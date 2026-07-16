Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботлади

·0·Техно
Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботлади

АҚШ Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (НТСБ) Техас штатининг Кети шаҳрида юз берган ва инсон ўлимига сабаб бўлган Tesla Model 3 аварияси бўйича дастлабки тергов хулосаларини эълон қилди. Мазкур ҳодиса электромобилларнинг ўз-ўзини бошқариш тизимлари хавфсизлиги борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарган эди. Бироқ олинган маълумотлар фожиага техника эмас, балки инсон омили сабаб бўлганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Воқеа тафсилотларига кўра, 2026-йилнинг 19-июн куни содир бўлган ҳалокатда Tesla Model 3 автомобили турар жой биносининг ғиштли деворини уриб кирган. Тўқнашув оқибатида уй ичида бўлган аёл киши ҳалок бўлган, 44 ёшли ҳайдовчи эса енгил жароҳатлар билан қутулиб қолган. Дастлабки тахминларда автомобилнинг ФСД (Фулл Сельф-Дривинг) тизими носозлиги ҳақида сўз борган эди.

Телемертрия маълумотлари ва ҳайдовчи хатоси

ixbt.com нашрининг НТСБ ҳисоботига таяниб хабар беришича, авария вақтида Tesla борт компьютери барча ҳаракатларни қайд этиб борган. Маълум бўлишича, тўқнашувдан бир неча сония олдин автомобилда ФСД (Супервисед) режими ёқилган бўлган. Бироқ айнан хавфли бурилиш нуқтасида ҳайдовчи тезланиш педалини (газни) 100 фоизга босган, бу эса тизимнинг автоматик бошқарув функциясини дарҳол бекор қилиб, назоратни инсонга ўтказган.

Электрон маълумотлар шуни кўрсатадики, автомобил Т-симон чорраҳада бурилиши керак бўлган жойда соатига 70 мил (тахминан 113 км/соат) тезликда ҳаракатланишда давом этган. Ҳайдовчи йўлдан чиқиб кетиб, ҳовли майдонини кесиб ўтган ва катта тезликда уй деворига бориб урилган. Бу ҳолатда тизим эмас, балки ҳайдовчининг нотўғри аралашуви ҳалокатли оқибатларга олиб келган деб топилди.

Терговчилар, шунингдек, воқеа содир бўлган вақтдаги об-ҳаво шароитларини ҳам ўрганиб чиқишди. Ҳисоботда қайд этилишича, ўша куни ҳаво очиқ, кўриниш даражаси жуда яхши ва йўл қопламаси қуруқ бўлган. Яни, датчиклар ёки камералар ишлашига халақит берувчи ташқи табиий омиллар мавжуд бўлмаган.

Хавфсизлик тизимларига ишонч масаласи

Ушбу ҳолат Tesla компаниясининг кўп йиллик позициясини тасдиқламоқда: ФСД тизими қанчалик мукаммал бўлмасин, у "назорат остидаги" ёрдамчи восита ҳисобланади ва ҳайдовчи ҳар қандай вазиятда масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёр туриши шарт. Ўзбекистон йўлларида ҳам Tesla ва бошқа ақлли электромобиллар сони ортиб бораётган бир пайтда, бундай технологияларга кўр-кўрона ишонмаслик муҳим аҳамиятга эга.

Мазкур тергов натижалари автопилот тизимларига нисбатан билдирилаётган айбловларни камайтириши кутилмоқда. Шунга қарамай, НТСБ якуний хулосани барча техник экспертизалар тугагандан сўнг тақдим этади. Ҳозирча асосий айб тезликни оширган ва бошқарувда хатога йўл қўйган ҳайдовчи зиммасида қолмоқда.

TeslaФСДНТСБТехнологияАвария
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиЛулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиБугун, 09:25Нефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиНефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиБугун, 09:21System76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикасиSystem76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикасиБугун, 08:51Minisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейсиMinisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейсиБугун, 07:29Грейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиГрейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиБугун, 05:24Microsoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаMicrosoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаБугун, 04:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди