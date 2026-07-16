Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмас

·0·Спорт
Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмас

ЖЧ-2026 бош соврини учун Испания ва Аргентина курашади. Opta суперкомпьютери ҳал қилувчи баҳс олдидан ўз прогнозини эълон қилди — статистик модел Европа чемпионига бироз кўпроқ ишонч билдирмоқда.

Испанияга 56,31 фоиз имконият берилди

Opta ҳисоб-китобига кўра, Луис де ла Фуэнте бошқарувидаги Испаниянинг жаҳон чемпиони бўлиш эҳтимоли 56,31 фоизни ташкил этмоқда.

Амалдаги чемпион Аргентинага эса 43,69 фоиз имконият берилган.

Терма жамоа

Чемпионлик эҳтимоли

Испания

56,31 фоиз

Аргентина

43,69 фоиз

Рақамлар Испанияни фаворит қилиб кўрсатмоқда, аммо икки жамоа ўртасидаги фарқ ҳал қилувчи даражада катта эмас. Деярли ҳар ўнта сценарийнинг тўрттасидан кўпроғида Аргентина ғалаба қозонмоқда.

Суперкомпьютер прогнозни қандай чиқаради?

Opta модели жамоаларнинг куч рейтинги, аввалги натижалари, ҳужум ва ҳимоя кўрсаткичлари ҳамда рақиблар даражасини ҳисобга олади.

Мусобақанинг плей-офф босқичидаги прогнозлар 25 мингта виртуал симуляция асосида янгиланиб боради. Ҳар бир гол ва якуний натижадан кейин эҳтимоллар қайта ҳисобланади.

Бироқ футболда 56 фоиз ғалаба дегани кубок аллақачон Испанияники дегани эмас. Бир пенальти, бир стандарт вазият ёки Лионель Мессининг битта узатмаси барча алгоритмларни таътилга чиқариб юбориши мумкин.

Испания нега фаворит?

Испания яримфиналда турнир фаворитларидан бири бўлган Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Микель Оярсабаль пенальтидан ҳисобни очган бўлса, Педро Порро иккинчи голни киритди. Испания ушбу учрашувда ҳам рақибига гол уриш имконини бермай, мусобақадаги олттказди. citeturn569142view3

Де ла Фуэнте жамоасининг асосий устунликлари:

  • тўпни узоқ вақт назорат қилиш;

  • марказда ўйин суръатини бошқариш;

  • тўп йўқотилган заҳоти босим ўтказиш;

  • ҳимояда жуда кам хато қилиш;

  • Ламин Ямаль ва бошқа техник футболчилар орқали вазият яратиш.

Испания Франциядек кучли ҳужумга эга жамоани деярли имкониятсиз қолдирганидан кейин Opta моделида фаворитга айлангани бежиз эмас.

Аргентина рақамларга эмас, характерига ишонади

Аргентина Англияга қарши яримфиналда 55-дақиқада гол ўтказиб юборди ва узоқ вақт ҳисобда ортда борди. Бироқ Энцо Фернандес 85-дақиқада мувозанатни тиклади, Лаутаро Мартинес эса 90+2-дақиқада ғалаба голини урди.

Лионель Месси Аргентинанинг ҳар икки голига ҳам узатма бериб, яна бир бор катта ўйиндарсатди. citeturn569142view2

Шу сабабли Аргентинанинг имкониятини фақат 43,69 фоизлик рақам билан баҳолаш қийин. Лионел Скалони жамоаси ушбу турнирда бир неча бор оғир вазиятлардан чиқиб кетди ва ўйиннинг сўнгги дақиқаларида натижани ўзгартира олишини исботлади.

Месси ва Ямаль: икки авлод тўқнашуви

Финалнинг асосий ҳикояларидан бири Лионель Месси ва Ламин Ямаль ўртасидаги рамзий қарама-қаршилик бўлади.

Бир томонда — 39 ёшида ҳам Аргентина ҳужумини бошқараётган ва кетма-кет иккинчи жаҳон чемпионлиги учун курашаётган Месси. Иккинчи томонда — Испаниянинг янги авлоди етакчиларидан бирига айланган Ямаль.

Бир футболчи афсонавий фаолиятининг сўнгги катта бобини ёзмоқда. Иккинчиси эса ўз тарихини энди бошламоқда.

Финал қаерда ва қачон бўлади?

ЖЧ-2026 финали 19 июль куни АҚШнинг Нью-Жерси штати, Ист-Ратерфорд шаҳридаги MetLife Stadium аренасида ўтказилади. Учрашув маҳаллий вақт билан 15:00, Тошкент вақти билан эса 20 июлга ўтар кеn115116news51turn569142view3

Испания 2010 йилдан кейин иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлишга интилади. Аргентина эса 2022 йилги унвонини ҳимоя қилиб, тарихидаги тўртинчи чемпионликни қўлга киритиш имконига эга.

Фаворит маълум, чемпион ҳали эмас

Opta Испанияни фаворит деб ҳисобламоқда. Аммо Аргентинада катта финаллар тажрибаси, мустаҳкам характер ва ўйинни бир ҳаракат билан ўзгартира оладиган Месси бор.

56,31 фоиз — статистика. Кубок эса 90 дақиқа, эҳтимол қўшимча вақт ва пенальтилардан кейин берилади.

Сизнингча, суперкомпьютер прогнози амалга ошадими ёки Аргентина яна бача ҳисоб-китобларни бузадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди... Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди...Бугун, 11:48Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...Бугун, 11:43 Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди? Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди?Бугун, 10:47«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзод«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзодБугун, 10:41Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»Бугун, 10:33Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Бугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди