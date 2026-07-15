Сосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танлови

·25·Техно
Сосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танлови

Энергетика оламида инқилобий ўзгаришлар ясашни мақсад қилган Реалта Фусион стартапи ўзининг янги тадқиқот ва ишланмалар марказини жойлаштириш учун кутилмаган манзилни танлади. Компания Висконсин штатининг Медисон шаҳрида жойлашган, бир пайтлар Оскар Маер бренди остида сосиска ва колбаса маҳсулотлари ишлаб чиқарилган эски заводни ўзининг янги базасига айлантирмоқда. Бу қадам нафақат саноат биносининг қайта тикланиши, балки АҚШнинг ички ҳудудларида юқори технологияли энергетика марказини яратиш йўлидаги муҳим ҳаракатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрига берган интервюсида Реалта Фусион асосчиси ва бош ижрочи директори Киеран Фурлонг ушбу ўзгаришни "сосискалардан ядровий синтезга ўтиш" деб ҳазил билан изоҳлади. Форге деб номланган янги марказ 2029-йилда ўзининг илк плазмасини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа компания учун стратегик аҳамиятга эга, чунки Реалта яқинда термоядровий реакциялардан олинган энергияни тўғридан-тўғри электр энергиясига айлантириш имкониятини намойиш этди.

Нима учун айнан эски завод танланди?

Оскар Маер заводининг танланиши шунчаки тасодиф эмас. Биринчидан, ушбу саноат объекти улкан қувватли электр тармоқларига уланган бўлиб, бу термоядровий реакторларни ишга тушириш учун зарур бўлган энергия эҳтиёжини қоплайди. Иккинчидан, завод компаниянинг амалдаги штаб-квартирасига яқин жойлашган. Бироқ, энг асосий омил сифатида штат ҳукуматининг икки партиявий (республикачилар ва демократлар) қўллаб-қувватлови кўрсатилмоқда.

Висконсин штати ҳукумати ва Медисон шаҳри стартапни ўз ҳудудида сақлаб қолиш учун жами 55 миллион долларлик имтиёзлар пакетини тақдим этди. Бу пакетнинг энг катта қисми, яни 37,5 миллион доллари термоядровий саноат учун жорий этилган савдо солиғидан озод қилиш имтиёзидир. Шунингдек, штат 15 миллион долларлик солиқ кредитлари ва шаҳар маъмурияти 2,8 миллион долларлик молиявий кўмак ажратмоқда.

Кадрлар салоҳияти ва минтақавий рақобат

Реалта Фусион компаниясининг Медисонда қолиш қарори кутилмаган ҳол бўлди, чунки кўплаб шунга ўхшаш стартаплар одатда йирик миллий лабораториялар ёки океан бўйидаги технологик марказларга интилишади. Масалан, Висконсиннинг яна бир стартапи Тйпе Оне Энергй 2024-йилда Теннесси штатига кўчиб ўтган эди. Бироқ, Висконсин-Медисон университети ҳар йили кўплаб иқтидорли плазма физикларини етиштириб чиқариши Реалта учун кучли кадрлар захирасини кафолатлайди.

Ҳозирги вақтда сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказларининг кўпайиши ва иқтисодиётнинг электрлаштирилиши туфайли тоза энергияга бўлган талаб кескин ортмоқда. Фақатгина жорий йилнинг ўзида термоядровий энергетика соҳасидаги стартаплар 1,5 миллиард доллардан ортиқ инвестиция жалб қилди. Реалта Фусион ўзининг янги маркази орқали Висконсин штатини ушбу глобал пойганинг марказий тугунларидан бирига айлантиришни кўзламоқда.

Киеран Фурлонгнинг сўзларига кўра, штатнинг "чемпиони" бўлиш ўзига хос афзалликларга эга. Бу нафақат молиявий ёрдам, балки қарор қабул қилувчи шахсларнинг эътиборини қозониш ва минтақавий экотизимни ривожлантириш имконини беради. Шундай қилиб, эски гўшт маҳсулотлари заводи яқин келажакда инсониятни чексиз ва тоза энергия билан таъминловчи технологиялар ўчоғига айланади.

Реалта ФусионТермоядровий СинтезЭнергетикаТехнологияВисконсин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиСунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиБугун, 18:25Сунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 18:24Сунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиСунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиБугун, 18:22SpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиSpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиБугун, 17:54Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиИнтернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиБугун, 17:27Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиҲиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди