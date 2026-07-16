SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқда

·37·Техно
SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқда

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси инсоният тарихидаги энг йирик ракета — Starship учун мўлжалланган янги учириш майдончасини барпо этиш ишларини жадаллаштирди. Кеннеди номидаги космодромда олиб борилаётган қурилиш жараёнида дунёдаги энг юқори юк кўтариш қувватига эга бўлган Лиебҳерр ЛР 13000 крани ишга солинган бўлиб, у ҳозирда улкан хизмат кўрсатиш минорасининг олтинчи модулини ўрнатишни якунлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASAСпасефlight кузатувчиларининг маълумотларига кўра, ЛК-37A старт мажмуасида ишлар юқори суръатларда давом этмоқда. Олтинчи модул ўз ўрнига қўйилганидан сўнг, мутахассислар еттинчи секцияни кўтариш учун махсус юк траверсасига маҳкамлаб қўйишган. Ушбу минора нафақат ракетага хизмат кўрсатиш, балки уни қўниш вақтида ҳавонинг ўзида "тутиб олиш" вазифасини ҳам бажаради.

Қурилиш жараёнида Германияда ишлаб чиқарилган, 3000 тоннагача юк кўтариш имкониятига эга бўлган дунёдаги энг кучли занжирли кран — Лиебҳерр ЛР 13000 дан фойдаланилмоқда. Бундай оғир техниканинг жалб қилиниши Starship лойиҳасининг кўлами қанчалик улкан эканлигидан далолат беради. Мазкур минора ўзининг мураккаб механизмлари туфайли муҳандислар орасида "Мечазилла" номини олган.

Тарихий майдоннинг янги ҳаёти

Эътиборли жиҳати шундаки, қурилиш ишлари тарихий СЛК-37 майдончасида олиб борилмоқда. Ўтмишда ушбу ҳудуд машҳур Аполло дастури доирасида Сатурн ИБ ракеталарини, кейинчалик эса Дельта ИВ ташувчи ракеталарини учириш учун хизмат қилган. Эндиликда эса ушбу майдон коинотни ўзлаштиришнинг янги даври — кўп марта ишлатиладиган ўта оғир ракеталар марказига айланмоқда.

Шу билан бирга, Робертс Роад ишлаб чиқариш майдончасига старт столи (ОЛМ) учун янги секциялар ва ерусти инфратузилмаси учун махсус резервуарлар етказиб бериш давом этмоқда. Бу SpaceX компаниясининг нафақат битта минора, балки бутун бошли технологик мажмуани қисқа муддатларда битириш ниятида эканини кўрсатади.

Рақобат кучаймоқда: Blue Origin ҳам ортда қолмаяпти

Космик пойгада Jeff Bezosнинг Blue Origin компанияси ҳам фаоллик кўрсатмоқда. Маълумотларга кўра, Веҳикле Рефурбишмент Фасилитй (ВРФ) биносининг баландлиги сезиларли даражада ошган. Кузатувчилар бинода йирик технологик ўтиш йўлаги ёки дарвоза бўлиши кутилаётган улкан тешик пайдо бўлганини қайд этишган.

Шунингдек, ЛК-36 старт мажмуасида Blue Origin мавжуд миноранинг яна бир секциясини демонтаж қилди. Ҳар икки компания ҳам бир вақтнинг ўзида оғир кранлар ёрдамида иш олиб бораётгани Канаверал бурнидаги космик инфратузилма пойгаси янги босқичга чиққанини англатади. Starship лойиҳасининг муваффақияти келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга парвозларни амалга оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

SpaceXStarshipМечазиллаИлон МаскКосмик Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?Бугун, 12:00Сунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиСунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиБугун, 11:25АҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиАҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиБугун, 10:23Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиБугун, 09:51Лулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиЛулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиБугун, 09:25Нефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиНефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиБугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди