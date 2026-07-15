Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлди

·0·Техно
Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлди

Глобал технология бозорида Samsung 870 EVО SSD драйверларининг юқори сифатли қалбаки нусхалари тарқала бошлади. Ушбу қурилмалар ташқи кўриниши, қадоғи ва ҳатто тизимда кўриниши жиҳатидан оригинал маҳсулотдан деярли фарқ қилмайди. Энг хавфли жиҳати шундаки, Windows операцион тизими ва машҳур тест дастурлари ҳам ушбу фирибгарликни дарҳол аниқлай олмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, фирибгарлар 2 TB ҳажмли Samsung 870 EVО кўринишидаги қурилмани сотувга чиқаришган, бироқ унинг ички хотираси аслида атиги 120 GBни ташкил этади. Қурилма компьютерга уланганда, тизим уни ҳақиқатан ҳам 2 терабайтли SATA SSD сифатида қабул қилади. Ҳатто КрйсталДискМарк дастури орқали ўтказилган тезлик тестлари ҳам SATA интерфейси учун одатий бўлган ўқишда 492 МБ/с ва ёзишда 467 МБ/с натижаларини кўрсатиб, фойдаланувчини чалғитади.

Фирибгарлик қандай фош бўлди?

Мазкур SSD драйвернинг ҳақиқий юзи H2testw дастури ёрдамида ўтказилган чуқур текширувда маълум бўлди. Қурилмага маълумот ёзиш жараёни тахминан 117 227 МБ (120 GB атрофида) кўрсаткичига етганда, ёзиш тезлиги кескин нолга тушиб қолган ва тест тўхтаган. Компьютер қайта юклангандан сўнг, диск тизим томонидан аниқланмай қолган ва унга ёзилган барча маълумотлар йўқолган.

Бу каби қалбаки қурилмалар фойдаланувчи учун жиддий хавф туғдиради. Инсон ўзи ёзаётган файллар ҳажми 120 GBдан ошмагунча, у қўлида сохта маҳсулот борлигини билмаслиги мумкин. Аммо белгиланган лимитдан ўтилиши билан барча муҳим ҳужжатлар, фото ва видеолар қайта тикланмас даражада ўчиб кетиши ёки шикастланиши кафолатланган.

Ички тузилишдаги фарқлар

Қурилма қисмларга ажратиб кўрилганда, унинг ичида Samsung компаниясига тегишли бирорта ҳам бутловчи қисм йўқлиги аниқланди. Оригинал Samsung 870 EVО моделида компаниянинг ўз назоратчиси (контроллер), бренд остидаги NAND хотира чиплари ва алоҳида DRAM кеш мавжуд бўлади. Сохта нусхада эса қуйидагилар ўрнатилган:

  • Реалтек RM1135T назоратчиси;
  • Ҳеч қандай маркировкага эга бўлмаган иккита номаълум флеш-хотира чипи;
  • DRAM кеш хотирасининг умуман йўқлиги.
Аслида фирибгарлар арзон 120 GBли SSD хотирани махсус дастурий таъминот (прошивка) орқали тизимга 2 TB қилиб кўрсатишга эришган. Ўзбекистон бозорида ҳам Samsung бренди остидаги хотира қурилмалари жуда оммабоп эканлигини ҳисобга олсак, истеъмолчилардан маҳсулотни фақат ишончли дўконлардан харид қилиш ва шубҳали даражадаги арзон нархларга учмаслик сўралади.

Ушбу ҳолат технология оламида биринчи марта кузатилаётгани йўқ, бироқ қалбаки нусхаларнинг сифат даражаси ошиб бораётгани хавотирлидир. Эндиликда нафақат ташқи кўриниш, балки дастурий кўрсаткичлар ҳам сохталаштирилмоқда, бу эса оддий харидор учун ҳақиқий SSDни ажратиб олишни янада қийинлаштиради.

SamsungSSDТехнологияФирибгарликWindows
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБуюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБугун, 12:29Россияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилдиРоссияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилдиБугун, 11:59SpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиSpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиБугун, 11:26SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорБугун, 10:52Коинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини оладиКоинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини оладиБугун, 10:28Россия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаРоссия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди