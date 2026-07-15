Сосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танлови
Энергетика оламида инқилобий ўзгаришлар ясашни мақсад қилган Реалта Фусион стартапи ўзининг янги тадқиқот ва ишланмалар марказини жойлаштириш учун кутилмаган манзилни танлади. Компания Висконсин штатининг Медисон шаҳрида жойлашган, бир пайтлар Оскар Маер бренди остида сосиска ва колбаса маҳсулотлари ишлаб чиқарилган эски заводни ўзининг янги базасига айлантирмоқда. Бу қадам нафақат саноат биносининг қайта тикланиши, балки АҚШнинг ички ҳудудларида юқори технологияли энергетика марказини яратиш йўлидаги муҳим ҳаракатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрига берган интервюсида Реалта Фусион асосчиси ва бош ижрочи директори Киеран Фурлонг ушбу ўзгаришни "сосискалардан ядровий синтезга ўтиш" деб ҳазил билан изоҳлади. Форге деб номланган янги марказ 2029-йилда ўзининг илк плазмасини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа компания учун стратегик аҳамиятга эга, чунки Реалта яқинда термоядровий реакциялардан олинган энергияни тўғридан-тўғри электр энергиясига айлантириш имкониятини намойиш этди.
Нима учун айнан эски завод танланди?Оскар Маер заводининг танланиши шунчаки тасодиф эмас. Биринчидан, ушбу саноат объекти улкан қувватли электр тармоқларига уланган бўлиб, бу термоядровий реакторларни ишга тушириш учун зарур бўлган энергия эҳтиёжини қоплайди. Иккинчидан, завод компаниянинг амалдаги штаб-квартирасига яқин жойлашган. Бироқ, энг асосий омил сифатида штат ҳукуматининг икки партиявий (республикачилар ва демократлар) қўллаб-қувватлови кўрсатилмоқда.
Висконсин штати ҳукумати ва Медисон шаҳри стартапни ўз ҳудудида сақлаб қолиш учун жами 55 миллион долларлик имтиёзлар пакетини тақдим этди. Бу пакетнинг энг катта қисми, яни 37,5 миллион доллари термоядровий саноат учун жорий этилган савдо солиғидан озод қилиш имтиёзидир. Шунингдек, штат 15 миллион долларлик солиқ кредитлари ва шаҳар маъмурияти 2,8 миллион долларлик молиявий кўмак ажратмоқда.
Кадрлар салоҳияти ва минтақавий рақобатРеалта Фусион компаниясининг Медисонда қолиш қарори кутилмаган ҳол бўлди, чунки кўплаб шунга ўхшаш стартаплар одатда йирик миллий лабораториялар ёки океан бўйидаги технологик марказларга интилишади. Масалан, Висконсиннинг яна бир стартапи Тйпе Оне Энергй 2024-йилда Теннесси штатига кўчиб ўтган эди. Бироқ, Висконсин-Медисон университети ҳар йили кўплаб иқтидорли плазма физикларини етиштириб чиқариши Реалта учун кучли кадрлар захирасини кафолатлайди.
Ҳозирги вақтда сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказларининг кўпайиши ва иқтисодиётнинг электрлаштирилиши туфайли тоза энергияга бўлган талаб кескин ортмоқда. Фақатгина жорий йилнинг ўзида термоядровий энергетика соҳасидаги стартаплар 1,5 миллиард доллардан ортиқ инвестиция жалб қилди. Реалта Фусион ўзининг янги маркази орқали Висконсин штатини ушбу глобал пойганинг марказий тугунларидан бирига айлантиришни кўзламоқда.
Киеран Фурлонгнинг сўзларига кўра, штатнинг "чемпиони" бўлиш ўзига хос афзалликларга эга. Бу нафақат молиявий ёрдам, балки қарор қабул қилувчи шахсларнинг эътиборини қозониш ва минтақавий экотизимни ривожлантириш имконини беради. Шундай қилиб, эски гўшт маҳсулотлари заводи яқин келажакда инсониятни чексиз ва тоза энергия билан таъминловчи технологиялар ўчоғига айланади.
…