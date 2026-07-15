Коинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини олади

·0·Техно
Коинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини олади

Ер орбитасида фаолият юритаётган сунъий йўлдошлар сонининг кескин ортиши коинот хавфсизлиги масаласини кун тартибига чиқарди. Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси ва АҚШнинг NASA агентлиги коинотдаги аппаратларнинг ўзаро тўқнашиб кетиш хавфини камайтириш мақсадида ўзаро координация ишларини бошлашга келишиб олдилар. Ушбу ҳамкорлик орбитадаги мураккаб вазиятни назорат қилишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роскосмос бош директори Дмитрий Бакановнинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда Россия орбитал гуруҳи юзлаб сунъий йўлдошлардан иборат бўлса, хорижий ҳамкорларда бу кўрсаткич аллақачон минглаб бирликни ташкил этмоқда. Бундай шароитда маълумот алмашинуви ва ҳаракатларни мувофиқлаштирмаслик кутилмаган фалокатларга сабаб бўлиши мумкин. Ixbt.com маълумотига кўра, NASA вакиллари ушбу масалада ҳамкорликни кучайтириш бўйича мантиқий таклиф билан чиққан.

Орбитал хавфсизлик ва стратегик ҳамкорлик

Коинот аппаратларининг зичлиги ортиши нафақат янги қурилмаларни учиришда, балки мавжудларини бошқаришда ҳам қийинчиликлар туғдирмоқда. Тўқнашув хавфи юзага келганда, ҳар икки томон тезкор қарор қабул қилиши ва траекторияларни ўзгартириши лозим. Бакановнинг сўзларига кўра, Роскосмос ва NASA ўртасидаги ўта яқин ҳамкорлик бу каби хавфларни минималлаштиришга хизмат қилади.

Ушбу стратегик келишув ҳақидаги баёнот "Soyuz MS-29" бошқариладиган кемасининг Халқаро коинот станциясига (ХКС) муваффақиятли парвози ортидан эълон қилинди. 14-июль куни Байконур космодромидан старт олган "Soyuz-2.1a" ракета-ташувчиси уч соатдан кўпроқ вақт ичида кемани станцияга етказиб берди. Бу эса техник жиҳатдан ўта аниқликни талаб қиладиган жараён бўлиб, орбитадаги бошқа объектлар билан тўқнашмаслик масаласи устувор аҳамиятга эга.

Янги экспедиция ва илмий режалар

Халқаро коинот станциясига етиб борган янги экипаж таркибидан Роскосмос космонавтлари Петр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон ўрин олган. Уларнинг коинотдаги миссияси 261 сутка давом этиши режалаштирилган. Бу вақт мобайнида мутахассислар ўнлаб илмий тажрибалар ўтказишади ва станциянинг техник ҳолатини сақлаш бўйича вазифаларни бажаришади.

Ўзбекистонлик мутахассислар ва ҳаваскор астрономлар учун ҳам ушбу янгилик диққатга сазовордир. Чунки Ер орбитасидаги ҳар қандай йирик тўқнашув "Кесслер синдроми" деб аталадиган занжирли реакцияни келтириб чиқариши ва инсониятни узоқ вақтга коинотдан маҳрум қилиши мумкин. Шу сабабли, йирик давлатлар ўртасидаги бундай ҳамкорлик глобал хавфсизлик кафолати ҳисобланади.

Ҳозирда орбитада нафақат давлатларга, балки SpaceX каби хусусий компанияларга тегишли минглаб аппаратлар мавжуд. Роскосмос ва NASA ўртасидаги янги келишув келажакда хусусий сектор билан ҳам шундай алоқаларни ўрнатиш учун асос бўлиши мумкин. Коинотни ўрганишда хавфсизлик чоралари технологик тараққиёт билан ҳамқадам бўлиши шарт.

NASAРоскосмосКоинотСунъий ЙўлдошХКС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаРоссия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаБугун, 09:56МКСдан кейинги давр: Роскосмос ва NASA янги станциялар бўйича келишувга эришдиМКСдан кейинги давр: Роскосмос ва NASA янги станциялар бўйича келишувга эришдиБугун, 09:28Роскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилдиРоскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилдиБугун, 06:23PlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилдиPlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилдиБугун, 05:56GPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукGPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукБугун, 05:28OpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаOpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаБугун, 05:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди