Тошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилди
Тошкент вилоятининг Зангиота туманида солиқ инспекцияси ходими билан боғлиқ коррупция ҳолати фош этилди. ДХХ ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда бош инспекторнинг воситачиси пул олаётган вақтда ушланган.
Маълумотларга кўра, ҳолат «Чинни бозор»да фаолият юритувчи якка тартибдаги тадбиркор билан боғлиқ. Текширув давомида тадбиркор тўловларни мобил иловалар орқали шахсий банк картасига қабул қилиб келгани, тушум эса ҳисоб рақамига киритилмагани аниқланган.
Шундан сўнг солиқ инспектори тадбиркорга 160 млн сўм жарима қўлланиши мумкинлигини айтган. У ушбу масалани яшириш ва жарима расмийлаштирмаслик эвазига 1000 доллар талаб қилгани билдирилмоқда.
Тезкор тадбир вақтида инспекторнинг воситачиси пулни қабул қилиб олаётганида ашёвий далиллар билан ушланган. Ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…