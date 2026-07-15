Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайди
Россиянинг энг йирик видеохостингларидан бири ҳисобланган Рутубе платформаси 2026-йилнинг биринчи ярми якунларига кўра мисли кўрилмаган киберҳужумлар босимига дуч келди. Маълумотларга кўра, хизмат ушбу давр мобайнида 230 дан ортиқ ДДоС-ҳужумларни бартараф этишга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан нақд 191 фоизга кўпдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
“ГПМ Сифровие Инновации” компанияси берган маълумотларга кўра, киберҳужумларнинг интенсивлиги айниқса иккинчи чоракда кескинлашган. Фақатгина апрель-июн ойларининг ўзида 125 та йирик ДДоС-ҳужум қайтарилган. Рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, жорий йилнинг атиги олти ойидаги ҳужумлар сони 2025-йил давомида қайд этилган умумий кўрсаткичдан ҳам ўзиб кетган.
Тармоқ инфратузилмасига таҳдидлар ва фишинг хавфиФақатгина ДДоС-ҳужумлар эмас, балки бошқа турдаги кибержиноятлар ҳам сезиларли даражада фаоллашган. Январ-июн ойларида Рутубе инфратузилмасига жами 434 миллионта тармоқ ҳужуми уюштирилганлиги қайд этилди. Бу рақамлар платформанинг рақамли хавфсизлик тизими қанчалик катта юклама остида ишлаётганини кўрсатмоқда.
Шунингдек, хавфсизлик мутахассислари 1,7 миллиондан ортиқ фишинг ҳужумларининг олдини олишган. Энг хавотирли жиҳати шундаки, ушбу ҳужумларнинг 20 мингдан ортиғи фойдаланувчилар қурилмаларига зарар етказувчи ва шахсий маълумотларни ўғирлашга мўлжалланган зарарли дастурий таъминотларни (вирусларни) ўз ичига олган.
Сунъий интеллект киберҳужумларни мураккаблаштирмоқда“Газпром-Медиа Ҳолдинг” рақамли активлари ахборот хавфсизлиги бўйича директори Алексей Жуковнинг таъкидлашича, бугунги кунда медиа соҳаси жиддий кибер-таҳдидлар қуршовида қолмоқда. Ҳужумчилар ўз мақсадларига эришиш учун замонавий технологиялардан, хусусан, сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланмоқдалар.
Сунъий интеллект ёрдамида амалга оширилаётган ҳужумлар анъанавий усулларга қараганда анча тезкор ва мураккаб тузилишга эга бўлиб, уларни аниқлаш ва бартараф этиш мутахассислардан катта маҳорат талаб қилади. Шу сабабли, компания платформанинг барқарор ишлашини ва фойдаланувчиларнинг контентга узлуксиз киришини таъминлаш учун ҳимоя усулларини мунтазам равишда янгилаб бормоқда.
Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам ушбу маълумотлар долзарб аҳамиятга эга, чунки минтақамизда ҳам глобал платформаларга бўлган киберҳужумлар ва фишинг хавфи ортиб бормоқда. Мутахассислар ҳар қандай халқаро платформадан фойдаланишда шахсий маълумотлар хавфсизлигига эътиборли бўлишни тавсия этадилар.
…