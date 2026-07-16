Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?
Смартфонлар бозоридаги икки етакчи гигант — Жанубий Кореянинг Samsung ва АҚШнинг Apple компаниялари ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. Тармоқларда Samsung Galaxy З Фолд 8 ва илк буклама iPhone Ultra макетларининг ёнма-ён суратлари пайдо бўлди. Ушбу тасвирлар келажакдаги қурилмалар дизайн жиҳатидан бир-бирига жуда яқин бўлишидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер УниверсеИсе томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, ҳар икки қурилманинг макетлари гўёки битта ишлаб чиқарувчи томонидан яратилгандек таассурот уйғотади. Ҳатто камералар блоки ва корпуснинг умумий шакли ҳам сезиларли даражада ўхшашликка эга. Бу ҳолат технология оламида буклама қурилмалар дизайни маълум бир стандартга келиб қолганини кўрсатиши мумкин.
Техник кўрсаткичлар ва кутилаётган янгиликларApple компаниясининг илк буклама смартфони бўлиши кутилаётган iPhone Ultra 2026-йилнинг сентябрь ойида тақдим этилиши тахмин қилинмоқда. Қурилма "китоб" шаклидаги корпусга эга бўлиб, унинг ички экрани 7,8 дюймни, ташқи дисплейи эса 5,5 дюймни ташкил этади. Шунингдек, гаджетга иккита 48 мегапикселли камера ва янги авлод Apple A20 Pro процессори ўрнатилиши кутилмоқда.
Samsung Galaxy З Фолд 8 ҳам айнан ўша даврда бозорга чиқиши кутилаётган асосий рақиб ҳисобланади. Samsung ўзининг саккизинчи авлод буклама смартфонида кўп йиллик тажрибасига таяниб, шарнирлар мустаҳкамлигини янада оширишни ва One UI интерфейсидаги кўп вазифалилик (мультитаскинг) функцияларини мукаммаллаштиришни мақсад қилган.
Тажриба ва инновация тўқнашувиШуни таъкидлаш жоизки, Samsung буклама смартфонлар сегментида кашфиётчи ҳисобланади ва аллақачон бир неча авлод қурилмаларини муваффақиятли сотиб келмоқда. Apple эса бу бозорга бир оз кечикиб кириб келаётган бўлса-да, ўзининг бренд нуфузи ва экотизими билан устунликка эришишга ҳаракат қилади. Бироқ, ixbt.com нашри қайд этишича, биринчи авлод iPhone Ultra қурилмаси янги технологияларга хос бўлган оптималлаштириш ва ишончлилик билан боғлиқ муаммоларга дуч келиши эҳтимолдан холи эмас.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу рақобат жуда қизиқарли. Ҳозирда мамлакатимизда Samsung Galaxy З Фолд серияси расмий кафолат ва сервис хизматлари билан кенг тақдим этилган. Apple компаниясининг буклама қурилмаси пайдо бўлиши эса бозордаги нархлар мувозанатига ва истеъмолчилар танловига сезиларли таъсир кўрсатиши тайин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2026-йил смартфонлар саноати учун бурилиш нуқтаси бўлади. Дизайндаги ўхшашликка қарамай, фойдаланувчилар барибир дастурий таъминотнинг қулайлиги ва қурилманинг узоқ муддатли чидамлилигига қараб танлов қилишади. Samsung ўз тажрибасини, Apple эса ўзининг мукаммалликка интилиш фалсафасини намойиш этиши кутилмоқда.
…