Саммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирди
“Вест Хэм” вингери Крисенсио Саммервилл атрофида трансфер бозори қизий бошлади. Хабарларга кўра, Саудия Арабистонининг “Ал-Ҳилол” клуби нидерландиялик футболчи билан музокараларни бошлаган.
“Ал-Ҳилол” алоқага чиқди
Инсайдер Саша Тавольери маълумотига кўра, “Ал-Ҳилол” Саммервилл вакиллари билан мулоқотни бошлаган. Саудия клуби 24 ёшли вингерни ҳужум чизиғини кучайтириш учун жиддий вариант сифатида кўрмоқда.
Ҳозирча гап расмий таклиф ҳақида эмас. Аммо футболчи томони билан алоқа бошлангани трансфер жараёнида биринчи муҳим қадам ҳисобланади.
Саммервиллнинг трансфери учун тахминан 40 миллион евро сўралиши мумкинлиги айтилмоқда.
“Вест Хэм”даги мавсум уни бозорга олиб чиқди
Саммервилл “Вест Хэм”даги кучли мавсуми орқали бир нечта клублар эътиборини тортди. Жамоа Премьер-лигадан тушиб кетганига қарамай, нидерландиялик футболчи ўзини яхши томондан кўрсата олди.
У тезлиги, дриблинги, қанотдан марказга кириб зарба бериш қобилияти ва ҳужумни жонлантириши билан ажралиб турди.
Футболчи
Клуб
Эҳтимолий нарх
Крисенсио Саммервилл
“Вест Хэм”
40 млн евро атрофида
Қизиқиш билдирганлар
“Ал-Ҳилол”, “МЮ”, “Рома”
музокара босқичи
Жаҳон чемпионати унинг нархини оширди
Саммервилл учун эътибор фақат клубдаги ўйини билан боғлиқ эмас. У 2026 йилги жаҳон чемпионатида Нидерландия терма жамоаси сафида асосий таркибда дебют қилди ва турнир давомида ўзини кўрсата олди.
Хабарларда унинг мундиалда икки гол ва икки ассист қайд этгани айтилмоқда. Бундай натижа трансфер бозорида футболчининг нархи ва унга бўлган қизиқишни табиий равишда оширади.
Жаҳон чемпионати — футболчи учун энг катта витрина. Саммервилл эса шу витринада ўзини кўрсатиб улгурди.
“Манчестер Юнайтед” ва “Рома” ҳам кузатмоқда
Саммервилл учун курашда “Ал-Ҳилол” ягона даъвогар эмас. Унга “Манчестер Юнайтед” ва “Рома” ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Бу ерда футболчи учун икки хил йўл очилмоқда.
Биринчи йўл — Европада қолиб, Премьер-лига ёки Серия Ада юқори даражадаги рақобатни давом эттириш.
Иккинчи йўл — Саудия Арабистонидан келадиган катта молиявий таклиф ва янги лойиҳа.
Вариант
Афзаллик
Савол
катта саҳна, Премьер-лига
асосий таркиб кафолатлими?
“Рома”
тактик ривожланиш, Серия А
молиявий таклиф етарлими?
“Ал-Ҳилол”
катта маош, амбицияли лойиҳа
Европа элитасидан узоқлашадими?
Саудия клублари яна бозорни қизитмоқда
Сўнгги йилларда Саудия Арабистони клублари Европа бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Улар фақат фаолияти сўнгидаги юлдузларни эмас, ҳали ўсиш нуқтасида турган футболчиларни ҳам жалб қилишга уринаётгани кўринмоқда.
Саммервилл айнан шундай профиль: ёш, тезкор, ҳужумкор ва маркетинг жиҳатидан ҳам қизиқ футболчи.
“Ал-Ҳилол” учун бу трансфер нафақат майдондаги кучайиш, балки клубнинг халқаро имижини янада ошириш имконияти ҳам бўлиши мумкин.
Саммервилл учун энг тўғри қарор қайси?
24 ёш — футболчи фаолиятида муҳим ёш. Бу даврда танланган клуб кейинги 4–5 йиллик ривожланиш йўлини белгилаб бериши мумкин.
Агар Саммервилл Европада қолса, у ўзини Премьер-лига ёки Серия Ада янада юқори даражада исботлаш имконига эга бўлади. Агар Саудия вариантини танласа, молиявий жиҳатдан жуда катта шартнома олиши мумкин, аммо спорт нуқтаи назаридан саволлар кўпаяди.
Бу ерда қарор фақат пул ёки ном билан эмас, футболчининг шахсий амбицияси билан ҳам боғлиқ бўлади.
“Вест Хэм” учун мураккаб вазият
“Вест Хэм” Премьер-лигадан тушиб кетганидан кейин асосий футболчиларини сақлаб қолишда қийналиши мумкин. Бундай ҳолатда Саммервилл каби бозорда талаб юқори бўлган ўйинчилар клуб учун катта молиявий ресурсга айланади.
40 миллион евро атрофидаги сумма “Вест Хэм” учун қайта қуриш жараёнида муҳим маблағ бўлиши мумкин.
Аммо бундай футболчини қўйиб юбориш спорт жиҳатидан ҳам оғир йўқотиш бўлади.
Ёзнинг қизиқ трансфер ҳикояси бошланди
Саммервилл атрофидаги вазият эндигина қизий бошлади. “Ал-Ҳилол” алоқага чиққан, “Манчестер Юнайтед” ва “Рома” ҳам вазиятни кузатмоқда, “Вест Хэм” эса футболчисини арзонга қўйиб юбормоқчи эмас.
Энди асосий савол шу: Саммервилл Европада ўз юлдуз мақомини мустаҳкамлайдими ёки “Ал-Ҳилол”нинг эҳтимолий таклифи уни бутунлай янги йўналишга буриб юборадими?
…