Интер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошлади
Италиянинг амалдаги чемпиони Интер жамоаси кутилмаган трансфер устида иш бошлади. Миланликлар Лондоннинг Тоттенхем клуби ҳимоячиси Джед Спенсе номзодига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, клублар ўртасида дастлабки музокаралар аллақачон бошланган ва инглиз футболчиси фаолиятини А Серияда давом эттиришга мойиллик билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер зарурати Интер учун Дензел Думфриес кетганидан сўнг юзага келди. Нидерландиялик ҳимоячи шу ой бошида Реал Мадрид сафига қўшилган эди. Эндиликда жамоа бош мураббийи Кристиан Киву ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш ва скудетто унвонини ҳимоя қилиш учун айнан 25 ёшли Спенсе номзодини маъқул кўрмоқда. Футболчининг ўзи ҳам Европанинг энг нуфузли турнирларида мунтазам иштирок этиш имкониятини юқори баҳоламоқда.
Италия тажрибаси ва қайта тикланган фаолиятДжед Спенсе учун Италия футболи бегона эмас. У 2023-24-йилги мавсумнинг иккинчи ярмини ижара асосида Женоа сафида ўтказган ва 16 та ўйинда майдонга тушган эди. Айнан мана шу тажриба Интер раҳбарияти учун муҳим омил бўлиб хизмат қилди. Улар футболчининг А Серия муҳитига мослашиши учун кўп вақт талаб этилмаслигига ишонишмоқда, бу эса трансфер хавфини сезиларли даражада камайтиради.
Спенсе фаолияти Тоттенхем сафига келиб қўшилганидан сўнг бирмунча мураккаб кечган эди. У асосий таркибда ўз ўрнини топиш учун Ренн, Лидс Юнайтед ва Женоа каби клубларда ижара муддатларини ўташига тўғри келди. Бироқ ўтган мавсумда у Лондон клуби сафида 30 та ўйинда иштирок этиб, ўзининг юқори даражадаги ўйинларга тайёр эканлигини исботлай олди. Ҳозирда унинг трансфер қиймати ва обрўси ҳар қачонгидан ҳам юқори нуқтага чиққан.
Халқаро майдондаги муваффақиятGoal.com нашри хабарига кўра, Джед Спенсе нафақат клуб даражасида, балки Англия терма жамоаси сафида ҳам ёрқин ўйин кўрсатмоқда. Томас Тухель қўл остидаги "Уч шерлар" таркибида у муҳим фигурага айланди. Ҳатто жағ қисми синиши каби оғир жароҳатдан сўнг ҳам махсус ниқобда майдонга тушиб, терма жамоасининг Норвегияга қарши чорак финалдаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди.
Ҳозирда футболчи Англия билан жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентинага қарши баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Унинг тезкорлиги ва ҳужумга қўшилиш қобилияти Интер скаутларини ўзига ром этган. Агар трансфер амалга ошса, бу Спенсе учун фаолиятидаги янги ва энг юқори босқич бўлади. Сан Сиродаги фаолият унга Чемпионлар лигасида мунтазам тўп суриш ва йирик совринлар учун курашиш имконини беради.
Интер раҳбарияти трансферни тезроқ якунлаб, жамоанинг янги мавсумдаги ҳимоя чизиғини шакллантиришни кўзламоқда. Тоттенхем эса футболчи учун муносиб таклиф тушса, уни қўйиб юборишга тайёр. Музокараларнинг кейинги босқичи яқин кунларда бўлиб ўтиши кутилмоқда.
…