Россия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимада
Россия космик тадқиқотлар соҳасида янги даврга қадам қўймоқда. Мамлакат ўзининг шахсий Россия орбитал станциясини (РОС) яратиш орқали коинотдаги фаолиятини тубдан ўзгартиришни мақсад қилган. Ушбу лойиҳа шунчаки Халқаро космик станциянинг (ХКС) давоми эмас, балки технологик жиҳатдан бутунлай янги босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роскосмос бош директори Дмитрий Бакановнинг таъкидлашича, янги станция коинот дастурининг мутлақо янги саҳифасини очиб беради. Унинг сўзларига кўра, РОС замонавий кўринишга эга бўлиб, максимал даражада автоматлаштирилган тизимлар билан жиҳозланади. Бу эса инсон омилига боғлиқликни камайтириб, мураккаб илмий жараёнларни масофадан бошқариш имконини кенгайтиради.
Илмий тадқиқотлар учун янги имкониятларЯнги орбитал станциянинг асосий устунлиги шундаки, у ерда ҳозирги ХКС шароитида амалга ошириш имконсиз бўлган ноёб илмий тажрибаларни ўтказиш режалаштирилган. Ixbt.com нашри хабарига кўра, РОС платформаси Россия космик дастурининг келгуси босқичлари учун пойдевор вазифасини ўтайди ва фундаментал тадқиқотлар кўламини кенгайтиради.
Баканов, шунингдек, бошқариладиган миссияларни учириш жараёни доимий ҳаяжон билан кечишини тан олди. Унинг фикрича, вазифа фақатгина кема орбитал станция билан муваффақиятли туташиб, экипаж бортга ўтгандан кейингина тўлиқ бажарилган ҳисобланади. Бу жараёнда хавфсизлик ва аниқлик энг устувор вазифа бўлиб қолмоқда.
Яқинда ўтказилган муваффақиятли парвозлар доирасида "Soyuz-2.1a" ракета-ташувчиси "Soyuz MS-29" кемасини орбитага олиб чиқди. ХКСнинг 75-узоқ муддатли экспедицияси таркибида Роскосмос космонавтлари Петр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон жой олган. Ушбу миссия 261 сутка давом этиши белгиланган.
Халқаро ҳамкорлик ва келажак режалариХалқаро космик станциянинг фойдаланиш муддати якунланиб бораётган бўлса-да, Россия ва АҚШ коинот соҳасидаги ҳамкорликни тўхтатиш ниятида эмас. Томонлар ўзаро парвозлар дастурини ХКС фаолияти тўлиқ тўхтагунга қадар давом эттиришга келишиб олишган. Бу эса коинотни ўрганишда халқаро бирдамликнинг муҳимлигини яна бир бор тасдиқлайди.
Ўзбекистонлик мутахассислар ва коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки минтақамизда космик технологияларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Россиянинг янги станцияси келажакда минтақавий илмий лойиҳалар учун ҳам янги уфқлар очиши мумкин. Ҳозирча асосий эътибор станциянинг техник лойиҳасини якунлаш ва уни орбитага чиқаришга қаратилган.
…