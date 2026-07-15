Томас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирди
Англия терма жамоаси яримфинал олдидан майдон ташқарисида ҳам қизиқ вазиятга дуч келди. Томас Тухель Жуд Беллингем ҳақидаги танқидлари нотўғри контекстда етказилганини айтиб, яримҳимоячи билан ўртада ҳеч қандай муаммо йўқлигини таъкидлади.
Гап танқиддан бошланди
Норвегияга қарши оғир ўйиндан кейин Тухель Англия ўйинидан тўлиқ қониқмаганини билдирганди. Бу сўзлар Беллингемга танқид сифатида етказилган ва футболчи кескин реакция билдирган.
Аммо Тухельнинг айтишича, вазият аслида бошқача бўлган.
У Беллингемни фақат танқид қилмаган, аксинча, уни дунё даражасидаги футболчи, яна бир бор ўйин тақдирини ҳал қилган юқори савияли ўйинчи сифатида ҳам мақтаган.
“Унга менинг фикрларимнинг фақат салбий томони етказилган, холос”, — деди Тухель.
“Мен ҳам шундай жавоб берган бўлардим”
Тухель Беллингемнинг реакциясини тушунишини айтди. Унинг фикрича, футболчи 120 дақиқа майдонда бор кучини бериб, икки гол урганидан кейин танқидни эшитса, табиий равишда қаттиқ жавоб қилиши мумкин.
“Унинг ўрнида бўлсам, эҳтимол, мен ҳам кескин жавоб берган бўлардим”, — деди Англия бош мураббийи.
Бу гап вазиятни юмшатди. Тухель Беллингемнинг жавобини интизомсизлик ёки муаммо сифатида эмас, ғалабага чанқоқ футболчининг табиий реакцияси сифатида баҳолади.
Тухель нимани тушунтирмоқчи?
Мураббийнинг асосий фикри шундай: у ҳам, Беллингем ҳам бир мақсаддан келиб чиқмоқда — ғалаба қозониш.
Тухель футболчиларда “спортча ғазаб” бўлишини нормал ҳолат деб ҳисоблайди. Айниқса, Жаҳон чемпионати каби босимли мусобақада бундай ҳиссиётлар майдонда ҳам, интервьюларда ҳам кўринади.
Вазият
Тухель изоҳи
Беллингем танқидни эшитди
унга фақат салбий қисми етказилган
Футболчи кескин жавоб берди
бу табиий реакция
Мураббий позицияси
Беллингемни дунё даражасидаги футболчи деб билади
Жамоадаги ҳолат
ҳеч қандай муаммо йўқ
Беллингем Англия учун кимга айланди?
Жуд Беллингем ҳозир Англия терма жамоасининг энг муҳим футболчиларидан бирига айланган. У фақат марказда ўйинни боғлайдиган футболчи эмас, балки ҳал қилувчи лаҳзаларда натижа келтира оладиган етакчи.
Тухель ҳам айнан шу жиҳатни алоҳида таъкидламоқда: Беллингем майдонда ўзини тўлиқ бағишлайди, курашади ва ўйин тақдирини ўзгартира олади.
Шунинг учун мураббий унинг характерини муаммо эмас, кучли томон сифатида кўрмоқда.
Яримфинал олдидан муҳим сигнал
Англия олдида Аргентинага қарши катта яримфинал турибди. Бундай пайтда жамоа ичидаги ҳар қандай кескинлик катта сарлавҳага айланиши мумкин.
Тухельнинг вазиятни тез ёпиши шу жиҳатдан муҳим. У Беллингемни ҳимоя қилди, ўз сўзларига изоҳ берди ва жамоа бир мақсад атрофида эканини кўрсатди.
Бу яримфинал олдидан Англия учун яхши сигнал: кийиниш хонасида можаро эмас, рақобат ва ғалабага очлик бор.
“Бутун жамоа билан гаплашдим”
Тухельнинг айтишича, у бутун жамоа билан гаплашган ва ўйин таҳлили кийиниш хонасида очиқ муҳокама қилинган.
“Учрашувдан сўнг кийиниш хонасида ҳаммадан олдида деярли худди шу гапларни айтдим”, — деди у.
Бу мураббийнинг услубини кўрсатади: у футболчиларини омма олдида ёмон кўрсатишни эмас, талабни юқори ушлашни мақсад қилган.
Англияга айнан шундай характер керак
Беллингемнинг реакцияси, Тухельнинг танқиди ва кейинги изоҳи бир нарсани кўрсатди: Англия термаси ичида босим бор, лекин бу босим парокандалик эмас, ғалаба истагидан келиб чиқяпти.
Жаҳон чемпионати яримфинали олдидан бундай характер керак. Савол фақат битта: Англия бу ички энергияни Аргентинага қарши майдонда тўғри йўналтира оладими?
Сизнингча, Беллингемнинг бундай характерини Англия учун кучли томон деб ҳисоблаш керакми ёки бу катта ўйинлар олдидан хавфли сигналми?
…