Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди?

·71·Спорт
Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди?

Томас Тухелнинг Аргентинага қарши тактик режаси 85-дақиқагача идеал ишлаётгандек туюлган эди. Бироқ ўйиннинг сўнгги қисмида йўл қўйилган бир қатор жиддий хатолар ва ўз вақтида қилинмаган ўзгаришлар Англиянинг финал остонасида қолиб кетишига сабаб бўлди.

Мутахассислар ва таҳлилчилар Тухелнинг мағлубиятига сабаб бўлган тўртта асосий тактик хатони қайд этишмоқда:

1.Ҳаддан ташқари эрта ва чуқур ҳимояга чекиниш: 80-85-дақиқалар.

Англия 1:0 ҳисобида олдинда бораётган пайтда Тухел жамоани жуда паст блокка (чуқур ҳимояга) қайтарди. Бу футболда машҳур бўлган «автобус қўйиш» тактикаси эди. Натижада Аргентина ярим ҳимояси Англия жарима майдончаси атрофида эркин ҳаракат қила бошлади ва босимни максимал даражага кўтарди. Фаол прессингдан бутунлай воз кечилиши рақибга ҳужумларни хотиржам ташкил этиш имконини берди.

2.Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг позицион тутқунлиги: Ўйин давомида.

Рақиб ушбу икки юлдузни ёпиб қўйиши кутилган ҳолат эди, бироқ Тухел бунга қарши муқобил «Б режаси»ни таклиф қила олмади. Беллингем қаттиқ назоратга олинганда, унга ёрдам берадиган эркин зоналар яратилмади. Кейн эса тўпсиз қолиб кетгач, жуда орқага қайтишга мажбур бўлди ва бу Англиянинг рақиб жарима майдони ичидаги асосий хавфини йўққа чиқарди.

3.Ҳаводаги курашларни бой бериш ва ҳимояни қайта қуролмаслик: Иккинчи бўлим.

Аргентина иккинчи бўлимда баланддан узатмалар (кросслар) орқали ҳужум қилишга ўтди. Тухел эса марказий ҳимоячилар — Стоунс ва Гэҳига ҳаводаги курашларда ёрдам берадиган тактик ўзгаришни амалга оширмади. Натижада Лаутаро Мартинес ва Алексис Мак Аллистер инглизлар жарима майдони ичида иккинчи қаватда катта устунликка эга бўлишди.

4.Хатоларга сабаб бўлган кечикиб қилинган ўзгаришлар: Сўнгги дақиқалар.

Жамоа чарчаб, орқа чизиққа қадалиб қолгани 80-дақиқадаёқ сезила бошлаган эди. Аммо Тухел ярим ҳимояда кучни янгилаш ёки ҳимоя чизиғини бешта ҳимоячига ўтказиш орқали ҳаводаги хавфни камайтириш қарорини жуда кеч қабул қилди. Ўйин тизгини бутунлай бой берилгач қилинган ҳаракатлар эса натижа бермади.

Хулоса: Томас Тухелнинг энг катта хатоси — ўйин тақдирини ҳимояда чидаб бериш орқали ҳал қилмоқчи бўлганида. Аргентина каби юқори индивидуал маҳоратга эга футболчилари бор жамоага ўз жарима майдончанг атрофида бунчалик катта эркинлик бериш ҳалокатли якунга олиб келиши муқаррар эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиАмманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиБугун, 12:01Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 11:57Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасOpta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасБугун, 11:55 Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди... Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди...Бугун, 11:48Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...Бугун, 11:43«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзод«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзодБугун, 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди