Родри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлди
Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Родри Францияга қарши ўйиндан кейин ҳакамлар Ламин Ямалга нисбатан ишлатилган айрим қўполликларни эътиборсиз қолдираётганидан норози эканини айтди.
Футболчи учрашувда Испания рақибни зарарсизлантириш ва ўз ўйинини ўтказишга ҳаракат қилганини таъкидлади.
«Рақибни зарарсизлантириб, уларга ўз футболимизни ўтказишимиз керак эди. Жамоа ажойиб ўйнади. Айниқса, тўпсиз ҳаракатларда. Захирадан майдонга тушган ўйинчилар ҳам ўзларини ақл бовар қилмас даражада кўрсатишди», деди Родри.
У ўз ўйинидан мамнун эканини ҳам қўшимча қилди. Родрига кўра, баҳс жисмонан кучли рақибга қарши ўтган ва ғалаба учун ҳар бир футболчининг ҳаракати муҳим бўлган.
«Мен жуда мамнунман. Ўйин жуда оғир ўтди. Ҳар биримизнинг кучимиз керак бўлди. Жисмоний жиҳатдан жуда кучли жамоага қарши ўйнадик. Жуда яхлит ўйин бўлди», деди у.
Родри алоҳида равишда Ламин Ямалга нисбатан ишлатилган фоллар ҳақида тўхталди. Унинг айтишича, Испания кетма-кет учинчи ўйинда шундай ҳолатга дуч келмоқда.
«Биз кетма-кет учта ўйиндан бери шу ҳолатга дуч келяпмиз. Гап ҳакамлар қайд этмаётган 10–15 тадан ортиқ фоллар ҳақида кетмоқда. Агар бунга қарши чора кўрилмаса, ҳимоячилар худди шундай ҳаракат қилишда давом этаверади. Ҳакамларнинг бундай бефарқлиги яққол кўриниб турибди, айниқса бугун. Аммо Ламин барибир ажойиб ўйин ўтказди», деди Родри.
Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига йўл олганидан кейин Ямалга нисбатан ишлатилган қўполликлар мавзуси яна муҳокамага чиқди.
…