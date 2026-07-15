Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлди
Глобал технология бозорида Samsung 870 EVО SSD драйверларининг юқори сифатли қалбаки нусхалари тарқала бошлади. Ушбу қурилмалар ташқи кўриниши, қадоғи ва ҳатто тизимда кўриниши жиҳатидан оригинал маҳсулотдан деярли фарқ қилмайди. Энг хавфли жиҳати шундаки, Windows операцион тизими ва машҳур тест дастурлари ҳам ушбу фирибгарликни дарҳол аниқлай олмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, фирибгарлар 2 TB ҳажмли Samsung 870 EVО кўринишидаги қурилмани сотувга чиқаришган, бироқ унинг ички хотираси аслида атиги 120 GBни ташкил этади. Қурилма компьютерга уланганда, тизим уни ҳақиқатан ҳам 2 терабайтли SATA SSD сифатида қабул қилади. Ҳатто КрйсталДискМарк дастури орқали ўтказилган тезлик тестлари ҳам SATA интерфейси учун одатий бўлган ўқишда 492 МБ/с ва ёзишда 467 МБ/с натижаларини кўрсатиб, фойдаланувчини чалғитади.
Фирибгарлик қандай фош бўлди?Мазкур SSD драйвернинг ҳақиқий юзи H2testw дастури ёрдамида ўтказилган чуқур текширувда маълум бўлди. Қурилмага маълумот ёзиш жараёни тахминан 117 227 МБ (120 GB атрофида) кўрсаткичига етганда, ёзиш тезлиги кескин нолга тушиб қолган ва тест тўхтаган. Компьютер қайта юклангандан сўнг, диск тизим томонидан аниқланмай қолган ва унга ёзилган барча маълумотлар йўқолган.
Бу каби қалбаки қурилмалар фойдаланувчи учун жиддий хавф туғдиради. Инсон ўзи ёзаётган файллар ҳажми 120 GBдан ошмагунча, у қўлида сохта маҳсулот борлигини билмаслиги мумкин. Аммо белгиланган лимитдан ўтилиши билан барча муҳим ҳужжатлар, фото ва видеолар қайта тикланмас даражада ўчиб кетиши ёки шикастланиши кафолатланган.
Ички тузилишдаги фарқларҚурилма қисмларга ажратиб кўрилганда, унинг ичида Samsung компаниясига тегишли бирорта ҳам бутловчи қисм йўқлиги аниқланди. Оригинал Samsung 870 EVО моделида компаниянинг ўз назоратчиси (контроллер), бренд остидаги NAND хотира чиплари ва алоҳида DRAM кеш мавжуд бўлади. Сохта нусхада эса қуйидагилар ўрнатилган:
- Реалтек RM1135T назоратчиси;
- Ҳеч қандай маркировкага эга бўлмаган иккита номаълум флеш-хотира чипи;
- DRAM кеш хотирасининг умуман йўқлиги.
Ушбу ҳолат технология оламида биринчи марта кузатилаётгани йўқ, бироқ қалбаки нусхаларнинг сифат даражаси ошиб бораётгани хавотирлидир. Эндиликда нафақат ташқи кўриниш, балки дастурий кўрсаткичлар ҳам сохталаштирилмоқда, бу эса оддий харидор учун ҳақиқий SSDни ажратиб олишни янада қийинлаштиради.
…