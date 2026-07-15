Мейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермади

·36·Спорт
Мейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермади

Англиялик ҳужумчи Мейсон Гринвуднинг Туркияга кўчиб ўтиши кутилмаган можаролар билан бирга кечди. Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби футболчини ўз сафига қўшиб олишдан сўнгги паллада воз кечди. Бунга футболчининг музокаралар чоғидаги профессионализмга зид ҳаракатлари ва клуб вакилларини менсимагани сабаб бўлгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри хабарига кўра, Атлетико Мадрид раҳбарияти ва шахсан жамоа бош мураббийи Диего Симеоне Гринвудни Антуан Гризманнинг муносиб вориси сифатида кўрган эди. Бироқ трансфер жараёни якунланиш арафасида футболчи ва унинг атрофидагилар кутилмаганда алоқага чиқмай қўйган. Бу ҳолат Мадрид клуби раҳбариятининг кескин норозилигига сабаб бўлди.

Симеоненинг қўнғироқлари жавобсиз қолди

Маълумотларга кўра, Диего Симеоне футболчи билан шахсан гаплашиш, унинг Метрополитано стадионидаги келажакдаги роли ва тактик схемалардаги ўрнини муҳокама қилиш учун бир неча бор қўнғироқ қилган ва хабарлар юборган. Бироқ Гринвуд икки кун давомида бу уринишларни эътиборсиз қолдирган. Goal.com нашрининг ёзишича, "матрасчилар" буни клубга нисбатан ҳурматсизлик деб баҳолашган.

Атлетико Мадрид мутасаддилари футболчининг бундай тутуми унинг Испания пойтахтида ўйнашга бўлган иштиёқи пастлигидан далолат беради, деган хулосага келишди. Натижада, Мадрид клуби Гринвуд учун таклиф қилган 45 миллион евролик келишувни бекор қилиб, пойгадан чиқишга қарор қилди. Бу эса Туркиянинг Фенербахтче клуби учун йўлни кенг очиб берди.

Фенербахтченинг йирик хариди

Истанбул клуби Гринвуд билан тўрт йиллик шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Туркия Суперлигаси гиганти Марсельь жамоаси билан трансфер нархи бўйича тўлиқ келишувга эришган. Келишувга кўра, Фенербахтче 39 миллион евро миқдоридаги трансфер суммасини уч йил давомида тенг улушларда тўлаб беради.

Футболчининг ўзи Туркияда йилига 7-8 миллион евро атрофида соф маош олади. Гарчи Атлетико Мадриднинг умумий таклифи молиявий жиҳатдан жозибадорроқ бўлса-да, Гринвуднинг вакиллари турк клуби таклиф қилган шахсий шартнома шартларини афзал кўришган. Ўтган мавсумда Марсельь сафида барча мусобақаларда 26 та гол урган ҳужумчи энди Жозе Моуринью қўл остида тўп суради.

Фенербахтче раҳбарияти ушбу трансфер орқали асосий рақобатчиси Галатасаройни ортда қолдириб, чемпионликни қўлга киритишни мақсад қилган. Гринвуднинг Туркияга келиши маҳаллий мухлислар томонидан катта тантана билан кутиб олинди, бироқ унинг Атлетико Мадрид билан боғлиқ машмашалари футбол жамоатчилигида ҳамон муҳокама қилинмоқда.

Мейсон ГринвудАтлетико МадридФенербахтчеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиДе ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиБугун, 13:05Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Бугун, 13:03Англия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиАнглия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиБугун, 12:58Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиТомас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиБугун, 12:51Норвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиНорвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиБугун, 12:51Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Бугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди