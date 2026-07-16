Ювентус Тоттенхем ҳужумчиси Ричарлисон трансфери бўйича музокараларни бошлади

·21·Спорт
Ювентус Тоттенхем ҳужумчиси Ричарлисон трансфери бўйича музокараларни бошлади

Туриннинг Ювентус клуби ёзги трансфер ойнасида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Тоттенхем форварди Ричарлисон номзодига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бразилиялик футболчи Турин клуби раҳбарияти томонидан ҳужумдаги муаммоларни ҳал қила оладиган асосий вариантлардан бири сифатида кўрилмоқда. Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, икки клуб ўртасида бир нечта ўйинчилар бўйича музокаралар аллақачон бошланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер ҳаракатларининг асосий катализатори сифатида Ювентус бош директори Жованни Карневали ва Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ўртасидаги илиқ муносабатлар кўрсатилмоқда. Аввалроқ Сассуоло клубида бирга фаолият юритган мутахассислар доимий алоқада бўлиб туришибди. Дастлабки музокаралар бошқа футболчилар атрофида кечган бўлса-да, сўнгги кунларда Ричарлисон варианти асосий планга чиқди.

Ричарлисоннинг Тоттенхем билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар имзоланган. Бироқ Лондон клуби раҳбарияти шартномани узайтириш ниятида эмас ва шу сабабли август ойи охирига қадар футболчини сотишга тайёр. Goal.com нашри маълумотига кўра, 20-25 миллион евро атрофидаги маблағ бразилиялик ҳужумчининг Турин клубига кўчиб ўтиши учун етарли бўлиши мумкин.

Ҳужум чизиғидаги устувор режалар

Гарчи Ричарлисон Ювентус қизиқишлари доирасида бўлса-да, у ҳозирча клуб учун "Б режаси" ҳисобланади. Туринликларнинг асосий нишони Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Рандал Коло Муани бўлиб қолмоқда. Аммо Париж клуби билан музокаралар анча мураккаб кечяпти. Ювентус 40 миллион евро таклиф қилаётган бир пайтда, PSJ ўз футболчиси учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда.

Агар Коло Муани трансфери амалга ошмаса, Ювентус бор эътиборини Ричарлисонга қаратади. Шунингдек, клубнинг қисқа рўйхатидан Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александер Сорлот ва Монако вакили Фоларин Балогун ҳам ўрин олган. Ричарлисоннинг ҳужумнинг исталган нуқтасида ўйнай олиш қобилияти уни туринликлар учун жозибадор номзодга айлантирмоқда.

Дарвозабонлар масаласи ҳам кун тартибида

Музокаралар давомида томонлар Тоттенхем дарвозабони Гуглиелмо Викарио масаласини ҳам муҳокама қилишган. Лондон клубига Мартин Дубравка келганидан сўнг, Викарио асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкин. Ювентус эса италиялик посбонни яна А Серияга қайтариш ниятида ва уни келажакда жамоанинг биринчи рақамли дарвозабони сифатида кўрмоқда.

Шу билан бирга, Ювентус жаҳон чемпиони Эмилиано Мартинез вариантидан ҳам воз кечгани йўқ. Астон Вилла ўз дарвозабони учун 12 миллион евро талаб қилаётган бўлса, Турин клуби ҳозирча 6,5 миллион евро таклиф қилмоқда. Аргентиналик посбоннинг ўзи ҳам фаолиятини Италияда давом эттиришга қарши эмаслиги айтилмоқда.

ЮвентусТоттенхемРичарлисонТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабани Диего Марадонага бағишладиЛионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабани Диего Марадонага бағишладиБугун, 17:357 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсиз7 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсизБугун, 16:35Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Бугун, 16:26Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Бугун, 16:15ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?Бугун, 15:45Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Бугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди