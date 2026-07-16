Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди?
Томас Тухелнинг Аргентинага қарши тактик режаси 85-дақиқагача идеал ишлаётгандек туюлган эди. Бироқ ўйиннинг сўнгги қисмида йўл қўйилган бир қатор жиддий хатолар ва ўз вақтида қилинмаган ўзгаришлар Англиянинг финал остонасида қолиб кетишига сабаб бўлди.
Мутахассислар ва таҳлилчилар Тухелнинг мағлубиятига сабаб бўлган тўртта асосий тактик хатони қайд этишмоқда:
1.Ҳаддан ташқари эрта ва чуқур ҳимояга чекиниш: 80-85-дақиқалар.
Англия 1:0 ҳисобида олдинда бораётган пайтда Тухел жамоани жуда паст блокка (чуқур ҳимояга) қайтарди. Бу футболда машҳур бўлган «автобус қўйиш» тактикаси эди. Натижада Аргентина ярим ҳимояси Англия жарима майдончаси атрофида эркин ҳаракат қила бошлади ва босимни максимал даражага кўтарди. Фаол прессингдан бутунлай воз кечилиши рақибга ҳужумларни хотиржам ташкил этиш имконини берди.
2.Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг позицион тутқунлиги: Ўйин давомида.
Рақиб ушбу икки юлдузни ёпиб қўйиши кутилган ҳолат эди, бироқ Тухел бунга қарши муқобил «Б режаси»ни таклиф қила олмади. Беллингем қаттиқ назоратга олинганда, унга ёрдам берадиган эркин зоналар яратилмади. Кейн эса тўпсиз қолиб кетгач, жуда орқага қайтишга мажбур бўлди ва бу Англиянинг рақиб жарима майдони ичидаги асосий хавфини йўққа чиқарди.
3.Ҳаводаги курашларни бой бериш ва ҳимояни қайта қуролмаслик: Иккинчи бўлим.
Аргентина иккинчи бўлимда баланддан узатмалар (кросслар) орқали ҳужум қилишга ўтди. Тухел эса марказий ҳимоячилар — Стоунс ва Гэҳига ҳаводаги курашларда ёрдам берадиган тактик ўзгаришни амалга оширмади. Натижада Лаутаро Мартинес ва Алексис Мак Аллистер инглизлар жарима майдони ичида иккинчи қаватда катта устунликка эга бўлишди.
4.Хатоларга сабаб бўлган кечикиб қилинган ўзгаришлар: Сўнгги дақиқалар.
Жамоа чарчаб, орқа чизиққа қадалиб қолгани 80-дақиқадаёқ сезила бошлаган эди. Аммо Тухел ярим ҳимояда кучни янгилаш ёки ҳимоя чизиғини бешта ҳимоячига ўтказиш орқали ҳаводаги хавфни камайтириш қарорини жуда кеч қабул қилди. Ўйин тизгини бутунлай бой берилгач қилинган ҳаракатлар эса натижа бермади.
Хулоса: Томас Тухелнинг энг катта хатоси — ўйин тақдирини ҳимояда чидаб бериш орқали ҳал қилмоқчи бўлганида. Аргентина каби юқори индивидуал маҳоратга эга футболчилари бор жамоага ўз жарима майдончанг атрофида бунчалик катта эркинлик бериш ҳалокатли якунга олиб келиши муқаррар эди.
…