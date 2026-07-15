Интер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошлади

·28·Спорт
Интер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошлади

Италиянинг амалдаги чемпиони Интер жамоаси кутилмаган трансфер устида иш бошлади. Миланликлар Лондоннинг Тоттенхем клуби ҳимоячиси Джед Спенсе номзодига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, клублар ўртасида дастлабки музокаралар аллақачон бошланган ва инглиз футболчиси фаолиятини А Серияда давом эттиришга мойиллик билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер зарурати Интер учун Дензел Думфриес кетганидан сўнг юзага келди. Нидерландиялик ҳимоячи шу ой бошида Реал Мадрид сафига қўшилган эди. Эндиликда жамоа бош мураббийи Кристиан Киву ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш ва скудетто унвонини ҳимоя қилиш учун айнан 25 ёшли Спенсе номзодини маъқул кўрмоқда. Футболчининг ўзи ҳам Европанинг энг нуфузли турнирларида мунтазам иштирок этиш имкониятини юқори баҳоламоқда.

Италия тажрибаси ва қайта тикланган фаолият

Джед Спенсе учун Италия футболи бегона эмас. У 2023-24-йилги мавсумнинг иккинчи ярмини ижара асосида Женоа сафида ўтказган ва 16 та ўйинда майдонга тушган эди. Айнан мана шу тажриба Интер раҳбарияти учун муҳим омил бўлиб хизмат қилди. Улар футболчининг А Серия муҳитига мослашиши учун кўп вақт талаб этилмаслигига ишонишмоқда, бу эса трансфер хавфини сезиларли даражада камайтиради.

Спенсе фаолияти Тоттенхем сафига келиб қўшилганидан сўнг бирмунча мураккаб кечган эди. У асосий таркибда ўз ўрнини топиш учун Ренн, Лидс Юнайтед ва Женоа каби клубларда ижара муддатларини ўташига тўғри келди. Бироқ ўтган мавсумда у Лондон клуби сафида 30 та ўйинда иштирок этиб, ўзининг юқори даражадаги ўйинларга тайёр эканлигини исботлай олди. Ҳозирда унинг трансфер қиймати ва обрўси ҳар қачонгидан ҳам юқори нуқтага чиққан.

Халқаро майдондаги муваффақият

Goal.com нашри хабарига кўра, Джед Спенсе нафақат клуб даражасида, балки Англия терма жамоаси сафида ҳам ёрқин ўйин кўрсатмоқда. Томас Тухель қўл остидаги "Уч шерлар" таркибида у муҳим фигурага айланди. Ҳатто жағ қисми синиши каби оғир жароҳатдан сўнг ҳам махсус ниқобда майдонга тушиб, терма жамоасининг Норвегияга қарши чорак финалдаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди.

Ҳозирда футболчи Англия билан жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентинага қарши баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Унинг тезкорлиги ва ҳужумга қўшилиш қобилияти Интер скаутларини ўзига ром этган. Агар трансфер амалга ошса, бу Спенсе учун фаолиятидаги янги ва энг юқори босқич бўлади. Сан Сиродаги фаолият унга Чемпионлар лигасида мунтазам тўп суриш ва йирик совринлар учун курашиш имконини беради.

Интер раҳбарияти трансферни тезроқ якунлаб, жамоанинг янги мавсумдаги ҳимоя чизиғини шакллантиришни кўзламоқда. Тоттенхем эса футболчи учун муносиб таклиф тушса, уни қўйиб юборишга тайёр. Музокараларнинг кейинги босқичи яқин кунларда бўлиб ўтиши кутилмоқда.

ИнтерТоттенхемТрансферларА СерияДжед Спенсе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 23:23Пер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинПер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинБугун, 23:17Майкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроМайкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроБугун, 23:14АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 21:21Эмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчиЭмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчиБугун, 21:17Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Бугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди