OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўлади

·0·Техно
OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўлади

Сунъий интеллект оламида инқилоб қилган OpenAI компанияси эндиликда дастурий таъминот доирасидан чиқиб, шахсий техник қурилмалар бозорига кириб келмоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания ChatGPT тизимига асосланган, экрансиз, аммо ҳаракатланиш хусусиятига эга бўлган смарт-колонка устида иш олиб бормоқда. Бу қурилма оддий гаджет эмас, балки фойдаланувчининг уйида яшайдиган "инсонсимон ҳамроҳ" сифатида талқин қилинмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лойиҳа ҳозирда ишлаб чиқиш босқичида бўлиб, унинг асосий мақсади сунъий интеллектни жисмоний кўринишга келтиришдир. Маълумотларга кўра, ушбу қурилма ўз эгасининг рақамли ҳаётига, жумладан, электрон почта ва бошқа шахсий маълумотларига кириш ҳуқуқига эга бўлади. Бу эса ChatGPT технологиясига фойдаланувчи одатларини ўрганиш ва вақт ўтиши билан янада шахсийлаштирилган хизмат кўрсатиш имконини беради.

Apple собиқ муҳандислари ва технологик ёндашув

Қурилманинг энг қизиқарли жиҳати шундаки, у ўз-ўзидан ҳаракатлана оладиган механик элементлар билан жиҳозланади. Бу OpenAI учун iPhone ёки Мак каби афсонавий маҳсулотларни яратишда иштирок этган собиқ Apple муҳандислари ёрдам бераётгани билан боғлиқ бўлиши мумкин. Компания ушбу қурилмани шунчаки овозли ёрдамчи эмас, балки фойдаланувчи билан ҳиссий боғлиқлик ўрната оладиган ҳамроҳ сифатида тақдим этишни режалаштирган.

Аввалроқ тарқалган миш-мишларда OpenAI ўзининг смартфонини чиқариши ва бу орқали Apple билан тўғридан-тўғри рақобатга киришиши айтилган эди. Бироқ янги маълумотлар компания ҳозирча бошқача йўналишни, яни бозорда ҳали мавжуд бўлмаган янги турдаги уй қурилмасини танлаганини кўрсатмоқда. OpenAI вакилларининг фикрича, ушбу маҳсулот Apple ҳозирда таклиф қилаётган ҳар қандай технологиядан тубдан фарқ қилади.

Ҳуқуқий муаммолар ва рақобат муҳити

Янги қурилма устидаги ишлар давом этаётган бир пайтда, OpenAI ва Apple ўртасидаги муносабатлар таранглашган. Ўтган ҳафтада Apple компанияси OpenAI устидан судга мурожаат қилиб, уни тижорат сирларини ўғирлашда айблади. Даъво аризасида айтилишича, бу ҳали "айсбергнинг учи" ва суд жараёнида кўплаб қонунбузарликлар фош этилади. OpenAI эса бу айбловларни рад этиб, янги маҳсулот ҳеч қандай интеллектуал мулк ҳуқуқларини бузмаслигини таъкидламоқда.

Сунъий интеллектга асосланган аппарат воситалари бозори ҳозирда инвесторлар эътиборида. Масалан, Бретт Адкокк томонидан асос солинган Ҳарк лабораторияси яқинда инсон ва машина ўртасидаги универсал интерфейсни яратиш учун 700 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Бу каби юқори рақобат муҳитида OpenAI ўзининг ChatGPT бренди ва унинг кенг имкониятларидан фойдаланиб, етакчиликни қўлга киритишни кўзламоқда.

Ҳозирча қурилманинг аниқ номи, нархи ёки сотувга чиқиш санаси маълум қилинмаган. Бироқ экспертларнинг фикрича, агар OpenAI ушбу лойиҳани муваффақиятли амалга оширса, бу смарт-колонкалар ва уй робототехникаси соҳасида янги даврни бошлаб бериши мумкин.

OpenAIChatGPTAppleТехнологияСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаOpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаБугун, 03:28Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиРутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиБугун, 03:26OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқдаOpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқдаБугун, 02:59SpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқдаSpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқдаБугун, 02:54Windows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқардиWindows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқардиБугун, 02:28Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди