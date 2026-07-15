Сунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·0·Техно
Сунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Сунъий интеллектга асосланган овозли технологиялар бозори шиддат билан ривожланиб бормоқда. Сан-Францискода жойлашган Риме стартапи йирик корхоналар учун мижозлар билан мулоқотни автоматлаштиришга қаратилган инновацион ечимларни таклиф этган ҳолда, А сериясидаги молиялаштириш босқичида 24 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Бу маблағ компанияга мижозларга хизмат кўрсатиш, маркетинг ва сотув жараёнларини янада самаралироқ қилишга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

M13 Вентурес бошчилигидаги ушбу инвестиция раундида Твилио Вентурес, Коразон Капитал ва Унусуал Вентурес каби таниқли инвесторлар ҳам иштирок этди. Риме асосчилари — Стенфорд университети ва Amazon Алекса лойиҳасининг собиқ мутахассислари бўлиб, улар бозордаги мавжуд муаммоларни ҳал қилиш учун ўзига хос ёндашувни ишлаб чиқишган. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўз моделларини ўргатиш учун интернетдаги тайёр маълумотлардан фойдаланмасдан, Сан-Францискодаги махсус студиясида ёзиб олинган жонли суҳбатлардан фойдаланади.

Сифатли мулоқот ва техник устунлик

Ҳозирги кунда ElevenLabs, Деэпграм ва Вапи каби гигантлар овозли AI соҳасида етакчилик қилаётган бўлса-да, Риме ўзининг фонема-асосли архитектураси билан ажралиб туришни кўзлаган. Бу технология бренд номлари ва соҳага оид мураккаб атамаларни хатосиз талаффуз қилиш имконини беради. Натижада, корхоналар ўз соҳалари учун моделларни қайта ўқитишга вақт ва маблағ сарфлашлари шарт бўлмайди.

Риме раҳбари Лилй Клиффорднинг таъкидлашича, ҳозирги овозли AI технологиялари ҳали тўлиқ мукаммалликка эришмаган. Кўплаб йирик компаниялар ҳамон эски ИВР (интерактив овозли жавоб бериш) тизимларидан фойдаланишни афзал кўрмоқда, чунки замонавий AI агентлари билан мулоқот қилиш фойдаланувчи учун ҳар доим ҳам табиий туюлмайди. Риме айнан шу масофани қисқартиришни, яни AI агентини оддий роботдан кўра кўпроқ инсонга яқинлаштиришни мақсад қилган.

Келажакдаги режалар ва янги технологиялар

Стартап ҳозирда алоҳида матнни нутққа айлантириш ва нутқни матнга ўгириш моделларидан воз кечиб, тўғридан-тўғри нутқдан-нутққа (спееч-то-спееч) ўтувчи моделларни ривожлантирмоқда. Бу услуб мулоқотдаги кечикишларни (латенкй) камайтиради, шовқинларни бартараф этади ва суҳбатдошнинг гапини бўлмасдан, табиий паузалар билан жавоб қайтариш имконини беради.

Компания аллақачон бир қатор нуфузли мижозларни ўзига жалб қилишга улгурди. Улар орасида қуйидаги соҳа вакиллари бор:

  • Маё Клиник (тиббиёт маркази)
  • Диалпад (алоқа хизматлари)
  • Упстарт (финтех сектори)
  • Асурион (суғурта ва техник ёрдам)
Янги жалб қилинган инвестициялар компания жамоасини кенгайтиришга йўналтирилади. Риме яқинда Meta ва NVIDIA компанияларида аудио тадқиқотлар билан шуғулланган тажрибали олим Рафаел Валлени бош илмий ходим сифатида ишга олди. Бу қадам стартапнинг технологик базасини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай технологияларга талаб юқори, айниқса банк ва телекоммуникация соҳаларида AI операторларининг жорий этилиши мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини янги босқичга олиб чиқиши мумкин.

РимеСунъий ИнтеллектСтартапИнвестицияОвозли Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиСунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиБугун, 18:25Сунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиСунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиБугун, 18:22Сосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиСосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиБугун, 17:56SpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиSpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиБугун, 17:54Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиИнтернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиБугун, 17:27Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиҲиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди