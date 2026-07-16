Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»
Аргентина ЖЧ-2026 яримфиналида Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кетма-кет иккинчи бор финалга чиқди. Лионель Месси ғалабадан кейин ФИФА жамоага ёрдам бераётгани ҳақидаги даъволарга жавоб бериб, барча натижалар майдондаги характер ва меҳнат эвазига қўлга киритилаётганини таъкидлади.
«Биз эришган натижа ақлбовар қилмайди»
Месси сўнгги йилларда Аргентина босиб ўтган йўлни алоҳида эътироф этди. Унинг фикрича, кетма-кет йирик финалларга чиқишни тасодиф ёки ташқи ёрдам билан изоҳлаб бўлмайди.
«Жамоамиз қилаётган иш — ақлбовар қилмас нарса. Бешта финал. Биз ўтган жаҳон чемпионатида ғолиб бўлдик, тўрт йил давомида энг кучли жамоа бўлиб келдик ва яна финалда турибмиз».
Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони сифатида 2026 йилги турнирда ўтказган еттита учрашувининг барчасида ғалаба қозонди. Жамоа финалда Испания билан тўқнашади.
ФИФА ёрдами ҳақидаги даъволарга кескин жавоб
Турнир давомида Аргентина фойдасига қабул қилинган айрим ҳакамлик қарорлари ижтимоий тармоқларда баҳсларга сабаб бўлди. Айниқса, Миср ва Швейцарияга қарши плей-офф учрашувларидан кейин жамоага атайлаб ёрдам берилаётгани ҳақида исботланмаган даъволар тарқалди. Reuters ушбу баҳсларни ёритган, бироқ Аргентинага тизимли равишда ёрдам кўрсатилганини тасдиқловчи далил келтирилмаган.
Месси эса бу гапларга жамоанинг натижалари билан жавоб берди.
«Ким нима демасин, кимни қанчалик ранжитмасин, биз барчасига характеримиз ва ўйинимиз ҳисобига эришяпмиз. Майдонда ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди».
Унинг сўзларига кўра, Аргентина ҳар бир босқичда қийинчиликларни енгиб ўтди ва финал йўлланмасини рақибларига қарши кураш орқали қўлга киритди.
Англияга қарши яна Месси ҳал қилди
Англия яримфиналнинг 55-дақиқасида ҳисобни очиб, финалга жуда яқин келганди. Бироқ Аргентина сўнгги дақиқаларда катта босим ўтказиб, учрашув сценарийсини ўзгартирди.
85-дақиқада Мессининг узатмасидан кейин Энцо Фернандес ҳисобни тенглаштирди. 90+2-дақиқада эса аргентиналик сардорнинг навбатдаги пасидан Лаутаро Мартинес ғалаба голини киритди.
Воқеа
Дақиқа
Англиянинг голи
55
Энцо Фернандеснинг голи
85
Лаутаро Мартинеснинг голи
90+2
Якуний ҳисоб
Аргентина — 2:1
39 ёшли Месси гол урмаган бўлса-да, икки ҳал қилувчи узатма билан камбэкнинг асосий иштирокчисига айланди. Унинг жаҳон чемпионатларидаги ассистлари сони рекорд даражадаги 12 тага етди.
Аргентина нега доим охиригача курашади?
Скалони жамоаси ушбу мундиалда бир неча бор сўнгги дақиқаларда натижани ўзгартирди. Англияга қарши киритилган голлар Аргентинанинг турнирда 79-дақиқадан кейин урган тўплари сонини 11 тага етказди.
Бу рақам жамоанинг асосий кучини кўрсатади: Аргентина ҳатто ўйин режаси ишламаётганида ҳам таслим бўлмайди. Тажриба, захирадаги футболчиларнинг таъсири ва Мессининг бир лаҳзада вазиятни ўзгартириш қобилияти амалдаги чемпионни яна финалга олиб чиқди.
Энди олдинда Испания бор
19 июль куни Аргентина жаҳон чемпионлиги учун Испанияга қарши майдонга тушади. Испания Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб финалга чиққан ва турнирда ҳозиргача атиги битта гол ўтказган. Аргентина эса 19 та гол билан мусобақанинг энг сермаҳсул жамоаси бўлиб турибди.
Агар Аргентина ғалаба қозонса, 1958 ва 1962 йиллардаги Бразилиядан кейин жаҳон чемпионлигини кетма-кет қўлга киритган илк терма жамоага айланади. Месси учун эса бу мундиалдаги иккинчи, Аргентина тарихидаги тўртинчи чемпионлик бўлиши мумкин.
Сўнгги жавоб финалда берилади
Месси танқидларга узоқ изоҳ ёки баҳона билан эмас, майдонда ҳеч нарса текинга берилмаслигини айтиш билан жавоб қайтарди.
Аргентина Англияга қарши мағлубиятдан қутулиб, яна бир бор характерини кўрсатди. Энди жамоанинг даъволарга энг кучли жавоби Испания устидан ғалаба ва иккинчи кетма-кет жаҳон чемпионлиги бўлиши мумкин.
Сизнингча, Аргентина финалга ўз кучи билан етиб келдими ёки ҳакамлик бўйича танқидларда асос борми?
…