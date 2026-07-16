Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...

·50·Спорт
Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...

Англия ЖЧ-2026 яримфиналида Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Учрашувдан кейин Жуд Беллингем натижадан кўра Лионель Мессининг майдондаги ҳаракатларидан қай даражада таъсирланганини яширмади.

Телевизордаги Месси ва майдондаги Месси

Беллингемнинг фикрича, Мессининг кучини телевизор орқали кузатиш билан унга бевосита қарши ўйнаш ўртасида катта фарқ бор.

«Одамлар уни телевизор орқали кўриб, қай даражада кучли эканини тушундим, деб ўйлашади. Лекин майдонда унга қарши ўйнасангиз, бу мутлақо бошқача туйғу».

39 ёшли аргентиналик яримфиналда гол урмади. Аммо ўйиннинг ҳал қилувчи қисмида икки голли ҳужумни ташкил этиб, Аргентинанинг финалга чиқишида асосий роллардан бирини бажарди.

«У ўйин суръатини ўзи бошқаради»

Англия яримҳимоячисини энг кўп ҳайратга солган жиҳат Мессининг жисмоний тезлиги эмас, балки ўйинни ўқиш қобилияти бўлган.

«Мен бу ёшда бундай ақл билан ҳаракат қиладиган, шунчалик сокин ўйнайдиган футболчини ҳеч қачон кўрмаганман. У ортиқча куч сарфламайди, ўйин суръатини ўзи бошқаради».

Месси учрашувнинг катта қисмида кучини тежаб ҳаракат қилди. Бироқ Англия ҳисобни очганидан кейин у ўнг қанотга яқинроқ ўтиб, ҳужумларни тез-тез ташкил эта бошлади.

Натижада Аргентина 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, қўшиб берилган вақтда эса ғалаба голини урди. Иккала голга ҳам Месси пас берди.

Учрашувдаги воқеа

Натижа

Англия ҳисобни очди

55-дақиқа

Аргентина тенглаштирди

85-дақиқа

Ғалаба голи

қўшиб берилган вақт

Якуний ҳисоб

Аргентина — 2:1

Беллингемнинг ҳурмати янада ошди

Беллингем Мессини бу ўйингача ҳам катта ҳурмат қилганини, аммо бир майдонда тўп суриш унинг фикрини янада мустаҳкамлаганини айтди.

«Агар мен бу кечагача Мессини ҳурмат қилган бўлсам, энди унга бўлган ҳурматим янада ортади».

Бу эътироф айниқса рамзий кўринади. Беллингем замонавий футболнинг энг кучли ёш етакчиларидан бири бўлса, Месси катта саҳнада қарийб йигирма йилдан бери ҳал қилувчи таъсир кўрсатиб келмоқда.

Яримфиналда эса янги авлод вакили афсонага қарши ўйнаб, унинг ўзига хослигини яқиндан ҳис қилди.

39 ёшда ҳам ҳал қилувчи таъсир

Матнда келтирилган статистикага кўра, Месси ЖЧ-2026да 8 та гол уриб, 4 та голли узатмани амалга оширган. Англияга қарши икки ассист эса унинг жаҳон чемпионатларидаги умумий голли узатмалари сонини рекорд даражадаги 12 тага етказди.

Унинг таъсири фақат рақамларда эмас. Месси қачон тезлашиш, қачон тўпни ушлаб туриш ва қачон ҳал қилувчи пасни бериш кераклигини деярли хатосиз ҳис қилмоқда.

Беллингем айтганидек, у ортиқча ҳаракат қилмайди. Аммо ҳаракат қилган пайтида бутун ўйин ўзгаради.

Англия тўхтади, Месси финалга йўл олди

Англия финалга бир неча дақиқа қолганда эди. Бироқ Аргентина сўнгги босим орқали ўйинни ағдариб, кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига чиқди.

Энди Месси ва унинг жамоаси бош соврин учун Испания билан куч синашади. Беллингем эса мағлубият билан бирга футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бирига қарши ўйнаш тажрибасини ҳам олиб қайтди.

Сизнингча, Мессининг асосий устунлиги нимада — техникасидами, футбол ақлидами ёки ҳал қилувчи пайтни ҳис қилиш қобилиятидами?

Жуд БеллингемЛионель МессиАнглияАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиАмманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиБугун, 12:01Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 11:57Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасOpta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасБугун, 11:55 Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди... Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди...Бугун, 11:48 Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди? Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди?Бугун, 10:47«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзод«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзодБугун, 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди