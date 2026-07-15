Россия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимада

·0·Техно
Россия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимада

Россия космик тадқиқотлар соҳасида янги даврга қадам қўймоқда. Мамлакат ўзининг шахсий Россия орбитал станциясини (РОС) яратиш орқали коинотдаги фаолиятини тубдан ўзгартиришни мақсад қилган. Ушбу лойиҳа шунчаки Халқаро космик станциянинг (ХКС) давоми эмас, балки технологик жиҳатдан бутунлай янги босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роскосмос бош директори Дмитрий Бакановнинг таъкидлашича, янги станция коинот дастурининг мутлақо янги саҳифасини очиб беради. Унинг сўзларига кўра, РОС замонавий кўринишга эга бўлиб, максимал даражада автоматлаштирилган тизимлар билан жиҳозланади. Бу эса инсон омилига боғлиқликни камайтириб, мураккаб илмий жараёнларни масофадан бошқариш имконини кенгайтиради.

Илмий тадқиқотлар учун янги имкониятлар

Янги орбитал станциянинг асосий устунлиги шундаки, у ерда ҳозирги ХКС шароитида амалга ошириш имконсиз бўлган ноёб илмий тажрибаларни ўтказиш режалаштирилган. Ixbt.com нашри хабарига кўра, РОС платформаси Россия космик дастурининг келгуси босқичлари учун пойдевор вазифасини ўтайди ва фундаментал тадқиқотлар кўламини кенгайтиради.

Баканов, шунингдек, бошқариладиган миссияларни учириш жараёни доимий ҳаяжон билан кечишини тан олди. Унинг фикрича, вазифа фақатгина кема орбитал станция билан муваффақиятли туташиб, экипаж бортга ўтгандан кейингина тўлиқ бажарилган ҳисобланади. Бу жараёнда хавфсизлик ва аниқлик энг устувор вазифа бўлиб қолмоқда.

Яқинда ўтказилган муваффақиятли парвозлар доирасида "Soyuz-2.1a" ракета-ташувчиси "Soyuz MS-29" кемасини орбитага олиб чиқди. ХКСнинг 75-узоқ муддатли экспедицияси таркибида Роскосмос космонавтлари Петр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон жой олган. Ушбу миссия 261 сутка давом этиши белгиланган.

Халқаро ҳамкорлик ва келажак режалари

Халқаро космик станциянинг фойдаланиш муддати якунланиб бораётган бўлса-да, Россия ва АҚШ коинот соҳасидаги ҳамкорликни тўхтатиш ниятида эмас. Томонлар ўзаро парвозлар дастурини ХКС фаолияти тўлиқ тўхтагунга қадар давом эттиришга келишиб олишган. Бу эса коинотни ўрганишда халқаро бирдамликнинг муҳимлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Ўзбекистонлик мутахассислар ва коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки минтақамизда космик технологияларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Россиянинг янги станцияси келажакда минтақавий илмий лойиҳалар учун ҳам янги уфқлар очиши мумкин. Ҳозирча асосий эътибор станциянинг техник лойиҳасини якунлаш ва уни орбитага чиқаришга қаратилган.

КосмосРоскосмосNASAТехнологияРОС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МКСдан кейинги давр: Роскосмос ва NASA янги станциялар бўйича келишувга эришдиМКСдан кейинги давр: Роскосмос ва NASA янги станциялар бўйича келишувга эришдиБугун, 09:28Роскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилдиРоскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилдиБугун, 06:23PlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилдиPlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилдиБугун, 05:56GPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукGPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукБугун, 05:28OpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаOpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаБугун, 05:20АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиАҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди