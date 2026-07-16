Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»
Англия ЖЧ-2026 финалига чиқишга бир неча дақиқа қолганда имкониятни бой берди. Шунга қарамай, бош мураббий Томас Тухель Аргентинага қарши танланган таркиб ва тактик қарорлар учун барча масъулиятни ўз зиммасига олиб, ҳозирча ҳеч нарсадан афсусланмаслигини билдирди.
«Қарорларни мен қабул қиламан»
Аргентинага қарши яримфиналдан кейин Англия мураббийининг алмаштиришлари ва жамоанинг ҳисобни сақлашга уриниши муҳокамалар марказига чиқди.
Тухель эса танқидлардан қочмади. У учрашувни таҳлил қилгани, муайян қарорлар қабул қилгани ва натижа учун жавобгарлик мураббий сифатида ўзига тегишли эканини айтди.
«Миллионлаб мураббийлар билан баҳслашишингиз мумкин, аммо қарорларни мен қабул қиламан».
Унинг фикрича, Англия Аргентинага қарши мусобақадаги энг яхши учрашувларидан бирини ўтказган ва 1:0 ҳисобидаги устунликка муносиб бўлган.
Финалга бир неча дақиқа қолганди
Англия иккинчи бўлимда Энтони Гордоннинг голи билан ҳисобни очди. Томас Тухель жамоаси узоқ вақт давомида амалдаги жаҳон чемпионининг асосий қуролларини чеклаб турди.
Аммо учрашув охирида Аргентина босимни кескин оширди. Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, Лаутаро Мартинес эса қўшиб берилган вақтда ғалаба голини киритди. Ҳар икки ҳужумда ҳам Лионель Месси ҳал қилувчи пасни амалга оширди.
Асосий воқеа
Натижа
Англиянинг голи
55-дақиқа
Аргентинанинг жавоб голи
85-дақиқа
Ғалаба голи
90+2-дақиқа
Якуний ҳисоб
Англия — Аргентина 1:2
Ҳисоб очилгандан кейин нима ўзгарди?
Тухель Англия ҳисобда олдинга чиққанидан кейин жамоа ҳаддан ташқари пассивлашиб қолганини тан олди. Унинг айтишича, футболчилар тўпни назорат қила олмаган, ҳимоядан чиқишда қийналган ва рақибга кўплаб узатма ҳамда зарба имкониятларини тақдим этган.
Reuters ҳисоб-китобига кўра, Гордоннинг голидан Аргентинанинг ғалаба тўпигача бўлган вақтда Англия тўпга атиги 12 фоиз эгалик қилган. Бу рақам Аргентина босими қанчалик кучли бўлганини кўрсатади.
Тухель беш нафар ҳимоячи билан ўйнашга ўтишини марказ ва жарима майдонидаги бўшлиқларни ёпиш истаги билан изоҳлади. Бироқ схема ўзгариши ҳам Аргентинанинг тўхтовсиз ҳужумларини тўхтата олмади.
«Жамоа бор кучини берди»
Мағлубиятга қарамай, немис мутахассиси футболчиларнинг ҳаракати ва руҳиятини юқори баҳолади.
«Жамоа бор кучини берди. Биз ғалабага жуда-жуда яқин эдик».
Тухелнинг фикрича, Англия мавжуд шароитларни ҳисобга олганда жуда юқори савияда ҳаракат қилган. У бутун турнир давомида жамоа узоқ масофаларни босиб ўтгани, баландликда ва иссиқ ҳавода ўйнагани, шунингдек, айрим баҳсларда сон жиҳатидан кам бўлиб қолганини эслатди.
Мураббий бу қийинчиликларнинг барчасини енгиб ўтган жамоа яримфиналда ҳам характер кўрсатганини таъкидлади.
Афсус йўқ, аммо оғриқ қолди
Тухель «афсусланмайман» деган бўлса-да, бу мағлубият Англия учун оғриқсиз ўтмайди. Жамоа 1966 йилдан кейин илк бор жаҳон чемпионати финалига чиқишга жуда яқин келганди.
Англия асосий вақт тугашига беш дақиқа қолганда ҳам ҳисобда олдинда эди. Аммо жамоа иккинчи голни излаш ўрнига устунликни сақлашга уринди ва Аргентинанинг босими остида қолди.
Тухель эса ҳозир бутун мусобақани баҳолашга эрта эканини айтди. Унингча, футболчилар ва мураббийлар штаби аввало яримфиналдаги руҳий зарбани қабул қилиб олиши керак.
Англия учун турнир ҳали тугамади
Англия ЖЧ-2026даги сўнгги учрашувини Францияга қарши ўтказади. Икки жамоа учинчи ўрин ва бронза медали учун майдонга тушади. Аргентина эса финалда Испания билан жаҳон чемпионлиги учун курашади.
Бронза учун учрашув Тухель жамоасига турнирни ғалаба билан якунлаш имконини беради. Бироқ яримфиналдаги сўнгги дақиқалар Англия футболида ҳали узоқ муҳокама қилиниши аниқ.
Асосий савол очиқ қолди
Тухель барча масъулиятни ўз зиммасига олди ва жамоаси билан фахрланишини айтди. Лекин футболда натижа баъзан бир қарор, бир пас ёки бир неча дақиқалик пассивлик билан ҳал бўлади.
Англия Аргентинани енгишга яқин келди, аммо финалга чиқиш учун яқин келишнинг ўзи етарли бўлмади.
Сизнингча, Англия мағлубиятига Тухелнинг ҳимоявий қарорлари сабаб бўлдими ёки Аргентинанинг босимига барибир дош бериш қийинмиди?
…