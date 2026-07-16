«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзод

·0·Спорт
«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзод

Англия миллий жамоасининг ЖЧ-2026 яримфиналидаги кутилмаган омадсизлигидан сўнг, маҳаллий футбол мутахассислари ва жамоатчилик янги бош мураббий номзодини қизғин муҳокама қилишни бошлаб юборишди.

Томас Тухел бошчилигидаги инглизлар яримфиналда Аргентинага қарши кечган баҳснинг 85-дақиқасигача 1:0 ҳисобида олдинда бора туриб, якунда 1:2 ҳисобида имкониятни бой беришди. Бу оғриқли мағлубият жамоада жиддий ислоҳотлар даври бошланганидан дарак бермоқда.

Zamin.uz Англия терма жамоаси бошқаруви учун даъвогарлик қилаётган энг кучли номзодлар рўйхатини тақдим этади.

Асосий фаворитлар учлиги ва кутилаётган ўзгаришлар

Маҳаллий таҳлилчилар янги мураббийлик учун даъвогарларнинг кучли учлигини белгилаб олишди. Рўйхатнинг энг юқори поғонасини банд этган Хосеп Гвардиола узоқ йиллар давомида АПЛда намойиш этган тактик инқилоблари туфайли инглиз футболига энг мос номзод сифатида кўрилмоқда.

Ундан ташқари, миллий жамоа тизими билан яқиндан таниш бўлган ва инглиз футболи ҳавосини яхши биладиган маҳаллий мутахассислар ҳам кучли учликдан жой олган.

Англия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий даъвогарлар:

  1. Пеп Гвардиола — «Манчестер Сити» собиқ устози, тактик даҳо ва жамоатчиликнинг бош танлови.

  2. Эдди Хау — инглиз футболи мактабининг энг иқтидорли ва замонавий вакилларидан бири.

  3. Ли Карсли — миллий жамоа тизими ва ёшлар билан ишлашда катта тажрибага эга мутахассис.

  4. Маурисио Почеттино — АПЛ грандларидаги фаолияти орқали инглиз юлдузларининг характерини яхши тушунадиган мураббий.

  5. Фрэнк Лэмпард — миллий терма жамоанинг собиқ афсонаси ва инглиз футболи тимсоли.

Вазият таҳлили: Аргентина билан баҳснинг сўнгги дақиқаларида йўл қўйилган тактик хатолар ва орқа чизиққа ҳаддан ташқари чекиниш Томас Тухелнинг келажагини сўроқ остида қолдирди. Инглиз футболи расмийлари эндиликда жамоани нафақат натижа келтирадиган, балки юлдузларни бирлаштира оладиган Гвардиола каби кучли стратегга топшириш истагида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»Бугун, 10:33Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Бугун, 10:27Лионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиЛионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиБугун, 10:10Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»Бугун, 10:06Кейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиКейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиБугун, 09:56Месси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиМесси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиБугун, 09:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди