OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқда

·0·Техно
OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқда

Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси Apple томонидан илгари сурилган тижорат сирларини ўғирлаш ҳақидаги даъволарга нисбатан расмий муносабат билдирди. Компания раҳбарияти ушбу айбловларни асоссиз деб ҳисоблаб, рақобат муҳитида кадрлар алмашинуви табиий жараён эканини таъкидламоқда. Ушбу низо технология оламидаги икки йирик ўйинчи ўртасидаги муносабатлар кескинлашганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашри мухбири Эд Лудлов томонидан тарқатилган баёнотда OpenAI вакиллари шундай дейди: “Биз ушбу айбловларни жиддий қабул қилсак-да, ҳозирча ушбу шикоятда келтирилган даъволарни тасдиқловчи бирор бир далил мавжудлигидан бехабармиз. Биз ҳалол рақобат тарафдоримиз ва инсонларнинг қаерда ишлашни танлаш ҳуқуқини қўллаб-қувватлаймиз”. Компания ўз эътиборини бошқаларнинг сирларига эмас, балки бутун дунё учун инновацион технологиялар яратишга қаратганини қўшимча қилган.

Танг Тан ва Apple сирлари

Эслатиб ўтамиз, ўтган ҳафтанинг жума куни Apple Калифорния шимолий округи судига 41 саҳифадан иборат даъво аризасини киритган эди. Унда OpenAI раҳбарияти, хусусан, компаниянинг техник аппарат таъминоти бўйича директори Танг Тан ва бир гуруҳ собиқ Apple ходимлари конфиденциал маълумотларни ўғирлашда айбланмоқда. Танг Тан OpenAI сафига қўшилишидан олдин Apple компаниясида 24 йил давомида фаолият юритган ва iPhone ҳамда Apple Watch дизайни бўйича вице-президент лавозимини эгаллаган.

Apple ўзининг ички суриштирувларига таяниб, OpenAI ва унинг ҳамкорлари компаниянинг интеллектуал мулкидан янги турдаги қурилмалар яратишда фойдаланганини иддао қилмоқда. Даъвога кўра, бу ҳаракатлар тизимли равишда амалга оширилган ва iPhone ишлаб чиқарувчисининг бозордаги устунлигига зарар етказишни кўзлаган. Бу OpenAI учун ўз тарихидаги энг жиддий ҳуқуқий тўсиқлардан бирига айланиши мумкин.

Янги қурилма ва рақобат

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу низонинг туб илдизи OpenAI компаниясининг аппарат таъминоти бўйича режаларига бориб тақалади. Яқинда OpenAI афсонавий дизайнер Жонй Иве асос солган ЛовеФром (манбада ио деб кўрсатилган стартуп) билан ҳамкорликни бошлагани ва кадрлар таркибини кучайтираётгани Apple хавотирларини оширган. OpenAI ҳозирда экрансиз, овоз орқали бошқариладиган смарт-колонка ёки мобил қурилма устида ишлаётгани ҳақида хабарлар мавжуд.

Ҳозирча суд жараёни қачон бошланиши ва OpenAI қандай ҳимоя стратегиясини қўллаши тўлиқ маълум эмас. Бироқ, технология оламида кадрлар учун кураш ва патент низолари доимий равишда давом этиб келади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва техно-ишқибозлар учун бу низо ChatGPT яратувчисининг келажакдаги гаджетлари Apple маҳсулотларига қанчалик муносиб рақиб бўлишини кўрсатиб берувчи муҳим сигналдир.

OpenAIAppleСудТехнологияiPhone
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиРутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиБугун, 03:26OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқдаOpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқдаБугун, 02:59SpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқдаSpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқдаБугун, 02:54Windows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқардиWindows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқардиБугун, 02:28Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди