Сунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Сунъий интеллектга асосланган овозли технологиялар бозори шиддат билан ривожланиб бормоқда. Сан-Францискода жойлашган Риме стартапи йирик корхоналар учун мижозлар билан мулоқотни автоматлаштиришга қаратилган инновацион ечимларни таклиф этган ҳолда, А сериясидаги молиялаштириш босқичида 24 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Бу маблағ компанияга мижозларга хизмат кўрсатиш, маркетинг ва сотув жараёнларини янада самаралироқ қилишга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
M13 Вентурес бошчилигидаги ушбу инвестиция раундида Твилио Вентурес, Коразон Капитал ва Унусуал Вентурес каби таниқли инвесторлар ҳам иштирок этди. Риме асосчилари — Стенфорд университети ва Amazon Алекса лойиҳасининг собиқ мутахассислари бўлиб, улар бозордаги мавжуд муаммоларни ҳал қилиш учун ўзига хос ёндашувни ишлаб чиқишган. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўз моделларини ўргатиш учун интернетдаги тайёр маълумотлардан фойдаланмасдан, Сан-Францискодаги махсус студиясида ёзиб олинган жонли суҳбатлардан фойдаланади.
Сифатли мулоқот ва техник устунликҲозирги кунда ElevenLabs, Деэпграм ва Вапи каби гигантлар овозли AI соҳасида етакчилик қилаётган бўлса-да, Риме ўзининг фонема-асосли архитектураси билан ажралиб туришни кўзлаган. Бу технология бренд номлари ва соҳага оид мураккаб атамаларни хатосиз талаффуз қилиш имконини беради. Натижада, корхоналар ўз соҳалари учун моделларни қайта ўқитишга вақт ва маблағ сарфлашлари шарт бўлмайди.
Риме раҳбари Лилй Клиффорднинг таъкидлашича, ҳозирги овозли AI технологиялари ҳали тўлиқ мукаммалликка эришмаган. Кўплаб йирик компаниялар ҳамон эски ИВР (интерактив овозли жавоб бериш) тизимларидан фойдаланишни афзал кўрмоқда, чунки замонавий AI агентлари билан мулоқот қилиш фойдаланувчи учун ҳар доим ҳам табиий туюлмайди. Риме айнан шу масофани қисқартиришни, яни AI агентини оддий роботдан кўра кўпроқ инсонга яқинлаштиришни мақсад қилган.
Келажакдаги режалар ва янги технологияларСтартап ҳозирда алоҳида матнни нутққа айлантириш ва нутқни матнга ўгириш моделларидан воз кечиб, тўғридан-тўғри нутқдан-нутққа (спееч-то-спееч) ўтувчи моделларни ривожлантирмоқда. Бу услуб мулоқотдаги кечикишларни (латенкй) камайтиради, шовқинларни бартараф этади ва суҳбатдошнинг гапини бўлмасдан, табиий паузалар билан жавоб қайтариш имконини беради.
Компания аллақачон бир қатор нуфузли мижозларни ўзига жалб қилишга улгурди. Улар орасида қуйидаги соҳа вакиллари бор:
- Маё Клиник (тиббиёт маркази)
- Диалпад (алоқа хизматлари)
- Упстарт (финтех сектори)
- Асурион (суғурта ва техник ёрдам)
…