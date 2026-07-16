Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?

·0·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?

Смартфонлар бозоридаги икки етакчи гигант — Жанубий Кореянинг Samsung ва АҚШнинг Apple компаниялари ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. Тармоқларда Samsung Galaxy З Фолд 8 ва илк буклама iPhone Ultra макетларининг ёнма-ён суратлари пайдо бўлди. Ушбу тасвирлар келажакдаги қурилмалар дизайн жиҳатидан бир-бирига жуда яқин бўлишидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер УниверсеИсе томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, ҳар икки қурилманинг макетлари гўёки битта ишлаб чиқарувчи томонидан яратилгандек таассурот уйғотади. Ҳатто камералар блоки ва корпуснинг умумий шакли ҳам сезиларли даражада ўхшашликка эга. Бу ҳолат технология оламида буклама қурилмалар дизайни маълум бир стандартга келиб қолганини кўрсатиши мумкин.

Техник кўрсаткичлар ва кутилаётган янгиликлар

Apple компаниясининг илк буклама смартфони бўлиши кутилаётган iPhone Ultra 2026-йилнинг сентябрь ойида тақдим этилиши тахмин қилинмоқда. Қурилма "китоб" шаклидаги корпусга эга бўлиб, унинг ички экрани 7,8 дюймни, ташқи дисплейи эса 5,5 дюймни ташкил этади. Шунингдек, гаджетга иккита 48 мегапикселли камера ва янги авлод Apple A20 Pro процессори ўрнатилиши кутилмоқда.

Samsung Galaxy З Фолд 8 ҳам айнан ўша даврда бозорга чиқиши кутилаётган асосий рақиб ҳисобланади. Samsung ўзининг саккизинчи авлод буклама смартфонида кўп йиллик тажрибасига таяниб, шарнирлар мустаҳкамлигини янада оширишни ва One UI интерфейсидаги кўп вазифалилик (мультитаскинг) функцияларини мукаммаллаштиришни мақсад қилган.

Тажриба ва инновация тўқнашуви

Шуни таъкидлаш жоизки, Samsung буклама смартфонлар сегментида кашфиётчи ҳисобланади ва аллақачон бир неча авлод қурилмаларини муваффақиятли сотиб келмоқда. Apple эса бу бозорга бир оз кечикиб кириб келаётган бўлса-да, ўзининг бренд нуфузи ва экотизими билан устунликка эришишга ҳаракат қилади. Бироқ, ixbt.com нашри қайд этишича, биринчи авлод iPhone Ultra қурилмаси янги технологияларга хос бўлган оптималлаштириш ва ишончлилик билан боғлиқ муаммоларга дуч келиши эҳтимолдан холи эмас.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу рақобат жуда қизиқарли. Ҳозирда мамлакатимизда Samsung Galaxy З Фолд серияси расмий кафолат ва сервис хизматлари билан кенг тақдим этилган. Apple компаниясининг буклама қурилмаси пайдо бўлиши эса бозордаги нархлар мувозанатига ва истеъмолчилар танловига сезиларли таъсир кўрсатиши тайин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2026-йил смартфонлар саноати учун бурилиш нуқтаси бўлади. Дизайндаги ўхшашликка қарамай, фойдаланувчилар барибир дастурий таъминотнинг қулайлиги ва қурилманинг узоқ муддатли чидамлилигига қараб танлов қилишади. Samsung ўз тажрибасини, Apple эса ўзининг мукаммалликка интилиш фалсафасини намойиш этиши кутилмоқда.

SamsungAppleiPhone UltraGalaxy Z Фолд 8Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиСунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиБугун, 11:25SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 10:55АҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиАҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиБугун, 10:23Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиБугун, 09:51Лулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиЛулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиБугун, 09:25Нефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиНефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиБугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди