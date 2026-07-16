Кейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилди

·31·Спорт
Кейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилди

Англия терма жамоаси ЖЧ-2026 финалига чиқишга жуда яқин келди, аммо Аргентина ўйин охирида вазиятни бутунлай ўзгартирди. Мағлубиятдан сўнг Ҳарри Кейн 39 ёшли Лионель Мессининг майдондаги таъсирини алоҳида эътироф этди.

Англиянинг орзуси охирги дақиқаларда синди

Томас Тухель жамоаси яримфиналда Энтони Гордоннинг 55-дақиқадаги голидан кейин ҳисобда олдинга чиқди. Бироқ Англия устунликни сақлаб қолиш учун ҳимояга кўпроқ эътибор қарата бошлади ва учрашув охирида Аргентина босимига дош бера олмади.

Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Қўшиб берилган вақтда эса Лионель Мессининг узатмасидан кейин Лаутаро Мартинес ғалаба голини киритди.

Воқеа

Дақиқа

Англиянинг биринчи голи

55

Энцо Фернандеснинг жавоб голи

85

Лаутаро Мартинеснинг ғалаба голи

90+2

Якуний натижа

Аргентина — 2:1

Кейн Мессини тарихдаги энг кучли футболчи деб атади

Учрашувдан кейин Кейн Мессининг 39 ёшида ҳам ҳал қилувчи ўйинларда шундай даражада ҳаракат қилаётганига ҳайрат билдирди.

«Мессининг 39 ёшида қилиб юрган ишларини кўриб, бу жаҳон чемпионати мен учун охиргиси бўладими-йўқми, деб ўйлаб ҳам ўтирмайман. Месси — тарихдаги энг кучли футболчи».

Англия сардорининг айтишича, жамоа аргентиналик юлдузни зарарсизлантириш учун барча чорани кўрган. Аммо Месси тўпни қабул қилган ҳар бир вазиятда ўйинга янги куч билан қайтгандек кўринган.

«Биз уни тўхтатиш учун қўлимиздан келган барча ишни қилдик, лекин у тўпни олган сари яна бир бор жонлангандек бўларди», — деди Кейн.

Месси гол урмади, аммо натижани ҳал қилди

Яримфиналда Месси рақиб дарвозасини ишғол қилмади. Шунга қарамай, учрашувнинг ҳал қилувчи лаҳзасида яна унинг маҳорати кўринди.

Аргентина сардори Лаутаро Мартинеснинг ғалаба голига аниқ узатма берди. AP маълумотига кўра, Месси турнирда саккизта гол ва тўртта ассист билан Аргентина ҳужумининг асосий фигураси бўлиб турибди.

Бу ўйин яна бир ҳақиқатни кўрсатди: Мессининг таъсирини фақат урилган голлар билан ўлчаб бўлмайди. Унинг тўп билан бир ҳаракати, майдонни кўриши ёки кутилмаган узатмаси бутун учрашув тақдирини ўзгартириши мумкин.

Кейн учун бу сўнгги мундиал бўладими?

Мағлубиятдан кейин Англия сардорининг терма жамоадаги келажаги ҳақида ҳам саволлар пайдо бўлди. Бироқ Кейн ҳозирча Жаҳон чемпионатларидаги фаолиятига нуқта қўйиш ҳақида ўйламаётганини билдирди.

У Мессининг 39 ёшидаги ўйинини мисол қилиб, футболда ёшнинг ўзи ҳал қилувчи мезон эмаслигига ишора қилди. Англия ҳужумчиси ушбу турнирда олтита гол урди ва энг яхши тўпурарлар қаторида қолмоқда.

Футболчи

Голлар

Лионель Месси

8

Килиан Мбаппе

8

Ҳарри Кейн

6

Англияга бронза, Аргентинага финал қолди

Англия энди учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушади. Аргентина эса финалда Испания билан жаҳон чемпионлиги учун курашади.

Кейн ва Англия учун Атлантадаги кеча оғир сабоқ бўлди. Жамоа финалга бир неча дақиқа қолганда эди, аммо Месси яна бир марта катта саҳнада ҳал қилувчи сўзини айтди.

Сизнингча, 39 ёшли Месси Испанияга қарши финалда ҳам Аргентинани чемпионликка олиб чиқа оладими?

Гарри КейнЛионель МессиАргентинаАнглияЛаутаро Мартинес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионел Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиЛионел Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиБугун, 10:10Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»Бугун, 10:06Месси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиМесси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиБугун, 09:44Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Бугун, 09:38Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...Бугун, 09:31Англия ва Аргентина учрашувининг энг яхшиси аниқландиАнглия ва Аргентина учрашувининг энг яхшиси аниқландиБугун, 03:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди