Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!
Аргентина ЖЧ-2026 яримфиналида Англияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этиб, мамлакат футбол тарихида янги саҳифа очди. Лионель Скалони жамоаси мундиал финалларига чиқиш сони бўйича беш карра жаҳон чемпиони Бразилияга етиб олди.
Сўнгги дақиқаларда қўлга киритилган финал
Англия учрашувнинг 55-дақиқасида Энтони Гордоннинг голи орқали ҳисобда олдинга чиқди. Бироқ Аргентина таслим бўлмади: Энцо Фернандес 85-дақиқада мувозанатни тиклади, захирадан тушган Лаутаро Мартинес эса 90+2-дақиқада ғалаба голини киритди. Ҳар икки голга Лионель Месси узатма берди.
Шу тариқа, амалдаги жаҳон чемпионлари кетма-кет иккинчи марта ҳал қилувчи ўйинга йўл олди. Энди Аргентина финалда Францияни 2:0 ҳисобида енгган Испания билан учрашади.
Аргентина тарихидаги еттинчи финал
2026 йилги натижа Аргентина учун жаҳон чемпионатларидаги еттинчи финал бўлди. Жамоа илк бор 1930 йилда ҳал қилувчи ўйинга чиққан, кейинчалик яна олти марта чемпионлик баҳсида иштирок этган.
Йил
Аргентинанинг натижаси
1930
финалчи
1978
чемпион
1986
чемпион
1990
финалчи
2014
финалчи
2022
чемпион
2026
Испанияга қарши финал
Аргентина 1978, 1986 ва 2022 йилларда бош совринни қўлга киритган. FIFA маълумотларида ҳам мамлакат уч карра жаҳон чемпиони сифатида қайд этилган.
Бразилия билан ҳисоб тенглашди
Бразилия ҳам жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи босқичига етти марта етиб келган. Жанубий Америка гиганти 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 ва 2002 йилларда чемпионлик учун курашган.
Бразилия ушбу уринишларнинг бештасини ғалаба билан якунлаб, ҳозиргача жаҳон чемпионлиги сони бўйича рекордчи бўлиб турибди. Унинг чемпионликлари 1958, 1962, 1970, 1994 ва 2002 йилларга тўғри келади.
Терма жамоа
Финаллар
Чемпионликлар
Германия
8
4
Аргентина
7
3
Бразилия
7
5
Фақат Германия олдинда
Жаҳон чемпионати финалларига чиқиш бўйича мутлақ рекорд Германияга тегишли. Германия ва Ғарбий Германия натижалари биргаликда ҳисобланганда, немислар саккиз марта ҳал қилувчи баҳсда қатнашган ва тўрт марта чемпион бўлган. FIFA ҳам Германияни тўрт карра жаҳон чемпиони сифатида қайд этади.
Демак, Аргентина Испанияга қарши финалга чиқиш орқали нафақат яна бир чемпионлик имкониятига эга бўлди, балки тарихий рейтингда Бразилия билан тенглашиб, Германияга бир қадам яқинлашди.
Испанияга қарши тарихий имконият
Аргентина финалда ғалаба қозонса, мамлакат тарихида тўртинчи марта жаҳон чемпиони бўлади. Шунингдек, жамоа 1958 ва 1962 йилларда кетма-кет чемпион бўлган Бразилиядан кейин унвонини ҳимоя қилган илк терма жамоага айланиши мумкин.
Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Финалда Лионель Месси етакчилигидаги тажрибали Аргентина ва Ламин Ямаль бошчилигидаги янги авлод Испанияси юзма-юз келади.
Энди рекорд эмас, кубок муҳим
Аргентина Англияга қарши оғир ўйинда характер кўрсатиб, тарихидаги еттинчи финалга чиқди. Аммо Скалони жамоаси учун Бразилияга етиб олишнинг ўзи етарли бўлмайди.
Энди асосий мақсад — Испанияни мағлуб этиш, кетма-кет иккинчи чемпионликни қўлга киритиш ва мундиал тарихидаги ўрнини янада мустаҳкамлаш.
Сизнингча, Аргентина Испанияни ҳам енгиб, тўртинчи бор жаҳон чемпиони бўла оладими?
…