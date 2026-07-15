16 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• МКБанк — 12 050 сўм.
• Асакабанк — 12 080 сўм.
16 июль куни амал қиладиган доллар курси 24–25 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• МКБанк — 12 050 сўм.
• Гарантбанк — 12 045 сўм.
• Инфинбанк — 12 040 сўм.
• НБУ — 12 040 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Асакабанк — 12 080 сўм.
• Anorбанк — 12 080 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 085 сўм.
• БРБ — 12 100 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…