Футбол тарихидаги энг катта шоу: ЖЧ-2026 финалида «Супербоул» услубидаги танаффус

·0·Спорт
Футбол тарихидаги энг катта шоу: ЖЧ-2026 финалида «Супербоул» услубидаги танаффус

2026 йилги жаҳон чемпионати финал ўйини нафақат спорт, балки улкан мусиқий ва маданий ҳодисага айланиши кутилмоқда. Нью-Жерсидаги «Метлайф» стадионида бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи баҳсда футбол оламида илк бор «Супербоул» (Super Bowl) услубидаги шоу намойиш этилади.

Zamin.uz жаҳон футболидаги ушбу тарихий ўзгаришлар ва бўлажак шоу тафсилотларини тақдим этади.

Танаффус 15 дақиқадан ошадими?

Ҳозирги футбол қоидаларига кўра, танаффус вақти 15 дақиқадан ошмаслиги белгиланган. Бироқ, ФИФАнинг янги ташаббуси ва режалаштирилаётган катта кўламли мусиқий дастур сабабли бу меъёр ўзгариши мумкин.

Халқаро матбуотда тарқалган хабарларга кўра, саҳна жиҳозларини ўрнатиш ва йиғиштириш, шунингдек, 11 дақиқалик мусиқий чиқишни ўз ичига олган жараён танаффус вақтини 25-30 дақиқагача чўзиб юбориши мумкин. Ҳозирда бу масала телерадиокомпаниялар ва ФИФА ўртасида қизғин муҳокама қилинмоқда, чунки теле-реклама ва эфир вақти билан боғлиқ техник талаблар ҳам мавжуд.

Кимлар саҳнада бўлади?

Шоунинг бадиий раҳбари сифатида машҳур Coldplay гуруҳи фронтмени Крис Мартин тайинланган. У яқинда бўлиб ўтган клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ҳам шунга ўхшаш тажрибани муваффақиятли синаб кўрган эди.

Финал шоусида жаҳон юлдузларидан иборат "юлдузли таркиб" чиқиш қилади:

  • Мадонна, Шакира ва BTS — шоунинг асосий юлдузлари (co-headliners).

  • Жастин Бибер — дастурнинг яна бир бош ижрочиси.

  • Burna Boy ва Густаво Дудамель — мусиқий ранг-барангликни таъминлайди.

  • Қўшимча дастурлар: PS22 хори, шунингдек, болаларнинг севимли қаҳрамонлари — «Улица Сезам» (Sesame Street) ва «Маппет-шоу» персонажлари ҳам саҳнада кўриниш беради.

Шоунинг хайрия мақсади

Бу лойиҳа фақат кўнгилочар мақсадда эмас, балки катта ижтимоий миссияни ўз ичига олади. Концерт Global Citizen ташкилоти билан ҳамкорликда ўтказилади.

Асосий мақсад: FIFA Global Citizen Education Fund жамғармаси учун 100 миллион АҚШ доллари йиғиш. Бу маблағлар бутун дунё бўйлаб болаларнинг таълим олиш имкониятларини кенгайтириш ва уларга футбол билан шуғулланиш учун шароит яратишга сарфланади.

Ёпилиш маросими ҳам алоҳида шоу бўлади

Финал ўйини бошланишидан тахминан бир ярим соат олдин чемпионатнинг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтади. Унда Робби Уильямс, Николь Шерзингер ва Голливуд юлдузи Том Круз иштирок этиши кутилмоқда.

Бу йилги финал — футбол, мусиқа ва хайрия бирлашган, инсоният тарихидаги энг катта томошалардан бири бўлиши кутилмоқда. Футбол ишқибозлари 19 июль кунини сабрсизлик билан кутишмоқда!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот бердиИспания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот бердиБугун, 14:53Томас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилдиТомас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилдиБугун, 14:36Жуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиЖуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиБугун, 14:36Родри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиРодри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиБугун, 13:51Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?Бугун, 13:31Де ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиДе ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиБугун, 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди