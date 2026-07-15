Томас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирди

·34·Спорт
Томас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирди

Англия терма жамоаси яримфинал олдидан майдон ташқарисида ҳам қизиқ вазиятга дуч келди. Томас Тухель Жуд Беллингем ҳақидаги танқидлари нотўғри контекстда етказилганини айтиб, яримҳимоячи билан ўртада ҳеч қандай муаммо йўқлигини таъкидлади.

Гап танқиддан бошланди

Норвегияга қарши оғир ўйиндан кейин Тухель Англия ўйинидан тўлиқ қониқмаганини билдирганди. Бу сўзлар Беллингемга танқид сифатида етказилган ва футболчи кескин реакция билдирган.

Аммо Тухельнинг айтишича, вазият аслида бошқача бўлган.

У Беллингемни фақат танқид қилмаган, аксинча, уни дунё даражасидаги футболчи, яна бир бор ўйин тақдирини ҳал қилган юқори савияли ўйинчи сифатида ҳам мақтаган.

“Унга менинг фикрларимнинг фақат салбий томони етказилган, холос”, — деди Тухель.

“Мен ҳам шундай жавоб берган бўлардим”

Тухель Беллингемнинг реакциясини тушунишини айтди. Унинг фикрича, футболчи 120 дақиқа майдонда бор кучини бериб, икки гол урганидан кейин танқидни эшитса, табиий равишда қаттиқ жавоб қилиши мумкин.

“Унинг ўрнида бўлсам, эҳтимол, мен ҳам кескин жавоб берган бўлардим”, — деди Англия бош мураббийи.

Бу гап вазиятни юмшатди. Тухель Беллингемнинг жавобини интизомсизлик ёки муаммо сифатида эмас, ғалабага чанқоқ футболчининг табиий реакцияси сифатида баҳолади.

Тухель нимани тушунтирмоқчи?

Мураббийнинг асосий фикри шундай: у ҳам, Беллингем ҳам бир мақсаддан келиб чиқмоқда — ғалаба қозониш.

Тухель футболчиларда “спортча ғазаб” бўлишини нормал ҳолат деб ҳисоблайди. Айниқса, Жаҳон чемпионати каби босимли мусобақада бундай ҳиссиётлар майдонда ҳам, интервьюларда ҳам кўринади.

Вазият

Тухель изоҳи

Беллингем танқидни эшитди

унга фақат салбий қисми етказилган

Футболчи кескин жавоб берди

бу табиий реакция

Мураббий позицияси

Беллингемни дунё даражасидаги футболчи деб билади

Жамоадаги ҳолат

ҳеч қандай муаммо йўқ

Беллингем Англия учун кимга айланди?

Жуд Беллингем ҳозир Англия терма жамоасининг энг муҳим футболчиларидан бирига айланган. У фақат марказда ўйинни боғлайдиган футболчи эмас, балки ҳал қилувчи лаҳзаларда натижа келтира оладиган етакчи.

Тухель ҳам айнан шу жиҳатни алоҳида таъкидламоқда: Беллингем майдонда ўзини тўлиқ бағишлайди, курашади ва ўйин тақдирини ўзгартира олади.

Шунинг учун мураббий унинг характерини муаммо эмас, кучли томон сифатида кўрмоқда.

Яримфинал олдидан муҳим сигнал

Англия олдида Аргентинага қарши катта яримфинал турибди. Бундай пайтда жамоа ичидаги ҳар қандай кескинлик катта сарлавҳага айланиши мумкин.

Тухельнинг вазиятни тез ёпиши шу жиҳатдан муҳим. У Беллингемни ҳимоя қилди, ўз сўзларига изоҳ берди ва жамоа бир мақсад атрофида эканини кўрсатди.

Бу яримфинал олдидан Англия учун яхши сигнал: кийиниш хонасида можаро эмас, рақобат ва ғалабага очлик бор.

“Бутун жамоа билан гаплашдим”

Тухельнинг айтишича, у бутун жамоа билан гаплашган ва ўйин таҳлили кийиниш хонасида очиқ муҳокама қилинган.

“Учрашувдан сўнг кийиниш хонасида ҳаммадан олдида деярли худди шу гапларни айтдим”, — деди у.

Бу мураббийнинг услубини кўрсатади: у футболчиларини омма олдида ёмон кўрсатишни эмас, талабни юқори ушлашни мақсад қилган.

Англияга айнан шундай характер керак

Беллингемнинг реакцияси, Тухельнинг танқиди ва кейинги изоҳи бир нарсани кўрсатди: Англия термаси ичида босим бор, лекин бу босим парокандалик эмас, ғалаба истагидан келиб чиқяпти.

Жаҳон чемпионати яримфинали олдидан бундай характер керак. Савол фақат битта: Англия бу ички энергияни Аргентинага қарши майдонда тўғри йўналтира оладими?

Сизнингча, Беллингемнинг бундай характерини Англия учун кучли томон деб ҳисоблаш керакми ёки бу катта ўйинлар олдидан хавфли сигналми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...Гарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...Бугун, 09:40Моуринью “Реал”да инқилоб қилмайди: режа бошқача экан...Моуринью “Реал”да инқилоб қилмайди: режа бошқача экан...Бугун, 09:21Килиан Мбаппе тан олди: Франция қаерда ютқазди?Килиан Мбаппе тан олди: Франция қаерда ютқазди?Бугун, 09:17АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 08:21Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Бугун, 08:15Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Бугун, 08:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди