Реэльфул иловаси тақдим этилди: Сунъий интеллект энди видеоларни ўзи монтаж қилади

·0·Техно
Реэльфул иловаси тақдим этилди: Сунъий интеллект энди видеоларни ўзи монтаж қилади

Ижтимоий тармоқлар учун сифатли контент тайёрлаш жараёни энди янада соддалашмоқда. Янги тақдим этилган Реэльфул иловаси сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг смартфонидаги фото ва видеоларни автоматик равишда TikTok ҳамда Instagram Реэлс услубидаги тайёр видеоларга айлантириб беради. Бу технология мураккаб монтаж дастурлари билан ишлашга вақти ёки хоҳиши йўқ фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, Реэльфул лойиҳаси Snapchat компаниясининг собиқ муҳандиси Кате Дейнека томонидан ишлаб чиқилган. У узоқ вақт давомида машинали ўрганиш ва тасвирларга ишлов бериш моделларини яратиш билан шуғулланган. Эндиликда эса у фойдаланувчиларни кадр танлаш, эффектлар қўшиш ва овоз ёзиш каби зерикарли жараёнлардан халос этишни мақсад қилган.

Реэльфул қандай ишлайди?

Илова билан ишлаш жараёни жуда оддий ва қизиқарли. Фойдаланувчи аввало ўзи яратмоқчи бўлган видео ҳақида қисқача матнли тавсиф (промт) ёзади. Масалан, "саёҳат ҳисоботи" ёки "тадбир шарҳи". Шундан сўнг, тизим фойдаланувчининг 30 сонияли намунавий овозини ёзиб олиб, унинг клонини яратади. Керакли фото ва видеолар галереядан танлангач, сунъий интеллект ишга тушади.

Реэльфул нафақат кадрларни бирлаштиради, балки:

  • Видео учун махсус сценарий ёзади;
  • Фойдаланувчининг клонланган овози билан кадр орти матнини ўқийди;
  • Мусиқа ва товуш эффектларини танлайди;
  • Субтитрларни автоматик равишда жойлаштиради.
Дастурнинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири — статик суратларни ҳаракатлантириш қобилиятидир. Масалан, агар фойдаланувчи мева кесаётган инсон суратини юкласа, сунъий интеллект ушбу тасвирни жонлантириб, кесиш жараёнини кўрсатадиган қисқа видеога айлантириб беради. Шаффофликни таъминлаш мақсадида, бундай видеоларга сунъий интеллект томонидан яратилганини билдирувчи махсус сув белгиси (ватермарк) қўйилади.

Тадбиркорлар ва блогерлар учун янги имконият

Илова асосчиси Кате Дейнеканинг сўзларига кўра, Реэльфул ҳозирча асосан ўз шахсий брендини ривожлантираётган тадбиркорлар ва бизнес эгаларига мўлжалланган. Кўпинча уларда қизиқарли материаллар кўп бўлади, бироқ уларни профессионал даражада таҳрирлаш учун вақт етишмайди. Реэльфул эса бу бўшлиқни тўлдириб, бир неча дақиқа ичида тайёр маҳсулот тақдим этади.

Ҳозирда Реэльфул a16z венчур фондининг Спеедрун дастурида иштирок этмоқда. Илова фойдаланувчиларга тайёр видеони чат орқали таҳрирлаш имконини ҳам беради. Яни, фойдаланувчи шунчаки "мусиқани ўзгартир" ёки "сценарийни қисқартир" деб буйруқ бериши кифоя. Бу каби "агентли" видео муҳаррирлар келажакда ижтимоий тармоқлар учун контент яратиш стандартларини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда.

РеэльфулСунъий ИнтеллектInstagram РеэлсTikTokТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 18:57Сунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиСунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиБугун, 18:25Сунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 18:24Сунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиСунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиБугун, 18:22Сосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиСосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиБугун, 17:56SpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиSpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди