ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилинди

·16·Спорт
ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилинди

ЖЧ-2026 яримфиналида бугун катта футбол кечаси: Англия ва Аргентина финал йўлланмаси учун майдонга тушади. Атлантадаги баҳс ғолиби ҳал қилувчи ўйинда Испанияга қарши жаҳон чемпионлиги учун курашади.

Финалга бир қадам қолди

Англия чоракфиналда Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кучли тўртликка кирганди. Аргентина эса Швейцарияни 3:1 ҳисобида таслим қилиб, амалдаги чемпион мақомини ҳимоя қилиш йўлида яна бир қадам ташлади.

Энди ҳаммаси битта ўйинга боғлиқ. Бу ерда хатога жой йўқ: ғолиб финалга, мағлуб эса 3-ўрин учун баҳсга йўл олади.

Англия таркиби

Томас Тухель яримфинал учун бир нечта муҳим ўзгариш қилди. Reuters маълумотига кўра, Рис Жеймс, Джед Спенс ва Морган Рожерс асосий таркибдан жой олди.

Позиция

Футболчилар

Дарвозабон

Пикфорд

Ҳимоя

Жеймс, Стоунз, Геҳи, Спенс

Яримҳимоя

Райс, Андерсон, Беллингҳэм, Рожерс

Ҳужум

Гордон, Кейн

Англиянинг асосий қуроли — марказдаги жисмоний куч, Беллингҳэмнинг ҳаракатчанлиги ва Кейннинг ҳал қилувчи эпизодлардаги совуққонлиги бўлади.

Аргентина таркиби

Лионель Скалони эса тажриба ва техникага таянмоқда. Аргентина ҳужумида Месси, Альварес ва Жулиано Симеоне ҳаракат қилади.

Позиция

Футболчилар

Дарвозабон

Эмилиано Мартинес

Ҳимоя

Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Таляфико

Яримҳимоя

Паредес, Энцо Фернандес, Мак Аллистер

Ҳужум

Жулиано Симеоне, Месси, Альварес

Аргентина учун асосий вазифа — Мессини қулай ҳудудларда тўп билан таъминлаш ва Англия прессингини биринчи паслардаёқ бузиб чиқиш.

Месси ва Беллингҳэм дуэли марказда

Бу ўйинда энг катта эътибор Лионель Месси ва Жуд Беллингҳэмга қаратилади. AP яримфинални айнан Месси — Беллингҳэм қарама-қаршилиги атрофидаги катта ҳикоя сифатида баҳолади.

Месси тажриба, майдонни кўриш ва бир ҳаракат билан ўйин тақдирини ўзгартириш қобилияти билан хавфли. Беллингҳэм эса Англияга энергия, босим ва жарима майдонига иккинчи темпда кириб бориш имконини беради.

Оддий қилиб айтганда, бу фақат Англия — Аргентина эмас. Бу янги авлод ва афсона ўртасидаги катта саҳна ҳам.

Испания финалда кутиб турибди

Биринчи финалчи аллақачон маълум. Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ҳал қилувчи ўйинга йўл олди.

Демак, бугунги яримфинал ғолиби финалда “Ла Роха”нинг тўп назорати, юқори прессинги ва техник футболини тўхтатишга ҳаракат қилади.

Англия учун бу — узоқ кутилган жаҳон чемпионати финалига қайтиш имконияти. Аргентина учун эса — чемпионликни ҳимоя қилиш ва Месси авлодининг тарихий юришини давом эттириш имконияти.

Ҳаммаси деталларда ҳал бўлади

Бу каби ўйинларда биргина эпизод бутун сценарийни ўзгартириши мумкин. Биринчи гол, стандарт вазият, Мессининг бир паси, Кейннинг бир зарбаси ёки Беллингҳэмнинг бир юриши — барчаси ҳал қилувчи бўлиши мумкин.

Англия жисмонийлик ва тезликка таянади. Аргентина эса тажриба, назорат ва Месси атрофида қурилган ўйин механизмига ишонади.

Бугун тунги баҳсда футбол мухлислари ҳақиқий яримфинал драмасини кўриши мумкин.

Асосий савол

Англия Норвегияни енгиб, катта ишонч билан келмоқда. Аргентина эса Швейцарияни мағлуб этиб, амалдаги чемпион қандай босимни кўтара олишини яна бир бор кўрсатди.

Энди финалга ким чиқади?

Кейн ва Беллингҳэм Англияни финалга олиб чиқадими ёки Месси яна бир марта катта ўйин тақдирини ўз қўлига оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинПер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинБугун, 23:17Майкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроМайкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроБугун, 23:14Интер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиИнтер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 22:58АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 21:21Эмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчиЭмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчиБугун, 21:17Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Бугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди