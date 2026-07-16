Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқади

·1·Спорт
Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқади

Иордания пойтахти Амманда ўсмирлар ўртасидаги дзюдо бўйича Осиё чемпионати бошланмоқда. Мусобақанинг илк кунида Ўзбекистоннинг 12 нафар ёш дзюдочиси медаллар учун курашга киришади.

Биринчи куни 8 вазнда ғолиблар аниқланади

Чемпионатнинг дастлабки куни ўғил болалар ўртасида -50, -55, -60 ва -66 кг, қизлар ўртасида эса -40, -44, -48 ҳамда -52 кг вазн тоифаларида беллашувлар ўтказилади.

Халқаро дзюдо федерацияси маълумотига кўра, мусобақада 110 нафар ўғил бола ва 64 нафар қиз иштирок этмоқда. Саралаш баҳслари Тошкент вақти билан соат 13:00 да, финал блоки эса 19:30 да бошланади.

Дастур

Тошкент вақти

Саралаш баҳслари

13:00

Финал блоки

19:30

Ўғил болалар ўртасидаги жуфтликлар

Биринчи куни Ўзбекистоннинг олти нафар ўғил бола дзюдочиси татамига чиқади.

Вазн

Ўзбекистон вакили

Дастлабки рақиб

-50 кг

Акбар Шарипов

Ю-Ен Као — Санад Ал-Зорба жуфтлиги ғолиби

-50 кг

Маъмуржон Абдуваҳобов

Ҳайтам Ал Салҳи — Вижай Пагаре жуфтлиги ғолиби

-55 кг

Бобур Юсупов

Сартак Мамагайн

-60 кг

Давлатбек Аҳроров

Иброҳим Ал-Қадҳи

-60 кг

Абубакр Сатторов

Бути Алҳашми

-66 кг

Акромжон Каримов

Али Абдуллоҳ

-50 кг вазнда икки нафар, -60 кг тоифасида ҳам икки нафар ўзбекистонлик спортчи иштирок этади. Бу ушбу вазнларда медаллар учун имкониятни янада оширади.

Ирода Сирожиддинова курашни яримфиналдан бошлайди

Қизлар ўртасида Ўзбекистон шарафини олти нафар спортчи ҳимоя қилади. -40 кг вазндаги Ирода Сирожиддинова тўғридан-тўғри яримфиналга йўл олган.

Вазн

Ўзбекистон вакили

Дастлабки рақиб

-40 кг

Ирода Сирожиддинова

тўғридан-тўғри яримфиналда

-44 кг

Алина Колючева

Мунира Манасбекова

-44 кг

Дилафруз Болтабоева

Шен Тинг-Ю — Лян Ал-Жабали жуфтлиги ғолиби

-48 кг

Чарос Ҳикматова

Ритаж Ал-Жабали — Лайзенри Окта жуфтлиги ғолиби

-48 кг

Моҳинур Оллаберганова

Малак Алшаер — Дивия Маквана жуфтлиги ғолиби

-52 кг

Кумушбиби Эргашева

Кушки Маҳса

Айниқса, -44 ва -48 кг вазнларда иккитадан вакилимиз қатнашиши ички рақобат ва медал имкониятини кучайтиради.

Қитъанинг 20 давлати бир татамида

Осиё чемпионатида Ўзбекистон спортчилари Хитой Тайпейи, Иордания, Сурия, Ҳиндистон, Яман, БАА, Қувайт, Қирғизистон, Ироқ, Индонезия ва Эрон вакилларига қарши кураш олиб боради.

Расмий маълумотларга кўра, Аммандаги индивидуал баҳслар икки кун давом этади. Иккинчи куни ўғил болалар -73, -81, -90 ва +90 кг, қизлар эса -57, -63, -70 ва +70 кг тоифаларида татамига чиқади.

Илк куннинг ўзида медаллар кутилмоқда

Ўзбекистон дзюдоси ёшлар ва ўсмирлар мусобақаларида мунтазам кучли натижалар қайд этиб келмоқда. Амманда ҳам асосий мақсад — имкон қадар кўпроқ финалга чиқиш ва умумжамоа ҳисобида юқори ўрин учун курашиш.

Биринчи куни 12 нафар вакилимизнинг татамига чиқиши мухлисларга бир неча соатлик қизғин беллашувларни ваъда қилмоқда. Айниқса, курашни яримфиналдан бошлайдиган Ирода Сирожиддинова илк медални кафолатлашга жуда яқин.

Сизнингча, чемпионатнинг биринчи кунида Ўзбекистон дзюдочилари нечта олтин медаль қўлга киритади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 11:57Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасOpta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасБугун, 11:55 Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди... Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди...Бугун, 11:48Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...Бугун, 11:43 Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди? Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди?Бугун, 10:47«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзод«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзодБугун, 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди