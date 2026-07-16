Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»

·2·Спорт
Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»

Англия ЖЧ-2026 финалига чиқишга бир неча дақиқа қолганда имкониятни бой берди. Шунга қарамай, бош мураббий Томас Тухель Аргентинага қарши танланган таркиб ва тактик қарорлар учун барча масъулиятни ўз зиммасига олиб, ҳозирча ҳеч нарсадан афсусланмаслигини билдирди.

«Қарорларни мен қабул қиламан»

Аргентинага қарши яримфиналдан кейин Англия мураббийининг алмаштиришлари ва жамоанинг ҳисобни сақлашга уриниши муҳокамалар марказига чиқди.

Тухель эса танқидлардан қочмади. У учрашувни таҳлил қилгани, муайян қарорлар қабул қилгани ва натижа учун жавобгарлик мураббий сифатида ўзига тегишли эканини айтди.

«Миллионлаб мураббийлар билан баҳслашишингиз мумкин, аммо қарорларни мен қабул қиламан».

Унинг фикрича, Англия Аргентинага қарши мусобақадаги энг яхши учрашувларидан бирини ўтказган ва 1:0 ҳисобидаги устунликка муносиб бўлган.

Финалга бир неча дақиқа қолганди

Англия иккинчи бўлимда Энтони Гордоннинг голи билан ҳисобни очди. Томас Тухель жамоаси узоқ вақт давомида амалдаги жаҳон чемпионининг асосий қуролларини чеклаб турди.

Аммо учрашув охирида Аргентина босимни кескин оширди. Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, Лаутаро Мартинес эса қўшиб берилган вақтда ғалаба голини киритди. Ҳар икки ҳужумда ҳам Лионель Месси ҳал қилувчи пасни амалга оширди.

Асосий воқеа

Натижа

Англиянинг голи

55-дақиқа

Аргентинанинг жавоб голи

85-дақиқа

Ғалаба голи

90+2-дақиқа

Якуний ҳисоб

Англия — Аргентина 1:2

Ҳисоб очилгандан кейин нима ўзгарди?

Тухель Англия ҳисобда олдинга чиққанидан кейин жамоа ҳаддан ташқари пассивлашиб қолганини тан олди. Унинг айтишича, футболчилар тўпни назорат қила олмаган, ҳимоядан чиқишда қийналган ва рақибга кўплаб узатма ҳамда зарба имкониятларини тақдим этган.

Reuters ҳисоб-китобига кўра, Гордоннинг голидан Аргентинанинг ғалаба тўпигача бўлган вақтда Англия тўпга атиги 12 фоиз эгалик қилган. Бу рақам Аргентина босими қанчалик кучли бўлганини кўрсатади.

Тухель беш нафар ҳимоячи билан ўйнашга ўтишини марказ ва жарима майдонидаги бўшлиқларни ёпиш истаги билан изоҳлади. Бироқ схема ўзгариши ҳам Аргентинанинг тўхтовсиз ҳужумларини тўхтата олмади.

«Жамоа бор кучини берди»

Мағлубиятга қарамай, немис мутахассиси футболчиларнинг ҳаракати ва руҳиятини юқори баҳолади.

«Жамоа бор кучини берди. Биз ғалабага жуда-жуда яқин эдик».

Тухелнинг фикрича, Англия мавжуд шароитларни ҳисобга олганда жуда юқори савияда ҳаракат қилган. У бутун турнир давомида жамоа узоқ масофаларни босиб ўтгани, баландликда ва иссиқ ҳавода ўйнагани, шунингдек, айрим баҳсларда сон жиҳатидан кам бўлиб қолганини эслатди.

Мураббий бу қийинчиликларнинг барчасини енгиб ўтган жамоа яримфиналда ҳам характер кўрсатганини таъкидлади.

Афсус йўқ, аммо оғриқ қолди

Тухель «афсусланмайман» деган бўлса-да, бу мағлубият Англия учун оғриқсиз ўтмайди. Жамоа 1966 йилдан кейин илк бор жаҳон чемпионати финалига чиқишга жуда яқин келганди.

Англия асосий вақт тугашига беш дақиқа қолганда ҳам ҳисобда олдинда эди. Аммо жамоа иккинчи голни излаш ўрнига устунликни сақлашга уринди ва Аргентинанинг босими остида қолди.

Тухель эса ҳозир бутун мусобақани баҳолашга эрта эканини айтди. Унингча, футболчилар ва мураббийлар штаби аввало яримфиналдаги руҳий зарбани қабул қилиб олиши керак.

Англия учун турнир ҳали тугамади

Англия ЖЧ-2026даги сўнгги учрашувини Францияга қарши ўтказади. Икки жамоа учинчи ўрин ва бронза медали учун майдонга тушади. Аргентина эса финалда Испания билан жаҳон чемпионлиги учун курашади.

Бронза учун учрашув Тухель жамоасига турнирни ғалаба билан якунлаш имконини беради. Бироқ яримфиналдаги сўнгги дақиқалар Англия футболида ҳали узоқ муҳокама қилиниши аниқ.

Асосий савол очиқ қолди

Тухель барча масъулиятни ўз зиммасига олди ва жамоаси билан фахрланишини айтди. Лекин футболда натижа баъзан бир қарор, бир пас ёки бир неча дақиқалик пассивлик билан ҳал бўлади.

Англия Аргентинани енгишга яқин келди, аммо финалга чиқиш учун яқин келишнинг ўзи етарли бўлмади.

Сизнингча, Англия мағлубиятига Тухелнинг ҳимоявий қарорлари сабаб бўлдими ёки Аргентинанинг босимига барибир дош бериш қийинмиди?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионел Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиЛионел Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиБугун, 10:10Кейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиКейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиБугун, 09:56Месси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиМесси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиБугун, 09:44Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Бугун, 09:38Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...Бугун, 09:31Англия ва Аргентина учрашувининг энг яхшиси аниқландиАнглия ва Аргентина учрашувининг энг яхшиси аниқландиБугун, 03:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди