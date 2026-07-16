АҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилиги

·0·Техно
АҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилиги

Америка Қўшма Штатларининг Чип Моторс стартапи компакт электромобиллар бозорида инқилоб қилиш мақсадида ўзининг янги Лифе Утилитй Веҳикле (ЛУВ) тоифасидаги моделини намойиш этди. Ушбу транспорт воситаси оддий конструкцияси, кенг кўламли персоналлаштириш имкониятлари ва ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Шунингдек, у масофадан бошқариш хизмати каби ноодатий технологияларни ҳам ўз ичига олган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, электромобилнинг базавий версияси 15 000 доллар этиб белгиланган бўлса, олти кишилик кенгайтирилган варианти 18 000 доллардан сотувга чиқади. Ишлаб чиқарувчи илк етказиб бериш ишларини 2027-йилга режалаштирган. Ҳозирда харидорлар 250 доллар миқдоридаги қайтариладиган депозит эвазига олдиндан буюртма беришлари мумкин.

Техник имкониятлар ва ўзига хос дизайн

Чип Моторс янгилиги ЛФП (литий-темир-фосфат) аккумулятори билан жиҳозланган бўлиб, у бир қувватланишда 160 километргача (100 мил) масофани босиб ўтишга қодир. Автомобилнинг максимал тезлиги соатига 40 километр билан чекланган, бу эса уни асосан шаҳар ичидаги қисқа масофалар ва дам олиш масканлари учун қулай қилади. Қувватлаш учун НАКС улагичидан фойдаланилади ва уни ҳам 110 В, ҳам 240 В кучланишли тармоқларга улаш имконияти мавжуд.

Автомобилнинг ички қисми ўта амалий қилиб ишланган. Масалан, салонни шунчаки шланг ёрдамида сув билан ювиш мумкин, бу эса уни табиат қўйнидаги саёҳатлар учун идеал танловга айлантиради. Шунингдек, модел вертикал марказий дисплей, камералар ва йўл ҳолатини назорат қилувчи радарлар билан таъминланган.

Ноодатий опсиялар: Телевизор ва масофадан бошқариш

Чип Моторс ўз мижозларига кутилмаган қўшимча имкониятларни таклиф этмоқда. Энг қизиқарли жиҳатлардан бири — олдинги юкхонага ўрнатилган телевизор ва динамиклардир. Бу функция пикниклар ёки очиқ ҳавода дам олиш вақтида кўнгилочар марказ вазифасини ўтайди. Онлайн-конфигуратор орқали харидорлар кузов рангини, ўриндиқлар турини, том ва эшиклар дизайнини ўз дидига мослаб танлашлари мумкин.

Яна бир муҳим янгилик — Чип Го хизматидир. Бу тизим орқали зарурат туғилганда масофадаги оператор автомобил бошқарувини ўз зиммасига олиши мумкин. Бу функция қуйидаги ҳолатларда асқотади:

  • Автомобилни қийин жойларга парковка қилиш;
  • Юкларни манзилга етказиб бериш;
  • Ҳайдовчи чарчаган ёки бошқарувда қийналган вазиятлар.
Компания келажакда ушбу тизимни тўлақонли тўртинчи даражали автопилот ҳолатига келтиришни мақсад қилган. Ўзбекистон шароитида бундай ихчам ва тежамкор транспорт воситалари, айниқса, туристик зоналар ва ёпиқ ҳудудларда ҳаракатланиш учун катта қизиқиш уйғотиши мумкин.

ЭлектромобилЧип МоторсТехнологияАҚШАвтопилот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиБугун, 09:51Лулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиЛулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиБугун, 09:25Нефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиНефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиБугун, 09:21System76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикасиSystem76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикасиБугун, 08:51Minisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейсиMinisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейсиБугун, 07:29Грейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиГрейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиБугун, 05:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди