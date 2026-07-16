Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»

·0·Спорт
Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»

Аргентина ЖЧ-2026 яримфиналида Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кетма-кет иккинчи бор финалга чиқди. Лионель Месси ғалабадан кейин ФИФА жамоага ёрдам бераётгани ҳақидаги даъволарга жавоб бериб, барча натижалар майдондаги характер ва меҳнат эвазига қўлга киритилаётганини таъкидлади.

«Биз эришган натижа ақлбовар қилмайди»

Месси сўнгги йилларда Аргентина босиб ўтган йўлни алоҳида эътироф этди. Унинг фикрича, кетма-кет йирик финалларга чиқишни тасодиф ёки ташқи ёрдам билан изоҳлаб бўлмайди.

«Жамоамиз қилаётган иш — ақлбовар қилмас нарса. Бешта финал. Биз ўтган жаҳон чемпионатида ғолиб бўлдик, тўрт йил давомида энг кучли жамоа бўлиб келдик ва яна финалда турибмиз».

Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони сифатида 2026 йилги турнирда ўтказган еттита учрашувининг барчасида ғалаба қозонди. Жамоа финалда Испания билан тўқнашади.

ФИФА ёрдами ҳақидаги даъволарга кескин жавоб

Турнир давомида Аргентина фойдасига қабул қилинган айрим ҳакамлик қарорлари ижтимоий тармоқларда баҳсларга сабаб бўлди. Айниқса, Миср ва Швейцарияга қарши плей-офф учрашувларидан кейин жамоага атайлаб ёрдам берилаётгани ҳақида исботланмаган даъволар тарқалди. Reuters ушбу баҳсларни ёритган, бироқ Аргентинага тизимли равишда ёрдам кўрсатилганини тасдиқловчи далил келтирилмаган.

Месси эса бу гапларга жамоанинг натижалари билан жавоб берди.

«Ким нима демасин, кимни қанчалик ранжитмасин, биз барчасига характеримиз ва ўйинимиз ҳисобига эришяпмиз. Майдонда ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди».

Унинг сўзларига кўра, Аргентина ҳар бир босқичда қийинчиликларни енгиб ўтди ва финал йўлланмасини рақибларига қарши кураш орқали қўлга киритди.

Англияга қарши яна Месси ҳал қилди

Англия яримфиналнинг 55-дақиқасида ҳисобни очиб, финалга жуда яқин келганди. Бироқ Аргентина сўнгги дақиқаларда катта босим ўтказиб, учрашув сценарийсини ўзгартирди.

85-дақиқада Мессининг узатмасидан кейин Энцо Фернандес ҳисобни тенглаштирди. 90+2-дақиқада эса аргентиналик сардорнинг навбатдаги пасидан Лаутаро Мартинес ғалаба голини киритди.

Воқеа

Дақиқа

Англиянинг голи

55

Энцо Фернандеснинг голи

85

Лаутаро Мартинеснинг голи

90+2

Якуний ҳисоб

Аргентина — 2:1

39 ёшли Месси гол урмаган бўлса-да, икки ҳал қилувчи узатма билан камбэкнинг асосий иштирокчисига айланди. Унинг жаҳон чемпионатларидаги ассистлари сони рекорд даражадаги 12 тага етди.

Аргентина нега доим охиригача курашади?

Скалони жамоаси ушбу мундиалда бир неча бор сўнгги дақиқаларда натижани ўзгартирди. Англияга қарши киритилган голлар Аргентинанинг турнирда 79-дақиқадан кейин урган тўплари сонини 11 тага етказди.

Бу рақам жамоанинг асосий кучини кўрсатади: Аргентина ҳатто ўйин режаси ишламаётганида ҳам таслим бўлмайди. Тажриба, захирадаги футболчиларнинг таъсири ва Мессининг бир лаҳзада вазиятни ўзгартириш қобилияти амалдаги чемпионни яна финалга олиб чиқди.

Энди олдинда Испания бор

19 июль куни Аргентина жаҳон чемпионлиги учун Испанияга қарши майдонга тушади. Испания Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб финалга чиққан ва турнирда ҳозиргача атиги битта гол ўтказган. Аргентина эса 19 та гол билан мусобақанинг энг сермаҳсул жамоаси бўлиб турибди.

Агар Аргентина ғалаба қозонса, 1958 ва 1962 йиллардаги Бразилиядан кейин жаҳон чемпионлигини кетма-кет қўлга киритган илк терма жамоага айланади. Месси учун эса бу мундиалдаги иккинчи, Аргентина тарихидаги тўртинчи чемпионлик бўлиши мумкин.

Сўнгги жавоб финалда берилади

Месси танқидларга узоқ изоҳ ёки баҳона билан эмас, майдонда ҳеч нарса текинга берилмаслигини айтиш билан жавоб қайтарди.

Аргентина Англияга қарши мағлубиятдан қутулиб, яна бир бор характерини кўрсатди. Энди жамоанинг даъволарга энг кучли жавоби Испания устидан ғалаба ва иккинчи кетма-кет жаҳон чемпионлиги бўлиши мумкин.

Сизнингча, Аргентина финалга ўз кучи билан етиб келдими ёки ҳакамлик бўйича танқидларда асос борми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Бугун, 10:27Лионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиЛионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиБугун, 10:10Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»Бугун, 10:06Кейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиКейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиБугун, 09:56Месси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиМесси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиБугун, 09:44Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Бугун, 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди