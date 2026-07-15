Мейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермади
Англиялик ҳужумчи Мейсон Гринвуднинг Туркияга кўчиб ўтиши кутилмаган можаролар билан бирга кечди. Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби футболчини ўз сафига қўшиб олишдан сўнгги паллада воз кечди. Бунга футболчининг музокаралар чоғидаги профессионализмга зид ҳаракатлари ва клуб вакилларини менсимагани сабаб бўлгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри хабарига кўра, Атлетико Мадрид раҳбарияти ва шахсан жамоа бош мураббийи Диего Симеоне Гринвудни Антуан Гризманнинг муносиб вориси сифатида кўрган эди. Бироқ трансфер жараёни якунланиш арафасида футболчи ва унинг атрофидагилар кутилмаганда алоқага чиқмай қўйган. Бу ҳолат Мадрид клуби раҳбариятининг кескин норозилигига сабаб бўлди.
Симеоненинг қўнғироқлари жавобсиз қолдиМаълумотларга кўра, Диего Симеоне футболчи билан шахсан гаплашиш, унинг Метрополитано стадионидаги келажакдаги роли ва тактик схемалардаги ўрнини муҳокама қилиш учун бир неча бор қўнғироқ қилган ва хабарлар юборган. Бироқ Гринвуд икки кун давомида бу уринишларни эътиборсиз қолдирган. Goal.com нашрининг ёзишича, "матрасчилар" буни клубга нисбатан ҳурматсизлик деб баҳолашган.
Атлетико Мадрид мутасаддилари футболчининг бундай тутуми унинг Испания пойтахтида ўйнашга бўлган иштиёқи пастлигидан далолат беради, деган хулосага келишди. Натижада, Мадрид клуби Гринвуд учун таклиф қилган 45 миллион евролик келишувни бекор қилиб, пойгадан чиқишга қарор қилди. Бу эса Туркиянинг Фенербахтче клуби учун йўлни кенг очиб берди.
Фенербахтченинг йирик харидиИстанбул клуби Гринвуд билан тўрт йиллик шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Туркия Суперлигаси гиганти Марсельь жамоаси билан трансфер нархи бўйича тўлиқ келишувга эришган. Келишувга кўра, Фенербахтче 39 миллион евро миқдоридаги трансфер суммасини уч йил давомида тенг улушларда тўлаб беради.
Футболчининг ўзи Туркияда йилига 7-8 миллион евро атрофида соф маош олади. Гарчи Атлетико Мадриднинг умумий таклифи молиявий жиҳатдан жозибадорроқ бўлса-да, Гринвуднинг вакиллари турк клуби таклиф қилган шахсий шартнома шартларини афзал кўришган. Ўтган мавсумда Марсельь сафида барча мусобақаларда 26 та гол урган ҳужумчи энди Жозе Моуринью қўл остида тўп суради.
Фенербахтче раҳбарияти ушбу трансфер орқали асосий рақобатчиси Галатасаройни ортда қолдириб, чемпионликни қўлга киритишни мақсад қилган. Гринвуднинг Туркияга келиши маҳаллий мухлислар томонидан катта тантана билан кутиб олинди, бироқ унинг Атлетико Мадрид билан боғлиқ машмашалари футбол жамоатчилигида ҳамон муҳокама қилинмоқда.
…