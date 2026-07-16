Сунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот берди

·25·Техно
Сунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот берди

СофтБанк Груп бош директори Масаёши Сон сунъий интелект (СИ) технологияларига шубҳа билан қараётганларни кескин танқид қилиб, ушбу соҳани инсоният келажагини белгиловчи энг муҳим омил деб атади. Унинг фикрича, СИ атрофидаги шов-шувларни “пуфак” деб ҳисоблаш мутлақо асоссиз ва бу худди ўз вақтида автомобиллар ёки самолётларнинг фойдасига шубҳа қилиш билан баробардир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Токиода бўлиб ўтган йиллик анжуманда сўзга чиққан Масаёши Сон, сунъий интелект нафақат турмуш тарзимизни ўзгартириши, балки улкан иқтисодий фойда келтиришини таъкидлади. “СИ пуфакми деб сўраш — аҳмоқлик. Ривожланишдан бош тортганлар ўз дунёсини ёпиб қўйишади. Сунъий интелектни қоралаётганларнинг ўзи ёмонлик тарқатмоқда”, — дея қўшимча қилди миллиардер тадбиркор.

Инфратузилма ва глобал инвестициялар

Сўнгги вақтларда молия бозорларида NVIDIA каби гигантлар акциялари нархи ошиши ва маълумотларни қайта ишлаш марказларига (МОМ) тикилаётган маблағлар ўзини оқламаслиги борасида хавотирлар кучайган эди. Бироқ Масаёши Соннинг ҳисоб-китобларига кўра, жаҳон миқёсида СИ инфратузилмасини кенгайтириш, чиплар ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва энергия тизимларини мослаштириш учун ҳар йили тахминан 5 триллион доллар сармоя талаб этилади.

СофтБанк асосчиси 2040-йилга бориб дунё ялпи ички маҳсулотининг (ЯИМ) қарийб 20 фоизи айнан сунъий интелект билан боғлиқ соҳалар ва “ўта юқори интелект” (суперинтеллигенсе) ҳиссасига тўғри келишини башорат қилмоқда. Бу эса жаҳон иқтисодиётининг тузилиши тубдан янгиланишини англатади.

Стратегик қадамлар ва энергетика масаласи

Япониялик технологик инвестор ушбу йўналишда амалий қадамларни аллақачон бошлаб юборган. СофтБанк компанияси ChatGPT яратувчиси бўлган OpenAI лойиҳасига 34,6 миллиард доллар сармоя киритган. Шунингдек, янги лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида NVIDIA акцияларидаги улушини сотиб, асосий эътиборни маълумотлар марказлари ва энергетика инфратузилмасига қаратмоқда.

СИ тизимларининг ишлаши учун улкан миқдорда электр энергияси талаб этилишини инобатга олиб, СофтБанк яқинда Японияда аккумуляторлар ишлаб чиқариш бизнесини йўлга қўйди. Бу янги авлод энергетика тизимини яратиш ва сунъий интелект эҳтиёжларини қондириш йўлидаги стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда.

Масаёши Соннинг ушбу баёнотлари технология оламидаги баҳсларни янги босқичга олиб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, СофтБанк раҳбари узоқ йиллардан буён технологик инвестициялар кашшофи ҳисобланади ва унинг башоратлари кўпинча бозор йўналишини белгилаб беради. Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам СИ инфратузилмасига бўлган бундай глобал талаб келажакда рақамли иқтисодиётнинг асосий драйверига айланиши шубҳасиз.

СофтБанкСунъий ИнтелектМасаёши СонТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?Бугун, 12:00SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 10:55АҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиАҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиБугун, 10:23Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиБугун, 09:51Лулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиЛулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиБугун, 09:25Нефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиНефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиБугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди