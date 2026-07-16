Англия ва Аргентина учрашувининг энг яхшиси аниқланди
Англия ва Аргентина ўртасида 16 июль куни ўтказилган учрашув жанубий америкаликларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Ўйиндан сўнг эълон қилинган баҳоларда Аргентина футболчилари юқорироқ натижа қайд этди. Лионель Месси 8,8 балл билан барча ўйинчиларни ортда қолдирди. Англия сафида эса Джед Спенс ва Эллиот Андерсон 6,9 баллдан олди. Стадион, гол урган футболчилар ва голлар дақиқаси тақдим этилган маълумотда келтирилмаган.
Англиянинг ўртача баҳоси 6,4 балл бўлди. Жордан Пикфордга 6,3 балл қўйилди. Ҳимоя чизиғида Джед Спенс 6,9 балл билан жамоанинг энг яхши кўрсаткичини такрорлади. Марк Гуеи 6,5, Риз Джеймс 6,4 балл олган бўлса, Жон Стоунзнинг ўйини 6,0 баллга баҳоланди.
Эллиот Андерсон ҳам 6,9 балл олди. Деклан Райс 6,7, Жуд Беллингем эса 6,0 балл билан қайд этилди. Морган Рожерс 6,8 баллга эга бўлди. Энтони Гордонга 6,4 балл қўйилди. Ҳужум марказида ҳаракат қилган Гарри Кейн 5,9 балл олди ва Англия асосий таркибида энг паст натижани кўрсатди.
72-дақиқада Гордон ўрнига майдонга тушган Эзри Конса 6,3 балл олди. Кейинроқ ўйинга қўшилган Ден Бёрн, Нико ЎРайли, Айван Тоуни ва Маркус Рэшфорд баҳосиз қолди.
Аргентина футболчиларининг умумий баҳоси 7,2 баллни ташкил этди. Эмилиано Мартинес 6,6 балл олди. Ҳимоя марказидаги Кристиан Ромеро 8,3 балл билан Мессидан кейинги энг юқори натижани қайд этди. Лисандро Мартинес 7,0, Науел Молина 6,5 ва Николас Таляфико 6,4 балл олди.
Ярим ҳимояда Энсо Фернандес 7,9 балл билан ажралиб турди. Леандро Паредеснинг ҳаракатлари 7,7 баллга баҳоланди. Жованни Симеоне 7,0, Алексис Мак Аллистер 5,9 балл олди. Хулиан Алваресга 7,1 балл қўйилди.
Лионель Месси 8,8 балл билан учрашувнинг энг яхши футболчиси бўлди. Захирадан ўйинга қўшилган Родриго де Паул 7,2, Николас Гонсалес 6,9, Николас Отаменди 6,7 ва Гонсало Монтиел 6,4 балл олди. 81-дақиқада майдонга тушган Лаутаро Мартинес баҳоланмади.
…