SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқда
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси инсоният тарихидаги энг йирик ракета — Starship учун мўлжалланган янги учириш майдончасини барпо этиш ишларини жадаллаштирди. Кеннеди номидаги космодромда олиб борилаётган қурилиш жараёнида дунёдаги энг юқори юк кўтариш қувватига эга бўлган Лиебҳерр ЛР 13000 крани ишга солинган бўлиб, у ҳозирда улкан хизмат кўрсатиш минорасининг олтинчи модулини ўрнатишни якунлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
NASAСпасефlight кузатувчиларининг маълумотларига кўра, ЛК-37A старт мажмуасида ишлар юқори суръатларда давом этмоқда. Олтинчи модул ўз ўрнига қўйилганидан сўнг, мутахассислар еттинчи секцияни кўтариш учун махсус юк траверсасига маҳкамлаб қўйишган. Ушбу минора нафақат ракетага хизмат кўрсатиш, балки уни қўниш вақтида ҳавонинг ўзида "тутиб олиш" вазифасини ҳам бажаради.
Қурилиш жараёнида Германияда ишлаб чиқарилган, 3000 тоннагача юк кўтариш имкониятига эга бўлган дунёдаги энг кучли занжирли кран — Лиебҳерр ЛР 13000 дан фойдаланилмоқда. Бундай оғир техниканинг жалб қилиниши Starship лойиҳасининг кўлами қанчалик улкан эканлигидан далолат беради. Мазкур минора ўзининг мураккаб механизмлари туфайли муҳандислар орасида "Мечазилла" номини олган.
Тарихий майдоннинг янги ҳаётиЭътиборли жиҳати шундаки, қурилиш ишлари тарихий СЛК-37 майдончасида олиб борилмоқда. Ўтмишда ушбу ҳудуд машҳур Аполло дастури доирасида Сатурн ИБ ракеталарини, кейинчалик эса Дельта ИВ ташувчи ракеталарини учириш учун хизмат қилган. Эндиликда эса ушбу майдон коинотни ўзлаштиришнинг янги даври — кўп марта ишлатиладиган ўта оғир ракеталар марказига айланмоқда.
Шу билан бирга, Робертс Роад ишлаб чиқариш майдончасига старт столи (ОЛМ) учун янги секциялар ва ерусти инфратузилмаси учун махсус резервуарлар етказиб бериш давом этмоқда. Бу SpaceX компаниясининг нафақат битта минора, балки бутун бошли технологик мажмуани қисқа муддатларда битириш ниятида эканини кўрсатади.
Рақобат кучаймоқда: Blue Origin ҳам ортда қолмаяптиКосмик пойгада Jeff Bezosнинг Blue Origin компанияси ҳам фаоллик кўрсатмоқда. Маълумотларга кўра, Веҳикле Рефурбишмент Фасилитй (ВРФ) биносининг баландлиги сезиларли даражада ошган. Кузатувчилар бинода йирик технологик ўтиш йўлаги ёки дарвоза бўлиши кутилаётган улкан тешик пайдо бўлганини қайд этишган.
Шунингдек, ЛК-36 старт мажмуасида Blue Origin мавжуд миноранинг яна бир секциясини демонтаж қилди. Ҳар икки компания ҳам бир вақтнинг ўзида оғир кранлар ёрдамида иш олиб бораётгани Канаверал бурнидаги космик инфратузилма пойгаси янги босқичга чиққанини англатади. Starship лойиҳасининг муваффақияти келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга парвозларни амалга оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…