Ўзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин

·33·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин

Ўзбекистонда 18–20 июль кунлари аномал иссиқ кузатилиши кутилмоқда. Узгидромет маълумотига кўра, бунга жанубдан жуда иссиқ ҳаво оқими кириб келиши сабаб бўлади.

Прогнозга кўра, ушбу кунларда мамлакатнинг кўплаб ҳудудларида ҳаво ҳарорати 45 даражагача кўтарилади. Жанубий вилоятлар ва чўл ҳудудларида эса ҳарорат 48 даражагача етиши мумкин.

Шунингдек, айрим жойларда шамол кучайиши прогноз қилинмоқда. Унинг тезлиги 13–22 м/с гача етиши, баъзи ҳудудларда чанг-тўзон кўтарилиши эҳтимоли бор.

Бундай об-ҳаво шароитида аҳолига куннинг энг иссиқ вақтида очиқ ҳавода узоқ қолмаслик, кўпроқ суюқлик ичиш ва заруратсиз сафарларни чеклаш тавсия этилади.

УзгидрометИссиқ ҳавоЧанг-тўзонОб-ҳавоҲарорат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда рекламали қўнғироқ ва SMS хабарларга янги чекловлар киритиладиЎзбекистонда рекламали қўнғироқ ва SMS хабарларга янги чекловлар киритиладиБугун, 11:36Ўзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаЎзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаКеча, 21:04Ўзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиЎзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиКеча, 17:37Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиҚирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиКеча, 13:30Ўзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиЎзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиКеча, 12:13Мирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиМирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиКеча, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди