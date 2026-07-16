Ювентус Тоттенхем ҳужумчиси Ричарлисон трансфери бўйича музокараларни бошлади
Туриннинг Ювентус клуби ёзги трансфер ойнасида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Тоттенхем форварди Ричарлисон номзодига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бразилиялик футболчи Турин клуби раҳбарияти томонидан ҳужумдаги муаммоларни ҳал қила оладиган асосий вариантлардан бири сифатида кўрилмоқда. Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, икки клуб ўртасида бир нечта ўйинчилар бўйича музокаралар аллақачон бошланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер ҳаракатларининг асосий катализатори сифатида Ювентус бош директори Жованни Карневали ва Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ўртасидаги илиқ муносабатлар кўрсатилмоқда. Аввалроқ Сассуоло клубида бирга фаолият юритган мутахассислар доимий алоқада бўлиб туришибди. Дастлабки музокаралар бошқа футболчилар атрофида кечган бўлса-да, сўнгги кунларда Ричарлисон варианти асосий планга чиқди.
Ричарлисоннинг Тоттенхем билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар имзоланган. Бироқ Лондон клуби раҳбарияти шартномани узайтириш ниятида эмас ва шу сабабли август ойи охирига қадар футболчини сотишга тайёр. Goal.com нашри маълумотига кўра, 20-25 миллион евро атрофидаги маблағ бразилиялик ҳужумчининг Турин клубига кўчиб ўтиши учун етарли бўлиши мумкин.
Ҳужум чизиғидаги устувор режаларГарчи Ричарлисон Ювентус қизиқишлари доирасида бўлса-да, у ҳозирча клуб учун "Б режаси" ҳисобланади. Туринликларнинг асосий нишони Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Рандал Коло Муани бўлиб қолмоқда. Аммо Париж клуби билан музокаралар анча мураккаб кечяпти. Ювентус 40 миллион евро таклиф қилаётган бир пайтда, PSJ ўз футболчиси учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда.
Агар Коло Муани трансфери амалга ошмаса, Ювентус бор эътиборини Ричарлисонга қаратади. Шунингдек, клубнинг қисқа рўйхатидан Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александер Сорлот ва Монако вакили Фоларин Балогун ҳам ўрин олган. Ричарлисоннинг ҳужумнинг исталган нуқтасида ўйнай олиш қобилияти уни туринликлар учун жозибадор номзодга айлантирмоқда.
Дарвозабонлар масаласи ҳам кун тартибидаМузокаралар давомида томонлар Тоттенхем дарвозабони Гуглиелмо Викарио масаласини ҳам муҳокама қилишган. Лондон клубига Мартин Дубравка келганидан сўнг, Викарио асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкин. Ювентус эса италиялик посбонни яна А Серияга қайтариш ниятида ва уни келажакда жамоанинг биринчи рақамли дарвозабони сифатида кўрмоқда.
Шу билан бирга, Ювентус жаҳон чемпиони Эмилиано Мартинез вариантидан ҳам воз кечгани йўқ. Астон Вилла ўз дарвозабони учун 12 миллион евро талаб қилаётган бўлса, Турин клуби ҳозирча 6,5 миллион евро таклиф қилмоқда. Аргентиналик посбоннинг ўзи ҳам фаолиятини Италияда давом эттиришга қарши эмаслиги айтилмоқда.
…