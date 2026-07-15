Испания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот берди
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Жахон чемпионати ярим финалида Франция устидан қозонилган ғалабадан сўнг жамоа етакчилари Ламине Ямал ва Педро Порронинг саломатлиги борасидаги хавотирларга чек қўйди. 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда ҳар икки футболчи жисмоний муаммоларга дуч келгандек кўринган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув давомида "Барселона"нинг ёш юлдузи Ламине Ямал бир неча бор оқсаб ҳаракат қилгани мухлисларни хавотирга солди. Бироқ Луис де ла Фуенте ўйиндан кейинги матбуот анжуманида шифокорлар билан гаплашганини ва 17 ёшли ҳужумчида жиддий жароҳат аниқланмаганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, футболчи якшанба куни бўлиб ўтадиган финал баҳсига тайёр бўлади.
Ҳимоячи Педро Порро билан боғлиқ вазият бироз мураккаброқ бўлиши мумкин. "Тоттенхем" аъзоси ўйиннинг 85-дақиқасида мушакларидаги оғриқ сабабли майдонни тарк этишга мажбур бўлди ва унинг ўрнига Маркос Лоренте туширилди. Мураббий Порронинг ҳолати ортиқча зўриқиш билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини ва якуний хулоса тиббий кўрикдан сўнг маълум бўлишини таъкидлади.
Луис де ла Фуентенинг ғалаба ҳақидаги фикрлариGoal.com нашри хабарига кўра, мураббий ўз жамоасининг тактик ва жисмоний ўсишидан фахрланишини билдирган. Унинг фикрича, 2018-йилги жаҳон чемпионларини мағлуб этиш шунчаки омад эмас, балки Испания футбол тизимидаги чуқур илдиз отган истеъдод ва меҳнат маҳсулидир.
"Мен бу жамоанинг нималарга қодирлигидан ҳайратдаман ва ривожланиш учун имкониятларимиз чексиз. Бу тасодиф эмас: бу истеъдод, меҳнат, фидойилик ва матонат натижасидир. Биз турнир давомида босқичма-босқич кучайиб боришимиз кераклигини билардик ва ҳозир ҳам футбол, ҳам жисмоний ҳолат бўйича ажойиб формадамиз", — дея таъкидлади Испания устози.
Луис де ла Фуенте испан футболчиларини ўйинни тушуниш борасида дунёда тенгсиз деб ҳисоблайди. Унинг айтишича, бу ютуқ нафақат терма жамоага, балки мамлакатдаги барча клублар ва мураббийларга тегишлидир. Жамоа финалга чиққанидан хурсанд бўлса-да, ҳали мақсадга тўлиқ эришилмаганини ҳис қилиб турибди.
"Финал — бу шунчаки адабий иборалар ишлатиладиган жой эмас, уни ўйнаш ва ютиш керак. Бизни олдинда энг қийин тўсиқ кутиб турибди. Мен босиб ўтилган йўлни қадрлайман, айнан шу йўл бизни кучли қилди ва эришган ютуқларимизни ҳис қилишга имкон беради", — дея хулоса қилди мутахассис.
Испания терма жамоаси энди 2026-йилги Жахон чемпионатининг ҳал қилувчи баҳсида ўз рақибини кутмоқда. Ламине Ямалнинг соғлиғи жойида эканлиги "Қизил фурия"нинг чемпионлик имкониятларини сезиларли даражада ошириши шубҳасиз.
…