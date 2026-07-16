Тошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилди

·71·Жамият
Тошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилди

Тошкент вилоятининг Зангиота туманида солиқ инспекцияси ходими билан боғлиқ коррупция ҳолати фош этилди. ДХХ ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда бош инспекторнинг воситачиси пул олаётган вақтда ушланган.

Маълумотларга кўра, ҳолат «Чинни бозор»да фаолият юритувчи якка тартибдаги тадбиркор билан боғлиқ. Текширув давомида тадбиркор тўловларни мобил иловалар орқали шахсий банк картасига қабул қилиб келгани, тушум эса ҳисоб рақамига киритилмагани аниқланган.

Шундан сўнг солиқ инспектори тадбиркорга 160 млн сўм жарима қўлланиши мумкинлигини айтган. У ушбу масалани яшириш ва жарима расмийлаштирмаслик эвазига 1000 доллар талаб қилгани билдирилмоқда.

Тезкор тадбир вақтида инспекторнинг воситачиси пулни қабул қилиб олаётганида ашёвий далиллар билан ушланган. Ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

ЗангиотаТошкентДавлат хавфсизлик хизмати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйиладиТунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйиладиКеча, 22:06Bentley орзуси 250 минг долларга тушдиBentley орзуси 250 минг долларга тушдиКеча, 16:48662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилди662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилдиКеча, 16:07Бир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиБир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиКеча, 15:59BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?Кеча, 15:15Наманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетдиНаманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетдиКеча, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда