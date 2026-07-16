Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...
Англия ЖЧ-2026 яримфиналида Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Учрашувдан кейин Жуд Беллингем натижадан кўра Лионель Мессининг майдондаги ҳаракатларидан қай даражада таъсирланганини яширмади.
Телевизордаги Месси ва майдондаги Месси
Беллингемнинг фикрича, Мессининг кучини телевизор орқали кузатиш билан унга бевосита қарши ўйнаш ўртасида катта фарқ бор.
«Одамлар уни телевизор орқали кўриб, қай даражада кучли эканини тушундим, деб ўйлашади. Лекин майдонда унга қарши ўйнасангиз, бу мутлақо бошқача туйғу».
39 ёшли аргентиналик яримфиналда гол урмади. Аммо ўйиннинг ҳал қилувчи қисмида икки голли ҳужумни ташкил этиб, Аргентинанинг финалга чиқишида асосий роллардан бирини бажарди.
«У ўйин суръатини ўзи бошқаради»
Англия яримҳимоячисини энг кўп ҳайратга солган жиҳат Мессининг жисмоний тезлиги эмас, балки ўйинни ўқиш қобилияти бўлган.
«Мен бу ёшда бундай ақл билан ҳаракат қиладиган, шунчалик сокин ўйнайдиган футболчини ҳеч қачон кўрмаганман. У ортиқча куч сарфламайди, ўйин суръатини ўзи бошқаради».
Месси учрашувнинг катта қисмида кучини тежаб ҳаракат қилди. Бироқ Англия ҳисобни очганидан кейин у ўнг қанотга яқинроқ ўтиб, ҳужумларни тез-тез ташкил эта бошлади.
Натижада Аргентина 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, қўшиб берилган вақтда эса ғалаба голини урди. Иккала голга ҳам Месси пас берди.
Учрашувдаги воқеа
Натижа
Англия ҳисобни очди
55-дақиқа
Аргентина тенглаштирди
85-дақиқа
Ғалаба голи
қўшиб берилган вақт
Якуний ҳисоб
Аргентина — 2:1
Беллингемнинг ҳурмати янада ошди
Беллингем Мессини бу ўйингача ҳам катта ҳурмат қилганини, аммо бир майдонда тўп суриш унинг фикрини янада мустаҳкамлаганини айтди.
«Агар мен бу кечагача Мессини ҳурмат қилган бўлсам, энди унга бўлган ҳурматим янада ортади».
Бу эътироф айниқса рамзий кўринади. Беллингем замонавий футболнинг энг кучли ёш етакчиларидан бири бўлса, Месси катта саҳнада қарийб йигирма йилдан бери ҳал қилувчи таъсир кўрсатиб келмоқда.
Яримфиналда эса янги авлод вакили афсонага қарши ўйнаб, унинг ўзига хослигини яқиндан ҳис қилди.
39 ёшда ҳам ҳал қилувчи таъсир
Матнда келтирилган статистикага кўра, Месси ЖЧ-2026да 8 та гол уриб, 4 та голли узатмани амалга оширган. Англияга қарши икки ассист эса унинг жаҳон чемпионатларидаги умумий голли узатмалари сонини рекорд даражадаги 12 тага етказди.
Унинг таъсири фақат рақамларда эмас. Месси қачон тезлашиш, қачон тўпни ушлаб туриш ва қачон ҳал қилувчи пасни бериш кераклигини деярли хатосиз ҳис қилмоқда.
Беллингем айтганидек, у ортиқча ҳаракат қилмайди. Аммо ҳаракат қилган пайтида бутун ўйин ўзгаради.
Англия тўхтади, Месси финалга йўл олди
Англия финалга бир неча дақиқа қолганда эди. Бироқ Аргентина сўнгги босим орқали ўйинни ағдариб, кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига чиқди.
Энди Месси ва унинг жамоаси бош соврин учун Испания билан куч синашади. Беллингем эса мағлубият билан бирга футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бирига қарши ўйнаш тажрибасини ҳам олиб қайтди.
Сизнингча, Мессининг асосий устунлиги нимада — техникасидами, футбол ақлидами ёки ҳал қилувчи пайтни ҳис қилиш қобилиятидами?
…