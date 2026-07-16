Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!

·1·Спорт
Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!

Аргентина ЖЧ-2026 яримфиналида Англияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этиб, мамлакат футбол тарихида янги саҳифа очди. Лионель Скалони жамоаси мундиал финалларига чиқиш сони бўйича беш карра жаҳон чемпиони Бразилияга етиб олди.

Сўнгги дақиқаларда қўлга киритилган финал

Англия учрашувнинг 55-дақиқасида Энтони Гордоннинг голи орқали ҳисобда олдинга чиқди. Бироқ Аргентина таслим бўлмади: Энцо Фернандес 85-дақиқада мувозанатни тиклади, захирадан тушган Лаутаро Мартинес эса 90+2-дақиқада ғалаба голини киритди. Ҳар икки голга Лионель Месси узатма берди.

Шу тариқа, амалдаги жаҳон чемпионлари кетма-кет иккинчи марта ҳал қилувчи ўйинга йўл олди. Энди Аргентина финалда Францияни 2:0 ҳисобида енгган Испания билан учрашади.

Аргентина тарихидаги еттинчи финал

2026 йилги натижа Аргентина учун жаҳон чемпионатларидаги еттинчи финал бўлди. Жамоа илк бор 1930 йилда ҳал қилувчи ўйинга чиққан, кейинчалик яна олти марта чемпионлик баҳсида иштирок этган.

Йил

Аргентинанинг натижаси

1930

финалчи

1978

чемпион

1986

чемпион

1990

финалчи

2014

финалчи

2022

чемпион

2026

Испанияга қарши финал

Аргентина 1978, 1986 ва 2022 йилларда бош совринни қўлга киритган. FIFA маълумотларида ҳам мамлакат уч карра жаҳон чемпиони сифатида қайд этилган.

Бразилия билан ҳисоб тенглашди

Бразилия ҳам жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи босқичига етти марта етиб келган. Жанубий Америка гиганти 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 ва 2002 йилларда чемпионлик учун курашган.

Бразилия ушбу уринишларнинг бештасини ғалаба билан якунлаб, ҳозиргача жаҳон чемпионлиги сони бўйича рекордчи бўлиб турибди. Унинг чемпионликлари 1958, 1962, 1970, 1994 ва 2002 йилларга тўғри келади.

Терма жамоа

Финаллар

Чемпионликлар

Германия

8

4

Аргентина

7

3

Бразилия

7

5

Фақат Германия олдинда

Жаҳон чемпионати финалларига чиқиш бўйича мутлақ рекорд Германияга тегишли. Германия ва Ғарбий Германия натижалари биргаликда ҳисобланганда, немислар саккиз марта ҳал қилувчи баҳсда қатнашган ва тўрт марта чемпион бўлган. FIFA ҳам Германияни тўрт карра жаҳон чемпиони сифатида қайд этади.

Демак, Аргентина Испанияга қарши финалга чиқиш орқали нафақат яна бир чемпионлик имкониятига эга бўлди, балки тарихий рейтингда Бразилия билан тенглашиб, Германияга бир қадам яқинлашди.

Испанияга қарши тарихий имконият

Аргентина финалда ғалаба қозонса, мамлакат тарихида тўртинчи марта жаҳон чемпиони бўлади. Шунингдек, жамоа 1958 ва 1962 йилларда кетма-кет чемпион бўлган Бразилиядан кейин унвонини ҳимоя қилган илк терма жамоага айланиши мумкин.

Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Финалда Лионель Месси етакчилигидаги тажрибали Аргентина ва Ламин Ямаль бошчилигидаги янги авлод Испанияси юзма-юз келади.

Энди рекорд эмас, кубок муҳим

Аргентина Англияга қарши оғир ўйинда характер кўрсатиб, тарихидаги еттинчи финалга чиқди. Аммо Скалони жамоаси учун Бразилияга етиб олишнинг ўзи етарли бўлмайди.

Энди асосий мақсад — Испанияни мағлуб этиш, кетма-кет иккинчи чемпионликни қўлга киритиш ва мундиал тарихидаги ўрнини янада мустаҳкамлаш.

Сизнингча, Аргентина Испанияни ҳам енгиб, тўртинчи бор жаҳон чемпиони бўла оладими?

АргентинаБразилияЛионель МессиАнглияФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиЛионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиБугун, 10:10Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»Бугун, 10:06Кейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиКейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиБугун, 09:56Месси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиМесси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиБугун, 09:44Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Бугун, 09:38Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...Бугун, 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди