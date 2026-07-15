OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўлади
Сунъий интеллект оламида инқилоб қилган OpenAI компанияси эндиликда дастурий таъминот доирасидан чиқиб, шахсий техник қурилмалар бозорига кириб келмоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания ChatGPT тизимига асосланган, экрансиз, аммо ҳаракатланиш хусусиятига эга бўлган смарт-колонка устида иш олиб бормоқда. Бу қурилма оддий гаджет эмас, балки фойдаланувчининг уйида яшайдиган "инсонсимон ҳамроҳ" сифатида талқин қилинмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Лойиҳа ҳозирда ишлаб чиқиш босқичида бўлиб, унинг асосий мақсади сунъий интеллектни жисмоний кўринишга келтиришдир. Маълумотларга кўра, ушбу қурилма ўз эгасининг рақамли ҳаётига, жумладан, электрон почта ва бошқа шахсий маълумотларига кириш ҳуқуқига эга бўлади. Бу эса ChatGPT технологиясига фойдаланувчи одатларини ўрганиш ва вақт ўтиши билан янада шахсийлаштирилган хизмат кўрсатиш имконини беради.
Apple собиқ муҳандислари ва технологик ёндашувҚурилманинг энг қизиқарли жиҳати шундаки, у ўз-ўзидан ҳаракатлана оладиган механик элементлар билан жиҳозланади. Бу OpenAI учун iPhone ёки Мак каби афсонавий маҳсулотларни яратишда иштирок этган собиқ Apple муҳандислари ёрдам бераётгани билан боғлиқ бўлиши мумкин. Компания ушбу қурилмани шунчаки овозли ёрдамчи эмас, балки фойдаланувчи билан ҳиссий боғлиқлик ўрната оладиган ҳамроҳ сифатида тақдим этишни режалаштирган.
Аввалроқ тарқалган миш-мишларда OpenAI ўзининг смартфонини чиқариши ва бу орқали Apple билан тўғридан-тўғри рақобатга киришиши айтилган эди. Бироқ янги маълумотлар компания ҳозирча бошқача йўналишни, яни бозорда ҳали мавжуд бўлмаган янги турдаги уй қурилмасини танлаганини кўрсатмоқда. OpenAI вакилларининг фикрича, ушбу маҳсулот Apple ҳозирда таклиф қилаётган ҳар қандай технологиядан тубдан фарқ қилади.
Ҳуқуқий муаммолар ва рақобат муҳитиЯнги қурилма устидаги ишлар давом этаётган бир пайтда, OpenAI ва Apple ўртасидаги муносабатлар таранглашган. Ўтган ҳафтада Apple компанияси OpenAI устидан судга мурожаат қилиб, уни тижорат сирларини ўғирлашда айблади. Даъво аризасида айтилишича, бу ҳали "айсбергнинг учи" ва суд жараёнида кўплаб қонунбузарликлар фош этилади. OpenAI эса бу айбловларни рад этиб, янги маҳсулот ҳеч қандай интеллектуал мулк ҳуқуқларини бузмаслигини таъкидламоқда.
Сунъий интеллектга асосланган аппарат воситалари бозори ҳозирда инвесторлар эътиборида. Масалан, Бретт Адкокк томонидан асос солинган Ҳарк лабораторияси яқинда инсон ва машина ўртасидаги универсал интерфейсни яратиш учун 700 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Бу каби юқори рақобат муҳитида OpenAI ўзининг ChatGPT бренди ва унинг кенг имкониятларидан фойдаланиб, етакчиликни қўлга киритишни кўзламоқда.
Ҳозирча қурилманинг аниқ номи, нархи ёки сотувга чиқиш санаси маълум қилинмаган. Бироқ экспертларнинг фикрича, агар OpenAI ушбу лойиҳани муваффақиятли амалга оширса, бу смарт-колонкалар ва уй робототехникаси соҳасида янги даврни бошлаб бериши мумкин.
…