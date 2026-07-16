Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмас
ЖЧ-2026 бош соврини учун Испания ва Аргентина курашади. Opta суперкомпьютери ҳал қилувчи баҳс олдидан ўз прогнозини эълон қилди — статистик модел Европа чемпионига бироз кўпроқ ишонч билдирмоқда.
Испанияга 56,31 фоиз имконият берилди
Opta ҳисоб-китобига кўра, Луис де ла Фуэнте бошқарувидаги Испаниянинг жаҳон чемпиони бўлиш эҳтимоли 56,31 фоизни ташкил этмоқда.
Амалдаги чемпион Аргентинага эса 43,69 фоиз имконият берилган.
Терма жамоа
Чемпионлик эҳтимоли
Испания
56,31 фоиз
Аргентина
43,69 фоиз
Рақамлар Испанияни фаворит қилиб кўрсатмоқда, аммо икки жамоа ўртасидаги фарқ ҳал қилувчи даражада катта эмас. Деярли ҳар ўнта сценарийнинг тўрттасидан кўпроғида Аргентина ғалаба қозонмоқда.
Суперкомпьютер прогнозни қандай чиқаради?
Opta модели жамоаларнинг куч рейтинги, аввалги натижалари, ҳужум ва ҳимоя кўрсаткичлари ҳамда рақиблар даражасини ҳисобга олади.
Мусобақанинг плей-офф босқичидаги прогнозлар 25 мингта виртуал симуляция асосида янгиланиб боради. Ҳар бир гол ва якуний натижадан кейин эҳтимоллар қайта ҳисобланади.
Бироқ футболда 56 фоиз ғалаба дегани кубок аллақачон Испанияники дегани эмас. Бир пенальти, бир стандарт вазият ёки Лионель Мессининг битта узатмаси барча алгоритмларни таътилга чиқариб юбориши мумкин.
Испания нега фаворит?
Испания яримфиналда турнир фаворитларидан бири бўлган Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Микель Оярсабаль пенальтидан ҳисобни очган бўлса, Педро Порро иккинчи голни киритди. Испания ушбу учрашувда ҳам рақибига гол уриш имконини бермай, мусобақадаги олттказди. citeturn569142view3
Де ла Фуэнте жамоасининг асосий устунликлари:
тўпни узоқ вақт назорат қилиш;
марказда ўйин суръатини бошқариш;
тўп йўқотилган заҳоти босим ўтказиш;
ҳимояда жуда кам хато қилиш;
Ламин Ямаль ва бошқа техник футболчилар орқали вазият яратиш.
Испания Франциядек кучли ҳужумга эга жамоани деярли имкониятсиз қолдирганидан кейин Opta моделида фаворитга айлангани бежиз эмас.
Аргентина рақамларга эмас, характерига ишонади
Аргентина Англияга қарши яримфиналда 55-дақиқада гол ўтказиб юборди ва узоқ вақт ҳисобда ортда борди. Бироқ Энцо Фернандес 85-дақиқада мувозанатни тиклади, Лаутаро Мартинес эса 90+2-дақиқада ғалаба голини урди.
Лионель Месси Аргентинанинг ҳар икки голига ҳам узатма бериб, яна бир бор катта ўйиндарсатди. citeturn569142view2
Шу сабабли Аргентинанинг имкониятини фақат 43,69 фоизлик рақам билан баҳолаш қийин. Лионел Скалони жамоаси ушбу турнирда бир неча бор оғир вазиятлардан чиқиб кетди ва ўйиннинг сўнгги дақиқаларида натижани ўзгартира олишини исботлади.
Месси ва Ямаль: икки авлод тўқнашуви
Финалнинг асосий ҳикояларидан бири Лионель Месси ва Ламин Ямаль ўртасидаги рамзий қарама-қаршилик бўлади.
Бир томонда — 39 ёшида ҳам Аргентина ҳужумини бошқараётган ва кетма-кет иккинчи жаҳон чемпионлиги учун курашаётган Месси. Иккинчи томонда — Испаниянинг янги авлоди етакчиларидан бирига айланган Ямаль.
Бир футболчи афсонавий фаолиятининг сўнгги катта бобини ёзмоқда. Иккинчиси эса ўз тарихини энди бошламоқда.
Финал қаерда ва қачон бўлади?
ЖЧ-2026 финали 19 июль куни АҚШнинг Нью-Жерси штати, Ист-Ратерфорд шаҳридаги MetLife Stadium аренасида ўтказилади. Учрашув маҳаллий вақт билан 15:00, Тошкент вақти билан эса 20 июлга ўтар кеn115116news51turn569142view3
Испания 2010 йилдан кейин иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлишга интилади. Аргентина эса 2022 йилги унвонини ҳимоя қилиб, тарихидаги тўртинчи чемпионликни қўлга киритиш имконига эга.
Фаворит маълум, чемпион ҳали эмас
Opta Испанияни фаворит деб ҳисобламоқда. Аммо Аргентинада катта финаллар тажрибаси, мустаҳкам характер ва ўйинни бир ҳаракат билан ўзгартира оладиган Месси бор.
56,31 фоиз — статистика. Кубок эса 90 дақиқа, эҳтимол қўшимча вақт ва пенальтилардан кейин берилади.
Сизнингча, суперкомпьютер прогнози амалга ошадими ёки Аргентина яна бача ҳисоб-китобларни бузадими?
…