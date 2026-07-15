Реэльфул иловаси тақдим этилди: Сунъий интеллект энди видеоларни ўзи монтаж қилади
Ижтимоий тармоқлар учун сифатли контент тайёрлаш жараёни энди янада соддалашмоқда. Янги тақдим этилган Реэльфул иловаси сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг смартфонидаги фото ва видеоларни автоматик равишда TikTok ҳамда Instagram Реэлс услубидаги тайёр видеоларга айлантириб беради. Бу технология мураккаб монтаж дастурлари билан ишлашга вақти ёки хоҳиши йўқ фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, Реэльфул лойиҳаси Snapchat компаниясининг собиқ муҳандиси Кате Дейнека томонидан ишлаб чиқилган. У узоқ вақт давомида машинали ўрганиш ва тасвирларга ишлов бериш моделларини яратиш билан шуғулланган. Эндиликда эса у фойдаланувчиларни кадр танлаш, эффектлар қўшиш ва овоз ёзиш каби зерикарли жараёнлардан халос этишни мақсад қилган.
Реэльфул қандай ишлайди?Илова билан ишлаш жараёни жуда оддий ва қизиқарли. Фойдаланувчи аввало ўзи яратмоқчи бўлган видео ҳақида қисқача матнли тавсиф (промт) ёзади. Масалан, "саёҳат ҳисоботи" ёки "тадбир шарҳи". Шундан сўнг, тизим фойдаланувчининг 30 сонияли намунавий овозини ёзиб олиб, унинг клонини яратади. Керакли фото ва видеолар галереядан танлангач, сунъий интеллект ишга тушади.
Реэльфул нафақат кадрларни бирлаштиради, балки:
- Видео учун махсус сценарий ёзади;
- Фойдаланувчининг клонланган овози билан кадр орти матнини ўқийди;
- Мусиқа ва товуш эффектларини танлайди;
- Субтитрларни автоматик равишда жойлаштиради.
Тадбиркорлар ва блогерлар учун янги имкониятИлова асосчиси Кате Дейнеканинг сўзларига кўра, Реэльфул ҳозирча асосан ўз шахсий брендини ривожлантираётган тадбиркорлар ва бизнес эгаларига мўлжалланган. Кўпинча уларда қизиқарли материаллар кўп бўлади, бироқ уларни профессионал даражада таҳрирлаш учун вақт етишмайди. Реэльфул эса бу бўшлиқни тўлдириб, бир неча дақиқа ичида тайёр маҳсулот тақдим этади.
Ҳозирда Реэльфул a16z венчур фондининг Спеедрун дастурида иштирок этмоқда. Илова фойдаланувчиларга тайёр видеони чат орқали таҳрирлаш имконини ҳам беради. Яни, фойдаланувчи шунчаки "мусиқани ўзгартир" ёки "сценарийни қисқартир" деб буйруқ бериши кифоя. Бу каби "агентли" видео муҳаррирлар келажакда ижтимоий тармоқлар учун контент яратиш стандартларини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда.
…