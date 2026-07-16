«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзод
Англия миллий жамоасининг ЖЧ-2026 яримфиналидаги кутилмаган омадсизлигидан сўнг, маҳаллий футбол мутахассислари ва жамоатчилик янги бош мураббий номзодини қизғин муҳокама қилишни бошлаб юборишди.
Томас Тухел бошчилигидаги инглизлар яримфиналда Аргентинага қарши кечган баҳснинг 85-дақиқасигача 1:0 ҳисобида олдинда бора туриб, якунда 1:2 ҳисобида имкониятни бой беришди. Бу оғриқли мағлубият жамоада жиддий ислоҳотлар даври бошланганидан дарак бермоқда.
Zamin.uz Англия терма жамоаси бошқаруви учун даъвогарлик қилаётган энг кучли номзодлар рўйхатини тақдим этади.
Асосий фаворитлар учлиги ва кутилаётган ўзгаришлар
Маҳаллий таҳлилчилар янги мураббийлик учун даъвогарларнинг кучли учлигини белгилаб олишди. Рўйхатнинг энг юқори поғонасини банд этган Хосеп Гвардиола узоқ йиллар давомида АПЛда намойиш этган тактик инқилоблари туфайли инглиз футболига энг мос номзод сифатида кўрилмоқда.
Ундан ташқари, миллий жамоа тизими билан яқиндан таниш бўлган ва инглиз футболи ҳавосини яхши биладиган маҳаллий мутахассислар ҳам кучли учликдан жой олган.
Англия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий даъвогарлар:
Пеп Гвардиола — «Манчестер Сити» собиқ устози, тактик даҳо ва жамоатчиликнинг бош танлови.
Эдди Хау — инглиз футболи мактабининг энг иқтидорли ва замонавий вакилларидан бири.
Ли Карсли — миллий жамоа тизими ва ёшлар билан ишлашда катта тажрибага эга мутахассис.
Маурисио Почеттино — АПЛ грандларидаги фаолияти орқали инглиз юлдузларининг характерини яхши тушунадиган мураббий.
Фрэнк Лэмпард — миллий терма жамоанинг собиқ афсонаси ва инглиз футболи тимсоли.
Вазият таҳлили: Аргентина билан баҳснинг сўнгги дақиқаларида йўл қўйилган тактик хатолар ва орқа чизиққа ҳаддан ташқари чекиниш Томас Тухелнинг келажагини сўроқ остида қолдирди. Инглиз футболи расмийлари эндиликда жамоани нафақат натижа келтирадиган, балки юлдузларни бирлаштира оладиган Гвардиола каби кучли стратегга топшириш истагида.
…