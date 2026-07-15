Сунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошлади

·0·Техно
Сунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошлади

Сунъий интеллект (AI) моделлари кундан-кунга такомиллашиб бораётган бўлса-да, йирик корхоналар ушбу технологияни ўз иш жараёнларига қандай самарали татбиқ этиш масаласида ҳали ҳам иккиланишмоқда. Дунёнинг етакчи сунъий интеллект лабораторияларидан бири Anthropic ҳамда Blackstone инвестиция гиганти ушбу муаммони ҳал қилиш ва триллион долларлик янги бозорни эгаллаш мақсадида Оде номли қўшма корхонани ишга туширди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Оде лойиҳаси 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу шунчаки дастурий таъминот сотувчи компания эмас, балки корхоналарга сунъий интеллектни жорий қилиш (имплементатион) бўйича муҳандислик хизматларини кўрсатувчи кенг кўламли агентликдир. Ушбу қадам сунъий интеллект соҳасидаги рақобат эндиликда фақат кучли моделлар яратиш эмас, балки уларни реал бизнес жараёнларига интеграция қилиш босқичига ўтганини кўрсатади.

Бизнес ва технология ўртасидаги кўприк

Оде лойиҳасининг асоси сифатида Фрактионал AI стартапи танлаб олинди ва у қисқа муддат ичида сотиб олинди. Шуниси эътиборлики, Фрактионал ушбу келишувга қадар OpenAI билан 11 ойлик ҳамкорликни тўхтатган. Эндиликда Оде муҳандислари бевосита мижозларнинг офисларида иш олиб бориб, Anthropic компаниясининг Claude моделлари ёрдамида ҳар бир ташкилот учун махсус тизимлар ишлаб чиқади.

Лойиҳа раҳбари Чрис Тайлорнинг сўзларига кўра, агар режа кўнгилдагидек амалга ошса, компания келажакда триллион долларлик қийматга эга бўлиши мумкин. Ҳозирда корхонада 100 дан ортиқ юқори малакали муҳандислар фаолият юритмоқда. Улар Anthropic жамоаси билан яқин ҳамкорликда ишлаб, технологиянинг бизнес самарадорлигига таъсирини максимал даражага кўтаришга интилмоқда.

Оде фаолиятида "Claude-фирст" (биринчи навбатда Claude) тамойили амал қилади. Бу дегани, муҳандислар ҳар қандай бизнес муаммосини ҳал қилишда аввало Anthropic ишланмаларидан фойдаланишади. Бироқ, компания фақат битта модел билан чекланиб қолмайди — агар мижознинг эҳтиёжи талаб қилса, рақобатчи AI маҳсулотларидан ҳам фойдаланилиши мумкин.

Стратегик ҳамкорлик ва келажак истиқболлари

Ушбу ташаббус ортида Blackstone, Ҳеллман & Фриедман ва Goldman Sachs каби молия дунёсининг девлари тургани бежиз эмас. Blackstone ўз портфелидаги ўнлаб компанияларга сунъий интеллектни жорий қилишда катта бўшлиқ борлигини сезган. Консалтинг фирмалари назарий маслаҳатлар бериш билан чекланса, Оде бевосита амалий ечимлар ва код ёзиш билан шуғулланади.

Ўзбекистон бозорида ҳам йирик корпорациялар ва банк сектори рақамлаштириш босқичидан ўтиб, сунъий интеллектни татбиқ этишга қизиқиш билдирмоқда. Anthropic ва Blackstone каби гигантларнинг ушбу тажрибаси келажакда маҳаллий IT-сервис компаниялари учун ҳам янги бизнес моделини шакллантиришга туртки бўлиши мумкин. Чунки тайёр моделни сотиб олиш бошқа, уни корхонанинг ички экотизимига мослаштириш бутунлай бошқа мураккаб жараёндир.

Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект пойгаси янги босқичга чиқди. Энди ғолибликни энг ақлли нейротармоқ яратган эмас, балки ўша ақлни бизнеснинг кундалик эҳтиёжларига энг яхши бўйсундира олган компаниялар қўлга киритади. OpenAI ҳам ўзининг "Те Деплоймент Компани" лойиҳаси билан айнан шу йўналишда ҳаракат бошлагани рақобат ўта кескин бўлишидан далолат беради.

AnthropicBlackstoneСунъий ИнтеллектClaudeТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 18:24Сунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиСунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиБугун, 18:22Сосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиСосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиБугун, 17:56SpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиSpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиБугун, 17:54Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиИнтернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиБугун, 17:27Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиҲиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди