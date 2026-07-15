Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайди

·0·Техно
Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайди

Россиянинг энг йирик видеохостингларидан бири ҳисобланган Рутубе платформаси 2026-йилнинг биринчи ярми якунларига кўра мисли кўрилмаган киберҳужумлар босимига дуч келди. Маълумотларга кўра, хизмат ушбу давр мобайнида 230 дан ортиқ ДДоС-ҳужумларни бартараф этишга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан нақд 191 фоизга кўпдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

“ГПМ Сифровие Инновации” компанияси берган маълумотларга кўра, киберҳужумларнинг интенсивлиги айниқса иккинчи чоракда кескинлашган. Фақатгина апрель-июн ойларининг ўзида 125 та йирик ДДоС-ҳужум қайтарилган. Рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, жорий йилнинг атиги олти ойидаги ҳужумлар сони 2025-йил давомида қайд этилган умумий кўрсаткичдан ҳам ўзиб кетган.

Тармоқ инфратузилмасига таҳдидлар ва фишинг хавфи

Фақатгина ДДоС-ҳужумлар эмас, балки бошқа турдаги кибержиноятлар ҳам сезиларли даражада фаоллашган. Январ-июн ойларида Рутубе инфратузилмасига жами 434 миллионта тармоқ ҳужуми уюштирилганлиги қайд этилди. Бу рақамлар платформанинг рақамли хавфсизлик тизими қанчалик катта юклама остида ишлаётганини кўрсатмоқда.

Шунингдек, хавфсизлик мутахассислари 1,7 миллиондан ортиқ фишинг ҳужумларининг олдини олишган. Энг хавотирли жиҳати шундаки, ушбу ҳужумларнинг 20 мингдан ортиғи фойдаланувчилар қурилмаларига зарар етказувчи ва шахсий маълумотларни ўғирлашга мўлжалланган зарарли дастурий таъминотларни (вирусларни) ўз ичига олган.

Сунъий интеллект киберҳужумларни мураккаблаштирмоқда

“Газпром-Медиа Ҳолдинг” рақамли активлари ахборот хавфсизлиги бўйича директори Алексей Жуковнинг таъкидлашича, бугунги кунда медиа соҳаси жиддий кибер-таҳдидлар қуршовида қолмоқда. Ҳужумчилар ўз мақсадларига эришиш учун замонавий технологиялардан, хусусан, сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланмоқдалар.

Сунъий интеллект ёрдамида амалга оширилаётган ҳужумлар анъанавий усулларга қараганда анча тезкор ва мураккаб тузилишга эга бўлиб, уларни аниқлаш ва бартараф этиш мутахассислардан катта маҳорат талаб қилади. Шу сабабли, компания платформанинг барқарор ишлашини ва фойдаланувчиларнинг контентга узлуксиз киришини таъминлаш учун ҳимоя усулларини мунтазам равишда янгилаб бормоқда.

Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам ушбу маълумотлар долзарб аҳамиятга эга, чунки минтақамизда ҳам глобал платформаларга бўлган киберҳужумлар ва фишинг хавфи ортиб бормоқда. Мутахассислар ҳар қандай халқаро платформадан фойдаланишда шахсий маълумотлар хавфсизлигига эътиборли бўлишни тавсия этадилар.

РутубеДДоСКиберхавфсизликТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаOpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаБугун, 03:28OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқдаOpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқдаБугун, 02:59SpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқдаSpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқдаБугун, 02:54Windows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқардиWindows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқардиБугун, 02:28Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди