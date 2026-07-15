Сунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошлади
Сунъий интеллект (AI) моделлари кундан-кунга такомиллашиб бораётган бўлса-да, йирик корхоналар ушбу технологияни ўз иш жараёнларига қандай самарали татбиқ этиш масаласида ҳали ҳам иккиланишмоқда. Дунёнинг етакчи сунъий интеллект лабораторияларидан бири Anthropic ҳамда Blackstone инвестиция гиганти ушбу муаммони ҳал қилиш ва триллион долларлик янги бозорни эгаллаш мақсадида Оде номли қўшма корхонани ишга туширди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Оде лойиҳаси 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу шунчаки дастурий таъминот сотувчи компания эмас, балки корхоналарга сунъий интеллектни жорий қилиш (имплементатион) бўйича муҳандислик хизматларини кўрсатувчи кенг кўламли агентликдир. Ушбу қадам сунъий интеллект соҳасидаги рақобат эндиликда фақат кучли моделлар яратиш эмас, балки уларни реал бизнес жараёнларига интеграция қилиш босқичига ўтганини кўрсатади.
Бизнес ва технология ўртасидаги кўприкОде лойиҳасининг асоси сифатида Фрактионал AI стартапи танлаб олинди ва у қисқа муддат ичида сотиб олинди. Шуниси эътиборлики, Фрактионал ушбу келишувга қадар OpenAI билан 11 ойлик ҳамкорликни тўхтатган. Эндиликда Оде муҳандислари бевосита мижозларнинг офисларида иш олиб бориб, Anthropic компаниясининг Claude моделлари ёрдамида ҳар бир ташкилот учун махсус тизимлар ишлаб чиқади.
Лойиҳа раҳбари Чрис Тайлорнинг сўзларига кўра, агар режа кўнгилдагидек амалга ошса, компания келажакда триллион долларлик қийматга эга бўлиши мумкин. Ҳозирда корхонада 100 дан ортиқ юқори малакали муҳандислар фаолият юритмоқда. Улар Anthropic жамоаси билан яқин ҳамкорликда ишлаб, технологиянинг бизнес самарадорлигига таъсирини максимал даражага кўтаришга интилмоқда.
Оде фаолиятида "Claude-фирст" (биринчи навбатда Claude) тамойили амал қилади. Бу дегани, муҳандислар ҳар қандай бизнес муаммосини ҳал қилишда аввало Anthropic ишланмаларидан фойдаланишади. Бироқ, компания фақат битта модел билан чекланиб қолмайди — агар мижознинг эҳтиёжи талаб қилса, рақобатчи AI маҳсулотларидан ҳам фойдаланилиши мумкин.
Стратегик ҳамкорлик ва келажак истиқболлариУшбу ташаббус ортида Blackstone, Ҳеллман & Фриедман ва Goldman Sachs каби молия дунёсининг девлари тургани бежиз эмас. Blackstone ўз портфелидаги ўнлаб компанияларга сунъий интеллектни жорий қилишда катта бўшлиқ борлигини сезган. Консалтинг фирмалари назарий маслаҳатлар бериш билан чекланса, Оде бевосита амалий ечимлар ва код ёзиш билан шуғулланади.
Ўзбекистон бозорида ҳам йирик корпорациялар ва банк сектори рақамлаштириш босқичидан ўтиб, сунъий интеллектни татбиқ этишга қизиқиш билдирмоқда. Anthropic ва Blackstone каби гигантларнинг ушбу тажрибаси келажакда маҳаллий IT-сервис компаниялари учун ҳам янги бизнес моделини шакллантиришга туртки бўлиши мумкин. Чунки тайёр моделни сотиб олиш бошқа, уни корхонанинг ички экотизимига мослаштириш бутунлай бошқа мураккаб жараёндир.
Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект пойгаси янги босқичга чиқди. Энди ғолибликни энг ақлли нейротармоқ яратган эмас, балки ўша ақлни бизнеснинг кундалик эҳтиёжларига энг яхши бўйсундира олган компаниялар қўлга киритади. OpenAI ҳам ўзининг "Те Деплоймент Компани" лойиҳаси билан айнан шу йўналишда ҳаракат бошлагани рақобат ўта кескин бўлишидан далолат беради.
…