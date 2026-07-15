Испания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот берди

·46·Спорт
Испания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот берди

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Жахон чемпионати ярим финалида Франция устидан қозонилган ғалабадан сўнг жамоа етакчилари Ламине Ямал ва Педро Порронинг саломатлиги борасидаги хавотирларга чек қўйди. 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда ҳар икки футболчи жисмоний муаммоларга дуч келгандек кўринган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув давомида "Барселона"нинг ёш юлдузи Ламине Ямал бир неча бор оқсаб ҳаракат қилгани мухлисларни хавотирга солди. Бироқ Луис де ла Фуенте ўйиндан кейинги матбуот анжуманида шифокорлар билан гаплашганини ва 17 ёшли ҳужумчида жиддий жароҳат аниқланмаганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, футболчи якшанба куни бўлиб ўтадиган финал баҳсига тайёр бўлади.

Ҳимоячи Педро Порро билан боғлиқ вазият бироз мураккаброқ бўлиши мумкин. "Тоттенхем" аъзоси ўйиннинг 85-дақиқасида мушакларидаги оғриқ сабабли майдонни тарк этишга мажбур бўлди ва унинг ўрнига Маркос Лоренте туширилди. Мураббий Порронинг ҳолати ортиқча зўриқиш билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини ва якуний хулоса тиббий кўрикдан сўнг маълум бўлишини таъкидлади.

Луис де ла Фуентенинг ғалаба ҳақидаги фикрлари

Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий ўз жамоасининг тактик ва жисмоний ўсишидан фахрланишини билдирган. Унинг фикрича, 2018-йилги жаҳон чемпионларини мағлуб этиш шунчаки омад эмас, балки Испания футбол тизимидаги чуқур илдиз отган истеъдод ва меҳнат маҳсулидир.

"Мен бу жамоанинг нималарга қодирлигидан ҳайратдаман ва ривожланиш учун имкониятларимиз чексиз. Бу тасодиф эмас: бу истеъдод, меҳнат, фидойилик ва матонат натижасидир. Биз турнир давомида босқичма-босқич кучайиб боришимиз кераклигини билардик ва ҳозир ҳам футбол, ҳам жисмоний ҳолат бўйича ажойиб формадамиз", — дея таъкидлади Испания устози.

Луис де ла Фуенте испан футболчиларини ўйинни тушуниш борасида дунёда тенгсиз деб ҳисоблайди. Унинг айтишича, бу ютуқ нафақат терма жамоага, балки мамлакатдаги барча клублар ва мураббийларга тегишлидир. Жамоа финалга чиққанидан хурсанд бўлса-да, ҳали мақсадга тўлиқ эришилмаганини ҳис қилиб турибди.

"Финал — бу шунчаки адабий иборалар ишлатиладиган жой эмас, уни ўйнаш ва ютиш керак. Бизни олдинда энг қийин тўсиқ кутиб турибди. Мен босиб ўтилган йўлни қадрлайман, айнан шу йўл бизни кучли қилди ва эришган ютуқларимизни ҳис қилишга имкон беради", — дея хулоса қилди мутахассис.

Испания терма жамоаси энди 2026-йилги Жахон чемпионатининг ҳал қилувчи баҳсида ўз рақибини кутмоқда. Ламине Ямалнинг соғлиғи жойида эканлиги "Қизил фурия"нинг чемпионлик имкониятларини сезиларли даражада ошириши шубҳасиз.

ИспанияЛамине ЯмалЛуис Де Ла ФуентеЖахон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?Бугун, 16:04Златан Ибрагимович Испания терма жамоаси ва Родри ҳақида: Бугун футбол ғалаба қозондиЗлатан Ибрагимович Испания терма жамоаси ва Родри ҳақида: Бугун футбол ғалаба қозондиБугун, 15:55Футбол тарихидаги энг катта шоу: ЖЧ-2026 финалида «Супербоул» услубидаги танаффусФутбол тарихидаги энг катта шоу: ЖЧ-2026 финалида «Супербоул» услубидаги танаффусБугун, 15:50Томас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилдиТомас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилдиБугун, 14:36Жуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиЖуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиБугун, 14:36Родри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиРодри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди