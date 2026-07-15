Родри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлди

·35·Спорт
Родри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлди

Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Родри Францияга қарши ўйиндан кейин ҳакамлар Ламин Ямалга нисбатан ишлатилган айрим қўполликларни эътиборсиз қолдираётганидан норози эканини айтди.

Футболчи учрашувда Испания рақибни зарарсизлантириш ва ўз ўйинини ўтказишга ҳаракат қилганини таъкидлади.

«Рақибни зарарсизлантириб, уларга ўз футболимизни ўтказишимиз керак эди. Жамоа ажойиб ўйнади. Айниқса, тўпсиз ҳаракатларда. Захирадан майдонга тушган ўйинчилар ҳам ўзларини ақл бовар қилмас даражада кўрсатишди», деди Родри.

У ўз ўйинидан мамнун эканини ҳам қўшимча қилди. Родрига кўра, баҳс жисмонан кучли рақибга қарши ўтган ва ғалаба учун ҳар бир футболчининг ҳаракати муҳим бўлган.

«Мен жуда мамнунман. Ўйин жуда оғир ўтди. Ҳар биримизнинг кучимиз керак бўлди. Жисмоний жиҳатдан жуда кучли жамоага қарши ўйнадик. Жуда яхлит ўйин бўлди», деди у.

Родри алоҳида равишда Ламин Ямалга нисбатан ишлатилган фоллар ҳақида тўхталди. Унинг айтишича, Испания кетма-кет учинчи ўйинда шундай ҳолатга дуч келмоқда.

«Биз кетма-кет учта ўйиндан бери шу ҳолатга дуч келяпмиз. Гап ҳакамлар қайд этмаётган 10–15 тадан ортиқ фоллар ҳақида кетмоқда. Агар бунга қарши чора кўрилмаса, ҳимоячилар худди шундай ҳаракат қилишда давом этаверади. Ҳакамларнинг бундай бефарқлиги яққол кўриниб турибди, айниқса бугун. Аммо Ламин барибир ажойиб ўйин ўтказди», деди Родри.

Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига йўл олганидан кейин Ямалга нисбатан ишлатилган қўполликлар мавзуси яна муҳокамага чиқди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиНорвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиБугун, 12:51Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Бугун, 12:34Мейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиМейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиБугун, 12:18Килиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлдиКилиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлдиБугун, 11:30Саммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирдиСаммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирдиБугун, 10:47Томас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирдиТомас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирдиБугун, 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди