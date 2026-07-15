Футбол тарихидаги энг катта шоу: ЖЧ-2026 финалида «Супербоул» услубидаги танаффус
2026 йилги жаҳон чемпионати финал ўйини нафақат спорт, балки улкан мусиқий ва маданий ҳодисага айланиши кутилмоқда. Нью-Жерсидаги «Метлайф» стадионида бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи баҳсда футбол оламида илк бор «Супербоул» (Super Bowl) услубидаги шоу намойиш этилади.
Zamin.uz жаҳон футболидаги ушбу тарихий ўзгаришлар ва бўлажак шоу тафсилотларини тақдим этади.
Танаффус 15 дақиқадан ошадими?
Ҳозирги футбол қоидаларига кўра, танаффус вақти 15 дақиқадан ошмаслиги белгиланган. Бироқ, ФИФАнинг янги ташаббуси ва режалаштирилаётган катта кўламли мусиқий дастур сабабли бу меъёр ўзгариши мумкин.
Халқаро матбуотда тарқалган хабарларга кўра, саҳна жиҳозларини ўрнатиш ва йиғиштириш, шунингдек, 11 дақиқалик мусиқий чиқишни ўз ичига олган жараён танаффус вақтини 25-30 дақиқагача чўзиб юбориши мумкин. Ҳозирда бу масала телерадиокомпаниялар ва ФИФА ўртасида қизғин муҳокама қилинмоқда, чунки теле-реклама ва эфир вақти билан боғлиқ техник талаблар ҳам мавжуд.
Кимлар саҳнада бўлади?
Шоунинг бадиий раҳбари сифатида машҳур Coldplay гуруҳи фронтмени Крис Мартин тайинланган. У яқинда бўлиб ўтган клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ҳам шунга ўхшаш тажрибани муваффақиятли синаб кўрган эди.
Финал шоусида жаҳон юлдузларидан иборат "юлдузли таркиб" чиқиш қилади:
Мадонна, Шакира ва BTS — шоунинг асосий юлдузлари (co-headliners).
Жастин Бибер — дастурнинг яна бир бош ижрочиси.
Burna Boy ва Густаво Дудамель — мусиқий ранг-барангликни таъминлайди.
Қўшимча дастурлар: PS22 хори, шунингдек, болаларнинг севимли қаҳрамонлари — «Улица Сезам» (Sesame Street) ва «Маппет-шоу» персонажлари ҳам саҳнада кўриниш беради.
Шоунинг хайрия мақсади
Бу лойиҳа фақат кўнгилочар мақсадда эмас, балки катта ижтимоий миссияни ўз ичига олади. Концерт Global Citizen ташкилоти билан ҳамкорликда ўтказилади.
Асосий мақсад: FIFA Global Citizen Education Fund жамғармаси учун 100 миллион АҚШ доллари йиғиш. Бу маблағлар бутун дунё бўйлаб болаларнинг таълим олиш имкониятларини кенгайтириш ва уларга футбол билан шуғулланиш учун шароит яратишга сарфланади.
Ёпилиш маросими ҳам алоҳида шоу бўлади
Финал ўйини бошланишидан тахминан бир ярим соат олдин чемпионатнинг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтади. Унда Робби Уильямс, Николь Шерзингер ва Голливуд юлдузи Том Круз иштирок этиши кутилмоқда.
Бу йилги финал — футбол, мусиқа ва хайрия бирлашган, инсоният тарихидаги энг катта томошалардан бири бўлиши кутилмоқда. Футбол ишқибозлари 19 июль кунини сабрсизлик билан кутишмоқда!
…