Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқади
Иордания пойтахти Амманда ўсмирлар ўртасидаги дзюдо бўйича Осиё чемпионати бошланмоқда. Мусобақанинг илк кунида Ўзбекистоннинг 12 нафар ёш дзюдочиси медаллар учун курашга киришади.
Биринчи куни 8 вазнда ғолиблар аниқланади
Чемпионатнинг дастлабки куни ўғил болалар ўртасида -50, -55, -60 ва -66 кг, қизлар ўртасида эса -40, -44, -48 ҳамда -52 кг вазн тоифаларида беллашувлар ўтказилади.
Халқаро дзюдо федерацияси маълумотига кўра, мусобақада 110 нафар ўғил бола ва 64 нафар қиз иштирок этмоқда. Саралаш баҳслари Тошкент вақти билан соат 13:00 да, финал блоки эса 19:30 да бошланади.
Дастур
Тошкент вақти
Саралаш баҳслари
13:00
Финал блоки
19:30
Ўғил болалар ўртасидаги жуфтликлар
Биринчи куни Ўзбекистоннинг олти нафар ўғил бола дзюдочиси татамига чиқади.
Вазн
Ўзбекистон вакили
Дастлабки рақиб
-50 кг
Акбар Шарипов
Ю-Ен Као — Санад Ал-Зорба жуфтлиги ғолиби
-50 кг
Маъмуржон Абдуваҳобов
Ҳайтам Ал Салҳи — Вижай Пагаре жуфтлиги ғолиби
-55 кг
Бобур Юсупов
Сартак Мамагайн
-60 кг
Давлатбек Аҳроров
Иброҳим Ал-Қадҳи
-60 кг
Абубакр Сатторов
Бути Алҳашми
-66 кг
Акромжон Каримов
Али Абдуллоҳ
-50 кг вазнда икки нафар, -60 кг тоифасида ҳам икки нафар ўзбекистонлик спортчи иштирок этади. Бу ушбу вазнларда медаллар учун имкониятни янада оширади.
Ирода Сирожиддинова курашни яримфиналдан бошлайди
Қизлар ўртасида Ўзбекистон шарафини олти нафар спортчи ҳимоя қилади. -40 кг вазндаги Ирода Сирожиддинова тўғридан-тўғри яримфиналга йўл олган.
Вазн
Ўзбекистон вакили
Дастлабки рақиб
-40 кг
Ирода Сирожиддинова
тўғридан-тўғри яримфиналда
-44 кг
Алина Колючева
Мунира Манасбекова
-44 кг
Дилафруз Болтабоева
Шен Тинг-Ю — Лян Ал-Жабали жуфтлиги ғолиби
-48 кг
Чарос Ҳикматова
Ритаж Ал-Жабали — Лайзенри Окта жуфтлиги ғолиби
-48 кг
Моҳинур Оллаберганова
Малак Алшаер — Дивия Маквана жуфтлиги ғолиби
-52 кг
Кумушбиби Эргашева
Кушки Маҳса
Айниқса, -44 ва -48 кг вазнларда иккитадан вакилимиз қатнашиши ички рақобат ва медал имкониятини кучайтиради.
Қитъанинг 20 давлати бир татамида
Осиё чемпионатида Ўзбекистон спортчилари Хитой Тайпейи, Иордания, Сурия, Ҳиндистон, Яман, БАА, Қувайт, Қирғизистон, Ироқ, Индонезия ва Эрон вакилларига қарши кураш олиб боради.
Расмий маълумотларга кўра, Аммандаги индивидуал баҳслар икки кун давом этади. Иккинчи куни ўғил болалар -73, -81, -90 ва +90 кг, қизлар эса -57, -63, -70 ва +70 кг тоифаларида татамига чиқади.
Илк куннинг ўзида медаллар кутилмоқда
Ўзбекистон дзюдоси ёшлар ва ўсмирлар мусобақаларида мунтазам кучли натижалар қайд этиб келмоқда. Амманда ҳам асосий мақсад — имкон қадар кўпроқ финалга чиқиш ва умумжамоа ҳисобида юқори ўрин учун курашиш.
Биринчи куни 12 нафар вакилимизнинг татамига чиқиши мухлисларга бир неча соатлик қизғин беллашувларни ваъда қилмоқда. Айниқса, курашни яримфиналдан бошлайдиган Ирода Сирожиддинова илк медални кафолатлашга жуда яқин.
Сизнингча, чемпионатнинг биринчи кунида Ўзбекистон дзюдочилари нечта олтин медаль қўлга киритади?
…