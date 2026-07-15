Сунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирди

·0·Техно
Сунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирди

Дунёнинг етакчи иқтисодчилари ва технология соҳасидаги нуфузли экспертлар сунъий интеллект (AI) ривожланиши келтириб чиқариши мумкин бўлган иқтисодий хатарлардан огоҳлантириб, махсус очиқ хат билан чиқишди. Стенфорд университети Рақамли иқтисодиёт лабораторияси томонидан тайёрланган "Ве Муст Акт Нов" («Биз ҳозир ҳаракат қилишимиз керак») деб номланган ҳужжатда 200 дан ортиқ мутахассис, жумладан, 16 нафар Нобел мукофоти совриндори иштирок этган. Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект келтириб чиқарадиган ўзгаришлар саноат инқилобидан кўра кенгроқ кўламга эга бўлади, аммо анча қисқа вақт ичида содир бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мурожаат муаллифлари яқин 10 йил ичида AI тизимлари мисли кўрилмаган даражада кучайиб, глобал иқтисодиётни бутунлай трансформация қилишини таъкидламоқда. Гарчи бу технология меҳнат унумдорлигини ва турмуш даражасини ошириш салоҳиятига эга бўлса-да, у меҳнат бозоридан одамларни кенг кўламда сиқиб чиқариш хавфини ҳам туғдиради. Шу сабабли, олимлар ҳукуматларни ва технологик гигантларни ижтимоий институтларни ушбу ўзгаришларга тайёрлашга чақирмоқда.

Саноат инқилобидан 10 баравар тезроқ

Стенфорд университети Рақамли иқтисодиёт лабораторияси директори Эрик Брйнжолфссоннинг таъкидлашича, AI имкониятлари уларнинг иқтисодий оқибатларини тушуниш даражамиздан анча тезроқ ўсиб бормоқда. Унинг сўзларига кўра, айнан мана шу узилиш технология фақат тор доирадаги компаниялар ёки шахслар эмас, балки бутун жамият манфаатларига хизмат қилиши учун зудлик билан чора кўришни талаб қилади.

Нобел мукофоти совриндори Майкл Спенсе эса жараённинг кўлами ва тезлиги барча кучларни бирлаштиришни тақозо этишини билдирди. Anthropic компанияси ходими Антон Коринекнинг фикрича, инсоният буғ двигателлари, электр энергияси ва компьютерларга мослашиши учун ўнлаб йиллар керак бўлган бўлса, сунъий интеллектга мослашиш учун бор-йўғи бир неча йил вақт қолган бўлиши мумкин.

Ҳужжатни имзолаганлар орасида иқтисодиёт соҳасида танилган Дарон Асемоглу, Жосепҳ Стиглитз, Паул Кругман ва Бен Бернанке каби йирик олимлар бор. Шунингдек, Google, Anthropic ва OpenAI каби гигант компанияларнинг юқори лавозимли вакиллари, жумладан, Жефф Деан ва Сара Фриар ҳам ушбу ташаббусни қўллаб-қувватлаган. Бу эса технология яратувчиларининг ўзлари ҳам келажакдаги ижтимоий барқарорликдан хавотирда эканини кўрсатади.

Янги иқтисодий моделлар зарурати

Мутахассисларнинг фикрича, ҳозирги вақтда сунъий интеллектнинг бандлик, даромадлар тақсимоти ва унумдорликка таъсирини баҳолаш учун етарли иқтисодий кўрсаткичлар ва моделлар мавжуд эмас. Бу эса аниқ ҳаракатлар режасини ишлаб чиқишга тўсқинлик қилмоқда. Шу сабабли, олимлар қуйидаги йўналишларда иш олиб боришни таклиф қилмоқдалар:

  • AI инсон меҳнатини алмаштириш эмас, балки унинг имкониятларини тўлдириши учун янги рағбатлар яратиш;
  • Ижтимоий ҳимоя механизмларини ва давлат институтларини қайта кўриб чиқиш;
  • Технологик ривожланишнинг жамият манфаатларига мос келишини таъминловчи назорат тизимларини жорий этиш.
Google DeepMind раҳбари Демис Ҳассабис ҳам ушбу масалага тўхталиб, умумий сунъий интеллект (AGI) яқин беш йил ичида пайдо бўлиши мумкинлигини тахмин қилди. Унинг баҳолашича, бундай технологиянинг жаҳон иқтисодиётига таъсири «ўн баравар тезликда содир бўладиган ўн баравар кучли индустриаллашув»га тенг бўлади. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам рақамли иқтисодиётга ўтиш ва кадрларни тайёрлаш масаласини кун тартибидаги энг муҳим вазифага айлантиради.

Сунъий ИнтеллектИқтисодиётНобел МукофотиТехнологияКелажак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиСунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиБугун, 18:25Сунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 18:24Сосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиСосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиБугун, 17:56SpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиSpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиБугун, 17:54Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиИнтернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиБугун, 17:27Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиҲиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди