ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: финалга бир қадам қолди
Бугун ЖЧ-2026нинг иккинчи финалчиси аниқланади. Атлантадаги “Мерседес-Бенц Стэдиум”да Англия ва Аргентина терма жамоалари майдонга тушади — ғолиб финалда Испания билан чемпионлик учун курашади.
Атлантада катта футбол кечаси
2026 йилги жаҳон чемпионати ҳал қилувчи паллага кирди. Биринчи яримфиналда Испания Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
Энди барча эътибор Англия — Аргентина ўйинига қаратилган. Бу тўқнашув нафақат финал учун кураш, балки футбол тарихидаги энг қизиқ рақобатлардан бирининг янги боби ҳамдир.
Учрашув АҚШнинг Атланта шаҳридаги “Мерседес-Бенц Стэдиум” аренасида бўлиб ўтади. Ўйин Тошкент вақти билан 00:00 да старт олади.
Асосий маълумотлар
Ўйин
Англия — Аргентина
Мусобақа
ЖЧ-2026, яримфинал
Стадион
“Мерседес-Бенц Стэдиум”, Атланта
Бош ҳакам
Исмаил Эльфат
Бошланиш вақти
00:00, Тошкент вақти
Ғолиб ким билан ўйнайди?
Испания билан финалда
Ҳакам — Исмаил Эльфат
Учрашувга АҚШ вакили Исмаил Эльфат бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси тайинланган.
Бу қарор ҳам алоҳида эътиборга тушди. Чунки Англия ва Аргентина ўртасидаги ўйинда ҳар бир эпизод, ҳар бир контакт ва ҳар бир қарор жуда катта босим остида бўлади.
Бундай ўйинда ҳакам фақат қоидаларни билиши эмас, майдондаги асаб, тарихий рақобат ва юлдузлар босимини ҳам бошқара олиши керак.
Англия учун катта имконият
Англия бу ўйинга катта умид билан кириб келмоқда. Томас Тухель жамоаси финалга чиқиш учун жисмоний куч, тактик интизом ва тезкор ҳужумлардан фойдаланиши керак бўлади.
Гарри Кейн, Жуд Беллингем, Деклан Райс ва бошқа етакчилар учун бу шунчаки яримфинал эмас. Бу Англия футболи учун яна бир тарихий имконият.
Айниқса, Аргентина каби тажрибали ва катта ўйинларни яхши биладиган рақибга қарши хато қилиш қимматга тушиши мумкин.
Аргентина чемпионликни ҳимоя қилмоқда
Аргентина ЖЧ-2026га амалдаги жаҳон чемпиони сифатида келган. 2022 йил Қатарда Лионель Месси етакчилигидаги жамоа Францияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, тарихий ғалабага эришган эди.
Энди Скалони шогирдлари яна финалга чиқиш остонасида турибди. Бу авлод учун яна бир финал — футбол тарихида яна бир катта саҳифа дегани.
Лекин Англияга қарши ўйин осон бўлмайди. Бу ерда фақат техника эмас, характер ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Месси омили яна марказда
Аргентина ҳақида гап кетганда, албатта, асосий эътибор Лионель Мессига қаратилади. У 39 ёшида ҳам ўйинни бир ҳаракат билан ўзгартириб юбора оладиган футболчи бўлиб қолмоқда.
Англия учун асосий вазифа Мессини 90 дақиқа тўлиқ “ўчириш” эмас, балки унга қулай ҳудуд ва вақтида тўп етиб келишини чеклаш бўлади.
Агар Аргентина Мессини эркин ҳолатда тўп билан таъминлай олса, Англия учун кеча жуда оғир ўтиши мумкин.
Испания финалда кутиб турибди
Биринчи финалчи аллақачон маълум — Испания. Луис де ла Фуэнте жамоаси Францияга қарши ўйинда совуққонлик, назорат ва ҳимоядаги тартиб орқали 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Демак, Англия ёки Аргентина финалда Испаниянинг юқори прессинг, тўп назорати ва техник ўйинига қарши тайёр туриши керак бўлади.
Бу яримфиналнинг қиймати ҳам шунда: ғолиб фақат финалга чиқмайди, балки жаҳон чемпиони бўлиш учун сўнгги ва энг оғир синовга йўл олади.
ЖЧ-2026 ҳал қилувчи нуқтага келди
2026 йилги жаҳон чемпионати АҚШ, Мексика ва Канадада ўтказилмоқда. Мусобақа 11 июнда старт олган ва 19 июль куни финал билан якунланиши режалаштирилган.
48 жамоали янги форматдаги турнирда энди ҳаммаси бир нечта ўйинга келиб тақалди. Испания финалда. Франция бронза учун курашади. Англия ва Аргентина эса бугун футбол кечасининг энг катта саволига жавоб беради.
Ҳаммаси бир ўйинга боғлиқ
Англия учун бу — кўп йиллик орзуга яна бир қадам. Аргентина учун эса чемпионлик мақомини ҳимоя қилиш ва Месси авлодининг тарихий юришини давом эттириш имконияти.
Атлантадаги яримфиналда деталлар ҳал қилади: биринчи гол, марказдаги кураш, ҳакам қарорлари, Мессининг бир паси ёки Беллингемнинг бир юриши.
Сизнингча, финалда Испанияга ким рақиб бўлади — Англиями ёки Аргентина?
…