Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?

·0·Спорт
Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?

Аргентина ва Англия ўртасидаги ЖЧ-2026 яримфинали фақат сўнгги дақиқалардаги драматик голлар билан эмас, майдондаги кескин вазиятлар билан ҳам эсда қолди. Шундай эпизодлардан бирида Лионель Месси ва Жуд Беллингҳэм ҳакам қарори юзасидан ўзаро гап талашиб қолди.

Баҳс қоидабузарликдан кейин бошланган

Тарқалган видеоларда Месси ва Беллингҳэм ҳакам қабул қилган қарорни муҳокама қилаётгани кўринади. Лаб ҳаракатини талқин қилган манбаларга кўра, Аргентина сардори аввал вазиятда қоидабузарлик бўлмаганини айтган.

«Бу мен учун қоидабузарлик эмас. Ҳакам бизнинг фойдамизга чиқарган биринчи қарори шу бўлди», — деган Месси.

Беллингҳэм эса аргентиналик футболчининг фикрига қўшилмаган:

«Йўқ, йўқ. Бу қоидабузарлик эди», — дея жавоб қайтарган Англия яримҳимоячиси.

Шундан сўнг Месси ўз гапини яна бир бор такрорлаб, бу Аргентина фойдасига қабул қилинган биринчи қарор бўлганини таъкидлагани айтилмоқда.

Нега ўйин бунчалик кескин ўтди?

Англия — Аргентина баҳси бошиданоқ юқори суръат ва кўплаб жисмоний тўқнашувлар билан кечди. Икки терма жамоа ўртасидаги тарихий рақобат, финал йўлланмаси ва ҳакамнинг ҳар бир қарори футболчиларнинг ҳиссиётини янада кучайтирди.

The Guardian учрашувни кескин тўқнашувлар кўп бўлган яримфинал сифатида тасвирлаган. Месси ва Беллингҳэм ўртасидаги эпизод ҳам ана шу юқори босимли ўйиннинг бир қисми эди.

Бу шахсий адоватдан кўра, ҳакам қарорига икки хил қараш ва катта ўйиндаги ҳиссиётларнинг тўқнашувига ўхшайди.

Майдондаги тортишув натижага таъсир қилмади

Англия иккинчи бўлимда Энтони Гордоннинг голи билан ҳисобда олдинга чиқди. Бироқ Аргентина баҳс охирида катта босим ўтказиб, учрашувни ўз фойдасига бурди.

Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирган бўлса, захирадан тушган Лаутаро Мартинес қўшиб берилган вақтда ғалаба голини урди. Аргентина 2:1 ҳисобида зафар қучиб, кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига чиқди.

Асосий воқеа

Натижа

Англия ҳисобни очди

55-дақиқа

Аргентина ҳисобни тенглаштирди

85-дақиқа

Аргентинанинг ғалаба голи

қўшиб берилган вақт

Якуний ҳисоб

2:1

Месси яна ҳал қилувчи фигурага айланди

39 ёшли Месси яримфиналда гол урмаган бўлса-да, Аргентинанинг ҳужумларини бошқариб, ҳал қилувчи лаҳзаларда жамоасига катта ёрдам берди.

Унинг майдонни кўриш қобилияти ва ўйин суръатини бошқариши Англия ҳимояси учун асосий муаммолардан бири бўлди. Guardian Мессининг таъсири ўйин охирига яқин янада кучайганини ва у Аргентинанинг камбэкида марказий ўрин тутганини қайд этди.

Беллингҳэм билан тортишув ҳам Мессининг ўйинга қанчалик эмоционал киришганини кўрсатди. У ҳакамлик қарорларини кузатди, шериклари билан мулоқот қилди ва ҳал қилувчи дақиқаларгача жамоани олдинга бошлади.

Энди Испанияга қарши финал

Аргентина 19 июль куни бўлиб ўтадиган ЖЧ-2026 финалида Испания билан учрашади. Испания биринчи яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этган эди.

Англия эса финалга чиқиш имкониятини бой берди. Аммо Месси ва Беллингҳэм ўртасидаги қисқа тортишув ушбу яримфиналнинг кўп муҳокама қилинган эпизодларидан бирига айланди.

Сизнингча, бу эпизод оддий футбол баҳсими ёки учрашувдаги ҳакамликдан норозиликни ҳам кўрсатдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасOpta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасБугун, 11:55 Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди... Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди...Бугун, 11:48Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...Бугун, 11:43 Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди? Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди?Бугун, 10:47«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзод«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзодБугун, 10:41Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»Бугун, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди