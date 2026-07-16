20 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди

·0·Иқтисодиёт
20 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди

Рақобат қўмитаси реклама қонунчилиги талабларини бузган 20 дан ортиқ тижорат банки ва микромолия ташкилотига нисбатан молиявий жарималар қўллади.

Қўмита ўз ваколатлари доирасида истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва реклама тўғрисидаги қонунчиликка риоя этилиши устидан назорат олиб боради. Олиб борилган мониторинг ва таҳлиллар давомида ОАВ, интернет сайтлари ҳамда ижтимоий тармоқларда қонун талабларига зид рекламалар жойлаштирилаётгани аниқланган.

Маълум қилинишича, бундай ҳолатларнинг асосий қисми молиявий хизматлар рекламасига тўғри келмоқда. Айрим рекламаларда истеъмолчиларни чалғитувчи ёки нотўғри маълумотлар берилган.

Амалдаги “Реклама тўғрисида”ги қонуннинг 43-моддасига кўра, молиявий хизматларга оид реклама бошқа ахборотдан аниқ ажралиб туриши керак. У истеъмолчилар ишончини суиистеъмол қилмаслиги, уларнинг тажрибаси ёки билим етишмаслигидан фойдаланишга қаратилмаслиги лозим.

Бундан ташқари, реклама қилинаётган молиявий хизматга бевосита алоқаси бўлмаган маълумотлар берилиши мумкин эмас. Шартнома тузишда муҳим аҳамиятга эга бўлган шартлар эса тўлиқ очиб берилиши шарт.

Қўмита ўрганишларида айрим рекламаларда омонатлар ва кредитлар бўйича фоиз ставкалари, амал қилиш муддати, минимал талаблар, қўшимча тўловлар, микроқарз шартлари, воситачилик ёки суғурта тўловлари каби муҳим маълумотлар умуман кўрсатилмагани маълум бўлган.

Баъзи ҳолларда эса бу маълумотлар жуда қисқа, ноаниқ ёки истеъмолчи тушуниши қийин бўлган шаклда берилган. Шунингдек, молиявий хизматлар рекламасида икки маъноли иборалардан фойдаланиш, шартларни бўрттириб кўрсатиш ва бошқа ташкилотлар номи ёки товар белгиларига оид калит сўзлардан фойдаланиш орқали истеъмолчиларни чалғитиш ҳолатлари ҳам кузатилган.

Рақобат қўмитаси молиявий хизматлар рекламасида маълумотлар аниқ, тўлиқ ва истеъмолчилар учун тушунарли шаклда берилиши кераклигини эслатди. Маълумотлар ўқилиши қийин бўлган майда шрифтда, фон билан қўшилиб кетадиган ёки яширин матн кўринишида тақдим этилмаслиги шарт.

Қўмита нотўғри ёки чалғитувчи ахборот жойлаштириш ҳолатлари аниқланса, қонунчиликда белгиланган тартибда молиявий санкциялар қўлланилишини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

17 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда17 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:078 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?Кеча, 21:45Исломий молияда янги босқич: Марказий банк янги кенгаш туздиИсломий молияда янги босқич: Марказий банк янги кенгаш туздиКеча, 20:4016 июль учун валюта курслари эълон қилинди16 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:0716 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда16 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 10:39Минтақадаги энг қиммат бензин Ўзбекистондами? Ёқилғи нархи бўйича янги рейтингМинтақадаги энг қиммат бензин Ўзбекистондами? Ёқилғи нархи бўйича янги рейтинг14.07, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда