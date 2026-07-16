Ўзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритилади

·20·Ўзбекистон
Ўзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритилади

Ўзбекистонда маркетинг қўнғироқлари ва рекламали СМС хабарлар бўйича янги тартиб жорий этилади. Қабул қилинган қарорга кўра, ўзгаришлар фуқароларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш ва давлат хизматларида ҳужжат айланишини автоматлаштиришга қаратилган.

2026 йил 1 ноябрдан бошлаб абонентга рекламали қўнғироқ қилиш ёки СМС юбориш учун унинг ёзма ёки электрон розилиги бўлиши шарт. Розиликсиз реклама тарқатишга йўл қўйилмайди.

Шунингдек, алоқа тармоқлари орқали реклама тарқатиш учун вақт чеклови белгиланмоқда. Рекламали қўнғироқлар ва хабарларни соат 18:00 дан 09:00 гача юбориш тақиқланади.

Мобил операторлар мижознинг биринчи талаби билан рекламали хабар ва қўнғироқларни блоклаши керак бўлади. Реклама тарқатувчи компаниялар эса ўз маълумотлар базаларини Шахсий маълумотлар давлат реестрида рўйхатдан ўтказиши шарт.

2026 йил 1 октябрдан бошлаб фуқаронинг ФИОси ёки туғилган санаси ўзгарса, давлат органларининг ахборот тизимларидаги маълумотлар автоматик равишда янгиланади.

Қарорда вояга етмаганлар ҳуқуқини ҳимоя қилишга оид ўзгариш ҳам бор. Улар ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун судга даъво киритганда давлат божидан озод этилади.

Реклама ва шахсий маълумотлар билан ишлаш қоидаларини бузган шахсларга қонунчиликка мувофиқ жавобгарлик белгиланади.

РекламаСМСМобил операторларШахсий маълумотларДавлат хизматлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинЎзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 10:47Ўзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаЎзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаКеча, 21:04Ўзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиЎзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиКеча, 17:37Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиҚирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиКеча, 13:30Ўзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиЎзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиКеча, 12:13Мирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиМирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиКеча, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди