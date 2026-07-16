Сунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот берди
СофтБанк Груп бош директори Масаёши Сон сунъий интелект (СИ) технологияларига шубҳа билан қараётганларни кескин танқид қилиб, ушбу соҳани инсоният келажагини белгиловчи энг муҳим омил деб атади. Унинг фикрича, СИ атрофидаги шов-шувларни “пуфак” деб ҳисоблаш мутлақо асоссиз ва бу худди ўз вақтида автомобиллар ёки самолётларнинг фойдасига шубҳа қилиш билан баробардир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Токиода бўлиб ўтган йиллик анжуманда сўзга чиққан Масаёши Сон, сунъий интелект нафақат турмуш тарзимизни ўзгартириши, балки улкан иқтисодий фойда келтиришини таъкидлади. “СИ пуфакми деб сўраш — аҳмоқлик. Ривожланишдан бош тортганлар ўз дунёсини ёпиб қўйишади. Сунъий интелектни қоралаётганларнинг ўзи ёмонлик тарқатмоқда”, — дея қўшимча қилди миллиардер тадбиркор.
Инфратузилма ва глобал инвестицияларСўнгги вақтларда молия бозорларида NVIDIA каби гигантлар акциялари нархи ошиши ва маълумотларни қайта ишлаш марказларига (МОМ) тикилаётган маблағлар ўзини оқламаслиги борасида хавотирлар кучайган эди. Бироқ Масаёши Соннинг ҳисоб-китобларига кўра, жаҳон миқёсида СИ инфратузилмасини кенгайтириш, чиплар ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва энергия тизимларини мослаштириш учун ҳар йили тахминан 5 триллион доллар сармоя талаб этилади.
СофтБанк асосчиси 2040-йилга бориб дунё ялпи ички маҳсулотининг (ЯИМ) қарийб 20 фоизи айнан сунъий интелект билан боғлиқ соҳалар ва “ўта юқори интелект” (суперинтеллигенсе) ҳиссасига тўғри келишини башорат қилмоқда. Бу эса жаҳон иқтисодиётининг тузилиши тубдан янгиланишини англатади.
Стратегик қадамлар ва энергетика масаласиЯпониялик технологик инвестор ушбу йўналишда амалий қадамларни аллақачон бошлаб юборган. СофтБанк компанияси ChatGPT яратувчиси бўлган OpenAI лойиҳасига 34,6 миллиард доллар сармоя киритган. Шунингдек, янги лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида NVIDIA акцияларидаги улушини сотиб, асосий эътиборни маълумотлар марказлари ва энергетика инфратузилмасига қаратмоқда.
СИ тизимларининг ишлаши учун улкан миқдорда электр энергияси талаб этилишини инобатга олиб, СофтБанк яқинда Японияда аккумуляторлар ишлаб чиқариш бизнесини йўлга қўйди. Бу янги авлод энергетика тизимини яратиш ва сунъий интелект эҳтиёжларини қондириш йўлидаги стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда.
Масаёши Соннинг ушбу баёнотлари технология оламидаги баҳсларни янги босқичга олиб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, СофтБанк раҳбари узоқ йиллардан буён технологик инвестициялар кашшофи ҳисобланади ва унинг башоратлари кўпинча бозор йўналишини белгилаб беради. Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам СИ инфратузилмасига бўлган бундай глобал талаб келажакда рақамли иқтисодиётнинг асосий драйверига айланиши шубҳасиз.
…