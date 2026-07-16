Англия ва Аргентина учрашувининг энг яхшиси аниқланди

·75·Спорт
Англия ва Аргентина учрашувининг энг яхшиси аниқланди

Англия ва Аргентина ўртасида 16 июль куни ўтказилган учрашув жанубий америкаликларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Ўйиндан сўнг эълон қилинган баҳоларда Аргентина футболчилари юқорироқ натижа қайд этди. Лионель Месси 8,8 балл билан барча ўйинчиларни ортда қолдирди. Англия сафида эса Джед Спенс ва Эллиот Андерсон 6,9 баллдан олди. Стадион, гол урган футболчилар ва голлар дақиқаси тақдим этилган маълумотда келтирилмаган.

Англиянинг ўртача баҳоси 6,4 балл бўлди. Жордан Пикфордга 6,3 балл қўйилди. Ҳимоя чизиғида Джед Спенс 6,9 балл билан жамоанинг энг яхши кўрсаткичини такрорлади. Марк Гуеи 6,5, Риз Джеймс 6,4 балл олган бўлса, Жон Стоунзнинг ўйини 6,0 баллга баҳоланди.

Эллиот Андерсон ҳам 6,9 балл олди. Деклан Райс 6,7, Жуд Беллингем эса 6,0 балл билан қайд этилди. Морган Рожерс 6,8 баллга эга бўлди. Энтони Гордонга 6,4 балл қўйилди. Ҳужум марказида ҳаракат қилган Гарри Кейн 5,9 балл олди ва Англия асосий таркибида энг паст натижани кўрсатди.

72-дақиқада Гордон ўрнига майдонга тушган Эзри Конса 6,3 балл олди. Кейинроқ ўйинга қўшилган Ден Бёрн, Нико ЎРайли, Айван Тоуни ва Маркус Рэшфорд баҳосиз қолди.

Аргентина футболчиларининг умумий баҳоси 7,2 баллни ташкил этди. Эмилиано Мартинес 6,6 балл олди. Ҳимоя марказидаги Кристиан Ромеро 8,3 балл билан Мессидан кейинги энг юқори натижани қайд этди. Лисандро Мартинес 7,0, Науел Молина 6,5 ва Николас Таляфико 6,4 балл олди.

Ярим ҳимояда Энсо Фернандес 7,9 балл билан ажралиб турди. Леандро Паредеснинг ҳаракатлари 7,7 баллга баҳоланди. Жованни Симеоне 7,0, Алексис Мак Аллистер 5,9 балл олди. Хулиан Алваресга 7,1 балл қўйилди.

Лионель Месси 8,8 балл билан учрашувнинг энг яхши футболчиси бўлди. Захирадан ўйинга қўшилган Родриго де Паул 7,2, Николас Гонсалес 6,9, Николас Отаменди 6,7 ва Гонсало Монтиел 6,4 балл олди. 81-дақиқада майдонга тушган Лаутаро Мартинес баҳоланмади.

АнглияАргентинаЛионель МессиЭнсо ФернандесДжед Спенс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибдиPSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибдиБугун, 02:39Аргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этдиАргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этдиБугун, 02:15Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга чиқдиАргентина Англияни мағлуб этиб, финалга чиқдиБугун, 02:05Ямал ўйинда бўлган пайтда уйига ўғирликка уриниш содир этилдиЯмал ўйинда бўлган пайтда уйига ўғирликка уриниш содир этилдиБугун, 01:55Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилдиЖуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилдиБугун, 01:12Рома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишондаРома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишондаБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди