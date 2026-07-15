ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилинди
ЖЧ-2026 яримфиналида бугун катта футбол кечаси: Англия ва Аргентина финал йўлланмаси учун майдонга тушади. Атлантадаги баҳс ғолиби ҳал қилувчи ўйинда Испанияга қарши жаҳон чемпионлиги учун курашади.
Финалга бир қадам қолди
Англия чоракфиналда Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кучли тўртликка кирганди. Аргентина эса Швейцарияни 3:1 ҳисобида таслим қилиб, амалдаги чемпион мақомини ҳимоя қилиш йўлида яна бир қадам ташлади.
Энди ҳаммаси битта ўйинга боғлиқ. Бу ерда хатога жой йўқ: ғолиб финалга, мағлуб эса 3-ўрин учун баҳсга йўл олади.
Англия таркиби
Томас Тухель яримфинал учун бир нечта муҳим ўзгариш қилди. Reuters маълумотига кўра, Рис Жеймс, Джед Спенс ва Морган Рожерс асосий таркибдан жой олди.
Позиция
Футболчилар
Дарвозабон
Пикфорд
Ҳимоя
Жеймс, Стоунз, Геҳи, Спенс
Яримҳимоя
Райс, Андерсон, Беллингҳэм, Рожерс
Ҳужум
Гордон, Кейн
Англиянинг асосий қуроли — марказдаги жисмоний куч, Беллингҳэмнинг ҳаракатчанлиги ва Кейннинг ҳал қилувчи эпизодлардаги совуққонлиги бўлади.
Аргентина таркиби
Лионель Скалони эса тажриба ва техникага таянмоқда. Аргентина ҳужумида Месси, Альварес ва Жулиано Симеоне ҳаракат қилади.
Позиция
Футболчилар
Дарвозабон
Эмилиано Мартинес
Ҳимоя
Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Таляфико
Яримҳимоя
Паредес, Энцо Фернандес, Мак Аллистер
Ҳужум
Жулиано Симеоне, Месси, Альварес
Аргентина учун асосий вазифа — Мессини қулай ҳудудларда тўп билан таъминлаш ва Англия прессингини биринчи паслардаёқ бузиб чиқиш.
Месси ва Беллингҳэм дуэли марказда
Бу ўйинда энг катта эътибор Лионель Месси ва Жуд Беллингҳэмга қаратилади. AP яримфинални айнан Месси — Беллингҳэм қарама-қаршилиги атрофидаги катта ҳикоя сифатида баҳолади.
Месси тажриба, майдонни кўриш ва бир ҳаракат билан ўйин тақдирини ўзгартириш қобилияти билан хавфли. Беллингҳэм эса Англияга энергия, босим ва жарима майдонига иккинчи темпда кириб бориш имконини беради.
Оддий қилиб айтганда, бу фақат Англия — Аргентина эмас. Бу янги авлод ва афсона ўртасидаги катта саҳна ҳам.
Испания финалда кутиб турибди
Биринчи финалчи аллақачон маълум. Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ҳал қилувчи ўйинга йўл олди.
Демак, бугунги яримфинал ғолиби финалда “Ла Роха”нинг тўп назорати, юқори прессинги ва техник футболини тўхтатишга ҳаракат қилади.
Англия учун бу — узоқ кутилган жаҳон чемпионати финалига қайтиш имконияти. Аргентина учун эса — чемпионликни ҳимоя қилиш ва Месси авлодининг тарихий юришини давом эттириш имконияти.
Ҳаммаси деталларда ҳал бўлади
Бу каби ўйинларда биргина эпизод бутун сценарийни ўзгартириши мумкин. Биринчи гол, стандарт вазият, Мессининг бир паси, Кейннинг бир зарбаси ёки Беллингҳэмнинг бир юриши — барчаси ҳал қилувчи бўлиши мумкин.
Англия жисмонийлик ва тезликка таянади. Аргентина эса тажриба, назорат ва Месси атрофида қурилган ўйин механизмига ишонади.
Бугун тунги баҳсда футбол мухлислари ҳақиқий яримфинал драмасини кўриши мумкин.
Асосий савол
Англия Норвегияни енгиб, катта ишонч билан келмоқда. Аргентина эса Швейцарияни мағлуб этиб, амалдаги чемпион қандай босимни кўтара олишини яна бир бор кўрсатди.
Энди финалга ким чиқади?
Кейн ва Беллингҳэм Англияни финалга олиб чиқадими ёки Месси яна бир марта катта ўйин тақдирини ўз қўлига оладими?
…