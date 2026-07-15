16 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·38·Иқтисодиёт
16 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда

16 июль куни амал қиладиган доллар курси 24–25 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

МКБанк — 12 050 сўм.
Гарантбанк — 12 045 сўм.
Инфинбанк — 12 040 сўм.
• НБУ — 12 040 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Асакабанк — 12 080 сўм.
• Anorбанк — 12 080 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 085 сўм.
• БРБ — 12 100 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

МКБанкГарантбанкИнфинбанкАсакабанкAnorбанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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