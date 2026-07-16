АҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилиги
Америка Қўшма Штатларининг Чип Моторс стартапи компакт электромобиллар бозорида инқилоб қилиш мақсадида ўзининг янги Лифе Утилитй Веҳикле (ЛУВ) тоифасидаги моделини намойиш этди. Ушбу транспорт воситаси оддий конструкцияси, кенг кўламли персоналлаштириш имкониятлари ва ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Шунингдек, у масофадан бошқариш хизмати каби ноодатий технологияларни ҳам ўз ичига олган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, электромобилнинг базавий версияси 15 000 доллар этиб белгиланган бўлса, олти кишилик кенгайтирилган варианти 18 000 доллардан сотувга чиқади. Ишлаб чиқарувчи илк етказиб бериш ишларини 2027-йилга режалаштирган. Ҳозирда харидорлар 250 доллар миқдоридаги қайтариладиган депозит эвазига олдиндан буюртма беришлари мумкин.
Техник имкониятлар ва ўзига хос дизайнЧип Моторс янгилиги ЛФП (литий-темир-фосфат) аккумулятори билан жиҳозланган бўлиб, у бир қувватланишда 160 километргача (100 мил) масофани босиб ўтишга қодир. Автомобилнинг максимал тезлиги соатига 40 километр билан чекланган, бу эса уни асосан шаҳар ичидаги қисқа масофалар ва дам олиш масканлари учун қулай қилади. Қувватлаш учун НАКС улагичидан фойдаланилади ва уни ҳам 110 В, ҳам 240 В кучланишли тармоқларга улаш имконияти мавжуд.
Автомобилнинг ички қисми ўта амалий қилиб ишланган. Масалан, салонни шунчаки шланг ёрдамида сув билан ювиш мумкин, бу эса уни табиат қўйнидаги саёҳатлар учун идеал танловга айлантиради. Шунингдек, модел вертикал марказий дисплей, камералар ва йўл ҳолатини назорат қилувчи радарлар билан таъминланган.
Ноодатий опсиялар: Телевизор ва масофадан бошқаришЧип Моторс ўз мижозларига кутилмаган қўшимча имкониятларни таклиф этмоқда. Энг қизиқарли жиҳатлардан бири — олдинги юкхонага ўрнатилган телевизор ва динамиклардир. Бу функция пикниклар ёки очиқ ҳавода дам олиш вақтида кўнгилочар марказ вазифасини ўтайди. Онлайн-конфигуратор орқали харидорлар кузов рангини, ўриндиқлар турини, том ва эшиклар дизайнини ўз дидига мослаб танлашлари мумкин.
Яна бир муҳим янгилик — Чип Го хизматидир. Бу тизим орқали зарурат туғилганда масофадаги оператор автомобил бошқарувини ўз зиммасига олиши мумкин. Бу функция қуйидаги ҳолатларда асқотади:
- Автомобилни қийин жойларга парковка қилиш;
- Юкларни манзилга етказиб бериш;
- Ҳайдовчи чарчаган ёки бошқарувда қийналган вазиятлар.
…