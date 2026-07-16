Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?
Аргентина ва Англия ўртасидаги ЖЧ-2026 яримфинали фақат сўнгги дақиқалардаги драматик голлар билан эмас, майдондаги кескин вазиятлар билан ҳам эсда қолди. Шундай эпизодлардан бирида Лионель Месси ва Жуд Беллингҳэм ҳакам қарори юзасидан ўзаро гап талашиб қолди.
Баҳс қоидабузарликдан кейин бошланган
Тарқалган видеоларда Месси ва Беллингҳэм ҳакам қабул қилган қарорни муҳокама қилаётгани кўринади. Лаб ҳаракатини талқин қилган манбаларга кўра, Аргентина сардори аввал вазиятда қоидабузарлик бўлмаганини айтган.
«Бу мен учун қоидабузарлик эмас. Ҳакам бизнинг фойдамизга чиқарган биринчи қарори шу бўлди», — деган Месси.
Беллингҳэм эса аргентиналик футболчининг фикрига қўшилмаган:
«Йўқ, йўқ. Бу қоидабузарлик эди», — дея жавоб қайтарган Англия яримҳимоячиси.
Шундан сўнг Месси ўз гапини яна бир бор такрорлаб, бу Аргентина фойдасига қабул қилинган биринчи қарор бўлганини таъкидлагани айтилмоқда.
Нега ўйин бунчалик кескин ўтди?
Англия — Аргентина баҳси бошиданоқ юқори суръат ва кўплаб жисмоний тўқнашувлар билан кечди. Икки терма жамоа ўртасидаги тарихий рақобат, финал йўлланмаси ва ҳакамнинг ҳар бир қарори футболчиларнинг ҳиссиётини янада кучайтирди.
The Guardian учрашувни кескин тўқнашувлар кўп бўлган яримфинал сифатида тасвирлаган. Месси ва Беллингҳэм ўртасидаги эпизод ҳам ана шу юқори босимли ўйиннинг бир қисми эди.
Бу шахсий адоватдан кўра, ҳакам қарорига икки хил қараш ва катта ўйиндаги ҳиссиётларнинг тўқнашувига ўхшайди.
Майдондаги тортишув натижага таъсир қилмади
Англия иккинчи бўлимда Энтони Гордоннинг голи билан ҳисобда олдинга чиқди. Бироқ Аргентина баҳс охирида катта босим ўтказиб, учрашувни ўз фойдасига бурди.
Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирган бўлса, захирадан тушган Лаутаро Мартинес қўшиб берилган вақтда ғалаба голини урди. Аргентина 2:1 ҳисобида зафар қучиб, кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига чиқди.
Асосий воқеа
Натижа
Англия ҳисобни очди
55-дақиқа
Аргентина ҳисобни тенглаштирди
85-дақиқа
Аргентинанинг ғалаба голи
қўшиб берилган вақт
Якуний ҳисоб
2:1
Месси яна ҳал қилувчи фигурага айланди
39 ёшли Месси яримфиналда гол урмаган бўлса-да, Аргентинанинг ҳужумларини бошқариб, ҳал қилувчи лаҳзаларда жамоасига катта ёрдам берди.
Унинг майдонни кўриш қобилияти ва ўйин суръатини бошқариши Англия ҳимояси учун асосий муаммолардан бири бўлди. Guardian Мессининг таъсири ўйин охирига яқин янада кучайганини ва у Аргентинанинг камбэкида марказий ўрин тутганини қайд этди.
Беллингҳэм билан тортишув ҳам Мессининг ўйинга қанчалик эмоционал киришганини кўрсатди. У ҳакамлик қарорларини кузатди, шериклари билан мулоқот қилди ва ҳал қилувчи дақиқаларгача жамоани олдинга бошлади.
Энди Испанияга қарши финал
Аргентина 19 июль куни бўлиб ўтадиган ЖЧ-2026 финалида Испания билан учрашади. Испания биринчи яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этган эди.
Англия эса финалга чиқиш имкониятини бой берди. Аммо Месси ва Беллингҳэм ўртасидаги қисқа тортишув ушбу яримфиналнинг кўп муҳокама қилинган эпизодларидан бирига айланди.
Сизнингча, бу эпизод оддий футбол баҳсими ёки учрашувдаги ҳакамликдан норозиликни ҳам кўрсатдими?
…