Кейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилди
Англия терма жамоаси ЖЧ-2026 финалига чиқишга жуда яқин келди, аммо Аргентина ўйин охирида вазиятни бутунлай ўзгартирди. Мағлубиятдан сўнг Ҳарри Кейн 39 ёшли Лионель Мессининг майдондаги таъсирини алоҳида эътироф этди.
Англиянинг орзуси охирги дақиқаларда синди
Томас Тухель жамоаси яримфиналда Энтони Гордоннинг 55-дақиқадаги голидан кейин ҳисобда олдинга чиқди. Бироқ Англия устунликни сақлаб қолиш учун ҳимояга кўпроқ эътибор қарата бошлади ва учрашув охирида Аргентина босимига дош бера олмади.
Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Қўшиб берилган вақтда эса Лионель Мессининг узатмасидан кейин Лаутаро Мартинес ғалаба голини киритди.
Воқеа
Дақиқа
Англиянинг биринчи голи
55
Энцо Фернандеснинг жавоб голи
85
Лаутаро Мартинеснинг ғалаба голи
90+2
Якуний натижа
Аргентина — 2:1
Кейн Мессини тарихдаги энг кучли футболчи деб атади
Учрашувдан кейин Кейн Мессининг 39 ёшида ҳам ҳал қилувчи ўйинларда шундай даражада ҳаракат қилаётганига ҳайрат билдирди.
«Мессининг 39 ёшида қилиб юрган ишларини кўриб, бу жаҳон чемпионати мен учун охиргиси бўладими-йўқми, деб ўйлаб ҳам ўтирмайман. Месси — тарихдаги энг кучли футболчи».
Англия сардорининг айтишича, жамоа аргентиналик юлдузни зарарсизлантириш учун барча чорани кўрган. Аммо Месси тўпни қабул қилган ҳар бир вазиятда ўйинга янги куч билан қайтгандек кўринган.
«Биз уни тўхтатиш учун қўлимиздан келган барча ишни қилдик, лекин у тўпни олган сари яна бир бор жонлангандек бўларди», — деди Кейн.
Месси гол урмади, аммо натижани ҳал қилди
Яримфиналда Месси рақиб дарвозасини ишғол қилмади. Шунга қарамай, учрашувнинг ҳал қилувчи лаҳзасида яна унинг маҳорати кўринди.
Аргентина сардори Лаутаро Мартинеснинг ғалаба голига аниқ узатма берди. AP маълумотига кўра, Месси турнирда саккизта гол ва тўртта ассист билан Аргентина ҳужумининг асосий фигураси бўлиб турибди.
Бу ўйин яна бир ҳақиқатни кўрсатди: Мессининг таъсирини фақат урилган голлар билан ўлчаб бўлмайди. Унинг тўп билан бир ҳаракати, майдонни кўриши ёки кутилмаган узатмаси бутун учрашув тақдирини ўзгартириши мумкин.
Кейн учун бу сўнгги мундиал бўладими?
Мағлубиятдан кейин Англия сардорининг терма жамоадаги келажаги ҳақида ҳам саволлар пайдо бўлди. Бироқ Кейн ҳозирча Жаҳон чемпионатларидаги фаолиятига нуқта қўйиш ҳақида ўйламаётганини билдирди.
У Мессининг 39 ёшидаги ўйинини мисол қилиб, футболда ёшнинг ўзи ҳал қилувчи мезон эмаслигига ишора қилди. Англия ҳужумчиси ушбу турнирда олтита гол урди ва энг яхши тўпурарлар қаторида қолмоқда.
Футболчи
Голлар
8
8
Ҳарри Кейн
6
Англияга бронза, Аргентинага финал қолди
Англия энди учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушади. Аргентина эса финалда Испания билан жаҳон чемпионлиги учун курашади.
Кейн ва Англия учун Атлантадаги кеча оғир сабоқ бўлди. Жамоа финалга бир неча дақиқа қолганда эди, аммо Месси яна бир марта катта саҳнада ҳал қилувчи сўзини айтди.
Сизнингча, 39 ёшли Месси Испанияга қарши финалда ҳам Аргентинани чемпионликка олиб чиқа оладими?
…