий дизайнер Жонй Иве асос солган ЛовеФром (манбада ио деб кўрсатилган стартуп) билан ҳамкорликни бошлагани ва кадрлар таркибини кучайтираётгани Apple хавотирларини оширган. OpenAI ҳозирда экрансиз, овоз орқали бошқариладиган смарт-колонка ёки мобил қурилма устида ишлаётгани ҳақида хабарлар мавжуд.
Ҳозирча суд жараёни қачон бошланиши ва OpenAI қандай ҳимоя стратегиясини қўллаши тўлиқ маълум эмас. Бироқ, технология оламида кадрлар учун кураш ва патент низолари доимий равишда давом этиб келади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва техно-ишқибозлар учун бу низо ChatGPT яратувчисининг келажакдаги гаджетлари Apple маҳсулотларига қанчалик муносиб рақиб бўлишини кўрсатиб берувчи муҳим сигналдир.
…