17 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• MKBank — 12 050 сўм.
• Asakabank — 12 080 сўм.
17 июль куни амал қиладиган доллар курси 6–7 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• MKBank — 12 050 сўм.
• Garantbank — 12 045 сўм.
• Infinbank — 12 040 сўм.
• NBU — 12 040 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asakabank — 12 080 сўм.
• Anorbank — 12 080 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 085 сўм.
• BRB — 12 100 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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